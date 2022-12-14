https://ria.ru/20221214/kosovo-1838579277.html
В РПЦ обеспокоены судьбой сербских монастырей в Косово
В РПЦ обеспокоены судьбой сербских монастырей в Косово - РИА Новости, 14.12.2022
В РПЦ обеспокоены судьбой сербских монастырей в Косово
Русская православная церковь с волнением следит за событиями в Косово, дестабилизация в крае отрицательно сказывается на безопасности расположенных там древних... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:36
2022-12-14T13:36
2022-12-14T13:36
религия
николай балашов
косово
сербия
русская православная церковь
сербская православная церковь
нато
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Русская православная церковь с волнением следит за событиями в Косово, дестабилизация в крае отрицательно сказывается на безопасности расположенных там древних православных монастырей, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.Косово и Метохия – исторически духовный центр Сербской православной церкви. Сербские патриархи носят титул архиепископов Печских по названию расположенного в крае города Печ, контролирующегося сампровозглашенной "Республикой Косово", и возводятся на исторический архиепископский престол в Печском патриаршем монастыре. Нынешний глава Сербской церкви патриарх Порфирий был интронизирован в нем 14 октября 2022 года."Следим с вниманием и волнением, молимся за наших братьев и сестер. Конечно, масштабная дестабилизация, которая наблюдается ныне, неизбежно подрывает безопасность и расположенных в Косовском крае древних монашеских обителей", – сказал Балашов.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии по подозрению в терроризме.На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. "Полиция" Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.В воскресенье бойцы спецподразделения "МВД" самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.Правительство Сербии 15 декабря направит командованию миссии НАТО в Косово (KFOR) запрос на введение в регион своего ограниченного контингента из армии и полиции.
https://ria.ru/20221214/kosovo-1838480716.html
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николай балашов, косово, сербия, русская православная церковь, сербская православная церковь, нато
Религия, Николай Балашов, Косово, Сербия, Русская православная церковь, Сербская православная церковь, НАТО
В РПЦ обеспокоены судьбой сербских монастырей в Косово
Советник патриарха: события в Косово влияют на безопасность расположенных там монастырей
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Русская православная церковь с волнением следит за событиями в Косово, дестабилизация в крае отрицательно сказывается на безопасности расположенных там древних православных монастырей, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
Косово и Метохия – исторически духовный центр Сербской православной церкви
. Сербские патриархи носят титул архиепископов Печских по названию расположенного в крае города Печ, контролирующегося сампровозглашенной "Республикой Косово", и возводятся на исторический архиепископский престол в Печском патриаршем монастыре. Нынешний глава Сербской церкви патриарх Порфирий был интронизирован в нем 14 октября 2022 года.
"Следим с вниманием и волнением, молимся за наших братьев и сестер. Конечно, масштабная дестабилизация, которая наблюдается ныне, неизбежно подрывает безопасность и расположенных в Косовском крае древних монашеских обителей", – сказал Балашов.
Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии
по подозрению в терроризме.
На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. "Полиция" Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.
В воскресенье бойцы спецподразделения "МВД" самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.
Правительство Сербии 15 декабря направит командованию миссии НАТО
в Косово (KFOR) запрос на введение в регион своего ограниченного контингента из армии и полиции.