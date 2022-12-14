https://ria.ru/20221214/koronavirus-1838538457.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 44 пациента с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 163 случая COVID-19, госпитализировано 44 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:42

2022-12-14T11:42

2022-12-14T11:42

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 163 случая COVID-19, госпитализировано 44 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 163, госпитализировано 44 человека, выздоровело 214 человек за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 54 новых случая COVID-19.

https://ria.ru/20221208/koronavirus-1837145219.html

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, московская область (подмосковье)