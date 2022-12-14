19:31 14.12.2022 (обновлено: 21:34 14.12.2022)
Конгрессмены запросили у администрации Байдена данные о появлении COVID-19
Конгрессмены потребовали от администрации Байдена данные о происхождении коронавируса
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Американские конгрессмены потребовали от Белого дома данные о происхождении COVID-19, говорится в распространенном заявлении комитета по надзору и реформе палаты представителей.
"Член комитета по надзору и реформе палаты представителей Джеймс Комер и член комитета палаты по законодательству Джим Джордан требуют от высокопоставленных представителей администрации Байдена <…> необходимую информацию для расследования комитета по надзору о происхождении COVID", — говорится в сообщении.
Кроме того, конгрессмены впервые объявили имена 40 лиц, от которых комитет будет "требовать записи интервью".
Письма с запросом необходимых документов и информации о происхождении COVID-19 повторно направили министру здравоохранения США Хавьеру Бесерре, главному инфекционисту страны Энтони Фаучи, советнику Байдена по науке Френсису Коллинсу, сотруднику офиса директора Национальной разведки, а также нескольким представителям научного и медицинского сообществ.
В комитете указали, что расследование требуется для защиты американцев в будущем и установления причин происхождения коронавируса. Как утверждается в заявлении, национальные институты здоровья США выделяли гранты из средств налогоплательщиков для лаборатории китайского Уханя. На эти деньги проводили исследования — этот факт также будет изучен комитетом.
Как сообщала в начале декабря газета The Sun, ученый Эндрю Хафф, утверждавший, что COVID-19 создали в китайской лаборатории при финансировании США, обвинил ФБР в преследовании. Отмечалось, что Хафф ранее являлся вице-президентом организации EcoHealth Alliance и работал с засекреченными данными. В своей книге "The Truth about Wuhan" ("Правда про Ухань") он утверждал, что пандемия COVID-19 стала результатом финансирования Соединенными Штатами создания коронавирусов в Китае.
По словам ученого, после того как он решил обнародовать информацию о вирусе, Вашингтон начал "незаконную психологическую операцию" против него. Вблизи его места жительства начали появляться военные дроны, его дом ограбили, а компьютер и телефон подверглись взломам. Более того, к нему ворвался неизвестный, чтобы удалить фотографию с компьютера, заявил ученый.