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Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России достаточно стабильной - РИА Новости, 14.12.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221214/koronavirus-1838645838.html
Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России достаточно стабильной
Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России достаточно стабильной - РИА Новости, 14.12.2022
Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России достаточно стабильной
Ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильна, развернуты почти 20 тысяч коек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:28
2022-12-14T16:28
распространение коронавируса
общество
михаил мурашко
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильна, развернуты почти 20 тысяч коек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По ковиду еще могу добавить, что сегодня ситуация достаточно стабильная, хотя мы видим, что рост имеется. В общей сложности развернуто почти 20 тысяч коек", - сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.Он добавил, что каждая шестая койка имеет возможность реанимационного обеспечения, но количество пациентов на искусственной вентиляции легких сегодня уже "значительно ниже" - в пределах 240 человек в неделю.
https://ria.ru/20221214/koronavirus-1838635546.html
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общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Распространение коронавируса, Общество, Михаил Мурашко, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
16:28 14.12.2022
 
Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России достаточно стабильной

Мурашко: ситуация с COVID-19 в России достаточно стабильна, развернуты почти 20 тысяч коек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЛечение больных с COVID-19 в Симферопольской клинической больнице №7
Лечение больных с COVID-19 в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Лечение больных с COVID-19 в Симферопольской клинической больнице №7. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильна, развернуты почти 20 тысяч коек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"По ковиду еще могу добавить, что сегодня ситуация достаточно стабильная, хотя мы видим, что рост имеется. В общей сложности развернуто почти 20 тысяч коек", - сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.
Он добавил, что каждая шестая койка имеет возможность реанимационного обеспечения, но количество пациентов на искусственной вентиляции легких сегодня уже "значительно ниже" - в пределах 240 человек в неделю.
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Распространение коронавирусаОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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