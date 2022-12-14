https://ria.ru/20221214/koronavirus-1838538457.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 163 случая COVID-19, госпитализировано 44 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:42
2022-12-14T11:42
2022-12-14T11:42
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924709_0:0:3534:1987_1920x0_80_0_0_230e2f671c796cd9b380d2088058d990.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 163 случая COVID-19, госпитализировано 44 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 163, госпитализировано 44 человека, выздоровело 214 человек за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 54 новых случая COVID-19.
https://ria.ru/20221208/koronavirus-1837145219.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924709_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ed2697de5793fc89a046200a876aac6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 163 новых случая COVID-19