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МИД пообещал отреагировать на задержание россиянина Конощенка в Эстонии - РИА Новости, 14.12.2022
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МИД пообещал отреагировать на задержание россиянина Конощенка в Эстонии
МИД пообещал отреагировать на задержание россиянина Конощенка в Эстонии - РИА Новости, 14.12.2022
МИД пообещал отреагировать на задержание россиянина Конощенка в Эстонии
Задержание россиянина Вадима Конощенка в Эстонии по запросу США неприемлемо, Россия отреагирует на действия Вашингтона и Таллина, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:01
2022-12-14T18:12
в мире
эстония
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Задержание россиянина Вадима Конощенка в Эстонии по запросу США неприемлемо, Россия отреагирует на действия Вашингтона и Таллина, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.Ранее были обнародованы материалы суда, из которых следует, что США добиваются экстрадиции из Эстонии задержанного там гражданина России Вадима Конощенка, которого сочли сотрудником российской разведки, не предоставив доказательств."Мы не потерпим такого, это уже не первый раз происходит, это неприемлемая практика - задержание наших граждан за рубежом, и каждый раз будем реагировать на это", - заявил Иванов.Он подчеркнул, что посольство РФ в Эстонии будет запрашивать консульский доступ к задержанному. "Сегодня они объявили, я думаю, что посольство проинформирует, получили они уведомление. Они должны запросить встречу с российским гражданином, все обстоятельства выяснять, так что, конечно, будем работать", - добавил Иванов. Он пояснил, что у российской стороны "пока нет никакой информации, кроме каких-то заявлений, пока никаких бумаг не видели".Американские власти подозревают, что Конощенок, который якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию, является действующим сотрудником ФСБ. В США арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в стране, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Власти США предполагают, что в России находятся остальные четверо фигурантов дела - Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова.
https://ria.ru/20221213/ekstraditsiya-1838462807.html
https://ria.ru/20221214/zaderzhaniya-1838613195.html
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в мире, эстония, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Эстония, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:01 14.12.2022 (обновлено: 18:12 14.12.2022)
 
МИД пообещал отреагировать на задержание россиянина Конощенка в Эстонии

МИД назвал задержание россиянина Конощенка в Эстонии по запросу США неприемлемым

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Задержание россиянина Вадима Конощенка в Эстонии по запросу США неприемлемо, Россия отреагирует на действия Вашингтона и Таллина, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Ранее были обнародованы материалы суда, из которых следует, что США добиваются экстрадиции из Эстонии задержанного там гражданина России Вадима Конощенка, которого сочли сотрудником российской разведки, не предоставив доказательств.
Вечерний Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 21:52
США требуют экстрадировать из Эстонии задержанного там гражданина России
"Мы не потерпим такого, это уже не первый раз происходит, это неприемлемая практика - задержание наших граждан за рубежом, и каждый раз будем реагировать на это", - заявил Иванов.
Он подчеркнул, что посольство РФ в Эстонии будет запрашивать консульский доступ к задержанному. "Сегодня они объявили, я думаю, что посольство проинформирует, получили они уведомление. Они должны запросить встречу с российским гражданином, все обстоятельства выяснять, так что, конечно, будем работать", - добавил Иванов. Он пояснил, что у российской стороны "пока нет никакой информации, кроме каких-то заявлений, пока никаких бумаг не видели".
Американские власти подозревают, что Конощенок, который якобы получал санкционную продукцию из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию, является действующим сотрудником ФСБ. В США арестованы Алексей Брайман, у которого есть постоянный вид на жительство в стране, и американский гражданин Вадим Ермоленко. Власти США предполагают, что в России находятся остальные четверо фигурантов дела - Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова.
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 15:10
Случаи задержания граждан России по запросу США в третьих странах
 
В миреЭстонияРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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