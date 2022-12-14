https://ria.ru/20221214/koronavirus-1838536396.html

В России за сутки госпитализировали 1607 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1607 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2022

В России за сутки госпитализировали 1607 пациентов с COVID-19

Более 7,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены в России за сутки, умерли 55 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:33

2022-12-14T11:33

2022-12-14T11:33

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 7,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены в России за сутки, умерли 55 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1607 человек, на 2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 37 субъектах, снижение - в 42 регионах страны, ситуация не изменилась в шести субъектах."Выздоровело за сутки 7 675 человек, или на 12,2% больше в сравнении с 13 декабря 2022 года. Выявлено 7 532 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 55 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221214/gripp-1838485349.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы