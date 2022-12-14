https://ria.ru/20221214/koronavirus-1838645838.html

Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России достаточно стабильной

Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России достаточно стабильной - РИА Новости, 14.12.2022

Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России достаточно стабильной

Ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильна, развернуты почти 20 тысяч коек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:28

2022-12-14T16:28

2022-12-14T16:28

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общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильна, развернуты почти 20 тысяч коек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По ковиду еще могу добавить, что сегодня ситуация достаточно стабильная, хотя мы видим, что рост имеется. В общей сложности развернуто почти 20 тысяч коек", - сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.Он добавил, что каждая шестая койка имеет возможность реанимационного обеспечения, но количество пациентов на искусственной вентиляции легких сегодня уже "значительно ниже" - в пределах 240 человек в неделю.

https://ria.ru/20221214/koronavirus-1838635546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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