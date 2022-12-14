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В Москве за сутки госпитализировали 211 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2022
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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 211 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 211 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 211 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 1847 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:43
2022-12-14T11:44
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1847 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1847, госпитализировано 211 человек, выздоровел 1701 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1018 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 275 082 случая коронавируса, выздоровели 3 080 952 человека, умерли 47 211 человек.
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москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
11:43 14.12.2022 (обновлено: 11:44 14.12.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 211 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 1847 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКарантинный центр COVID-19
Карантинный центр COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Карантинный центр COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1847 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1847, госпитализировано 211 человек, выздоровел 1701 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 1018 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 275 082 случая коронавируса, выздоровели 3 080 952 человека, умерли 47 211 человек.
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Распространение коронавирусаМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
 
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