https://ria.ru/20221214/konoschenok-1838688624.html

МИД пообещал отреагировать на задержание россиянина Конощенка в Эстонии

МИД пообещал отреагировать на задержание россиянина Конощенка в Эстонии - РИА Новости, 14.12.2022

МИД пообещал отреагировать на задержание россиянина Конощенка в Эстонии

Задержание россиянина Вадима Конощенка в Эстонии по запросу США неприемлемо, Россия отреагирует на действия Вашингтона и Таллина, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:01

2022-12-14T18:01

2022-12-14T18:12

в мире

эстония

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Задержание россиянина Вадима Конощенка в Эстонии по запросу США неприемлемо, Россия отреагирует на действия Вашингтона и Таллина, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.Ранее были обнародованы материалы суда, из которых следует, что США добиваются экстрадиции из Эстонии задержанного там гражданина России Вадима Конощенка, которого сочли сотрудником российской разведки, не предоставив доказательств."Мы не потерпим такого, это уже не первый раз происходит, это неприемлемая практика - задержание наших граждан за рубежом, и каждый раз будем реагировать на это", - заявил Иванов.Он подчеркнул, что посольство РФ в Эстонии будет запрашивать консульский доступ к задержанному. "Сегодня они объявили, я думаю, что посольство проинформирует, получили они уведомление. Они должны запросить встречу с российским гражданином, все обстоятельства выяснять, так что, конечно, будем работать", - добавил Иванов. Он пояснил, что у российской стороны "пока нет никакой информации, кроме каких-то заявлений, пока никаких бумаг не видели".Американские власти подозревают, что Конощенок, который якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию, является действующим сотрудником ФСБ. В США арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в стране, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Власти США предполагают, что в России находятся остальные четверо фигурантов дела - Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова.

https://ria.ru/20221213/ekstraditsiya-1838462807.html

https://ria.ru/20221214/zaderzhaniya-1838613195.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эстония, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)