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Премьер Сербии жестко ответила Госдепу США из-за позиции по Косово

Премьер Сербии жестко ответила Госдепу США из-за позиции по Косово - РИА Новости, 14.12.2022

Премьер Сербии жестко ответила Госдепу США из-за позиции по Косово

Премьер Сербии Ана Брнабич остро ответила спецпредставителю Госдепа США на Западных Балканах Габриелю Эскобару, который высказался против введения в Косово... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T01:15

2022-12-14T01:15

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БЕЛГРАД, 14 дек – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич остро ответила спецпредставителю Госдепа США на Западных Балканах Габриелю Эскобару, который высказался против введения в Косово ограниченного контингента полиции и армии Сербии согласно резолюции Совбеза 1244 ООН.Спецпредставитель Госдепа США во вторник посетил Приштину, где разговаривал с премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти. Затем он провел беседы еще с рядом косовских политиков. В среду его ожидают в Белграде, как и спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака.Приезд спецпредставителей США и ЕС произойдет накануне 15 декабря, когда самопровозглашенная республика Косово, как ожидается, подаст заявку на вступление в ЕС. Руководство Сербии планирует направить в четверг запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в край контингента до 1 тысячи полицейских и военных, что допускается резолюцией 1244 Совбеза ООН. Эскобар заявил журналистам, что госдеп США не поддерживает и отвергает эту инициативу Белграда.Она задалась вопросом, остались ли в таком случае в силе остальные международные акты и соглашения, включая устав ООН."Или мы должны следить за гороскопом, чтобы угадать ваши желания и помочь сохранить мир на планете? Благодарю вас за выделенное время – могу только представить, насколько оно занято, когда управляешь миром вместо ООН", - иронично отметила Брнабич.Премьер-министр Сербии в ночь на понедельник ответила на критику в адрес Белграда со стороны главы МИЖ ФРГ Анналены Бербок, заявив об "ошеломляющем уровне абсурда". Она задалась вопросом о том, "на основе каких критериев" решается, какую резолюцию Совбеза ООН нужно соблюдать, а какую — игнорировать.Ранее сербский президент Александр Вучич заявлял, что Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами. Он подчеркнул, что Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Он также пообещал направить официальный запрос командованию миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии, подчеркнув, что эти действия соответствуют резолюции 1244 Совбеза ООН.

https://ria.ru/20221213/zaderzhanie-1838271692.html

https://ria.ru/20221212/kosovo-1838156397.html

https://ria.ru/20221213/konflikt-1838132054.html

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в мире, ана брнабич, альбин курти, мирослав лайчак, косово, белград (город), сербия, оон, государственный департамент сша, евросоюз