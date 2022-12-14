https://ria.ru/20221214/koronavirus-1838536396.html
В России за сутки госпитализировали 1607 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1607 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2022
В России за сутки госпитализировали 1607 пациентов с COVID-19
Более 7,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены в России за сутки, умерли 55 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:33
2022-12-14T11:33
2022-12-14T11:33
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 7,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены в России за сутки, умерли 55 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1607 человек, на 2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 37 субъектах, снижение - в 42 регионах страны, ситуация не изменилась в шести субъектах."Выздоровело за сутки 7 675 человек, или на 12,2% больше в сравнении с 13 декабря 2022 года. Выявлено 7 532 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 55 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221214/gripp-1838485349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы
Распространение коронавируса, Россия, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы
В России за сутки госпитализировали 1607 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 7532 новых случая COVID-19, умерли 55 человек