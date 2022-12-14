https://ria.ru/20221214/kosovo-1838579277.html

В РПЦ обеспокоены судьбой сербских монастырей в Косово

В РПЦ обеспокоены судьбой сербских монастырей в Косово - РИА Новости, 14.12.2022

В РПЦ обеспокоены судьбой сербских монастырей в Косово

Русская православная церковь с волнением следит за событиями в Косово, дестабилизация в крае отрицательно сказывается на безопасности расположенных там древних... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:36

2022-12-14T13:36

2022-12-14T13:36

религия

николай балашов

косово

сербия

русская православная церковь

сербская православная церковь

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20929/24/209292415_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_f5fbb1d59f45c9c35db3cd8a77d3bbae.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Русская православная церковь с волнением следит за событиями в Косово, дестабилизация в крае отрицательно сказывается на безопасности расположенных там древних православных монастырей, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.Косово и Метохия – исторически духовный центр Сербской православной церкви. Сербские патриархи носят титул архиепископов Печских по названию расположенного в крае города Печ, контролирующегося сампровозглашенной "Республикой Косово", и возводятся на исторический архиепископский престол в Печском патриаршем монастыре. Нынешний глава Сербской церкви патриарх Порфирий был интронизирован в нем 14 октября 2022 года."Следим с вниманием и волнением, молимся за наших братьев и сестер. Конечно, масштабная дестабилизация, которая наблюдается ныне, неизбежно подрывает безопасность и расположенных в Косовском крае древних монашеских обителей", – сказал Балашов.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии по подозрению в терроризме.На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. "Полиция" Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.В воскресенье бойцы спецподразделения "МВД" самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Правительство Сербии 15 декабря направит командованию миссии НАТО в Косово (KFOR) запрос на введение в регион своего ограниченного контингента из армии и полиции.

https://ria.ru/20221214/kosovo-1838480716.html

https://ria.ru/20221212/deeskalatsiya-1838190747.html

косово

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай балашов, косово, сербия, русская православная церковь, сербская православная церковь, нато