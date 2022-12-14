https://ria.ru/20221214/koronavirus-1838538727.html

В Москве за сутки госпитализировали 211 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 211 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2022

В Москве за сутки госпитализировали 211 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 1847 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:43

2022-12-14T11:43

2022-12-14T11:44

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 1847 случаев COVID-19, 15 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1847, госпитализировано 211 человек, выздоровел 1701 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1018 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 275 082 случая коронавируса, выздоровели 3 080 952 человека, умерли 47 211 человек.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество