https://ria.ru/20221214/konoschenok-1838732705.html

Эстония решит вопрос о депортации Конощенка в США в течение 60 дней

Эстония решит вопрос о депортации Конощенка в США в течение 60 дней - РИА Новости, 14.12.2022

Эстония решит вопрос о депортации Конощенка в США в течение 60 дней

Эстонские власти должны принять решение о возможной депортации задержанного россиянина Вадима Конощенка в США в течение ближайших 60 дней, говорится в сообщении РИА Новости, 14.12.2022

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Эстонские власти должны принять решение о возможной депортации задержанного россиянина Вадима Конощенка в США в течение ближайших 60 дней, говорится в сообщении российской дипмиссии в Таллине, поступившем в РИА Новости.В дипмиссии отметили, что 12 декабря получили уведомление от эстонских властей о задержании Конощенка, подозреваемого в контрабанде запрещенных для экспорта в Российскую Федерацию "санкционных" товаров."По сообщениям местных СМИ, он был участником группы, в которую, помимо него, входили еще четыре гражданина России и два – США, пытавшейся осуществить экспорт из США ни много ни мало электронных компонентов для разработки ядерного и гиперзвукового оружия. Абсурдный характер таких обвинений очевиден", - сообщили в посольстве.

https://ria.ru/20221214/konoschenok-1838729172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, россия