01:15 14.12.2022 (обновлено: 01:18 14.12.2022)
Премьер Сербии жестко ответила Госдепу США из-за позиции по Косово
Премьер Сербии Брнабич жестко ответила спецпредставителю Госдепа из-за позиции по Косово
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 дек – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич остро ответила спецпредставителю Госдепа США на Западных Балканах Габриелю Эскобару, который высказался против введения в Косово ограниченного контингента полиции и армии Сербии согласно резолюции Совбеза 1244 ООН.
Спецпредставитель Госдепа США во вторник посетил Приштину, где разговаривал с премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти. Затем он провел беседы еще с рядом косовских политиков. В среду его ожидают в Белграде, как и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака.
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Приезд спецпредставителей США и ЕС произойдет накануне 15 декабря, когда самопровозглашенная республика Косово, как ожидается, подаст заявку на вступление в ЕС. Руководство Сербии планирует направить в четверг запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в край контингента до 1 тысячи полицейских и военных, что допускается резолюцией 1244 Совбеза ООН. Эскобар заявил журналистам, что госдеп США не поддерживает и отвергает эту инициативу Белграда.
"Вижу, что мой друг, Гейб Эскобар, - еще один политик, который непоколебимо выступает против действующих резолюций Совбеза ООН. Взял на себя роль Совбеза и единогласно, своим голосом, вместе с МИД ФРГ и "министром тишины" (депутатом Европарламента (ЕП) Виолой) фон Крамон, известной также как докладчик ЕП по Косово, аннулировал резолюцию 1244 Совбеза ООН", - написала глава сербского правительства в Twitter.
Она задалась вопросом, остались ли в таком случае в силе остальные международные акты и соглашения, включая устав ООН.
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"Или мы должны следить за гороскопом, чтобы угадать ваши желания и помочь сохранить мир на планете? Благодарю вас за выделенное время – могу только представить, насколько оно занято, когда управляешь миром вместо ООН", - иронично отметила Брнабич.
Премьер-министр Сербии в ночь на понедельник ответила на критику в адрес Белграда со стороны главы МИЖ ФРГ Анналены Бербок, заявив об "ошеломляющем уровне абсурда". Она задалась вопросом о том, "на основе каких критериев" решается, какую резолюцию Совбеза ООН нужно соблюдать, а какую — игнорировать.
Ранее сербский президент Александр Вучич заявлял, что Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами. Он подчеркнул, что Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Он также пообещал направить официальный запрос командованию миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии, подчеркнув, что эти действия соответствуют резолюции 1244 Совбеза ООН.
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