Эстония решит вопрос о депортации Конощенка в США в течение 60 дней
Посольство России: Эстония решит вопрос о депортации Конощенка в США в течение 60 дней
© AP Photo / Pavel GolovkinВечерний Таллин, Эстония
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вечерний Таллин, Эстония. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Эстонские власти должны принять решение о возможной депортации задержанного россиянина Вадима Конощенка в США в течение ближайших 60 дней, говорится в сообщении российской дипмиссии в Таллине, поступившем в РИА Новости.
"Решение о его возможной депортации в США эстонский суд должен принять в течение ближайших 60 дней", - сообщили в посольстве.
В дипмиссии отметили, что 12 декабря получили уведомление от эстонских властей о задержании Конощенка, подозреваемого в контрабанде запрещенных для экспорта в Российскую Федерацию "санкционных" товаров.
"По сообщениям местных СМИ, он был участником группы, в которую, помимо него, входили еще четыре гражданина России и два – США, пытавшейся осуществить экспорт из США ни много ни мало электронных компонентов для разработки ядерного и гиперзвукового оружия. Абсурдный характер таких обвинений очевиден", - сообщили в посольстве.