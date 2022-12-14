https://ria.ru/20221214/konfrontatsiya-1838744432.html

Запад поставил Европу на грань конфронтации, заявил Небензя

Запад поставил Европу на грань конфронтации, заявил Небензя - РИА Новости, 14.12.2022

Запад поставил Европу на грань конфронтации, заявил Небензя

Запад, возведя право НАТО на расширение в абсолют, поставил Европу на грань конфронтации, от которой может полыхнуть весь мир, заявил на заседании Совбеза ООН... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T22:56

2022-12-14T22:56

2022-12-14T22:56

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ООН, 14 дек – РИА Новости. Запад, возведя право НАТО на расширение в абсолют, поставил Европу на грань конфронтации, от которой может полыхнуть весь мир, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, из-за линии группы западных государств сохранить свои монопольные привилегированные позиции в мире подрывается доверие к международным институтам, к международному праву, и к ооноцентричной модели мира как таковой."И происходит это не с февраля 2022 года. Очевидно, что сегодня решается вопрос о будущем миропорядка. Развилка ясна: либо это порядок с одним гегемоном, который устанавливает выгодные только ему правила, либо это будет демократичный, многополярный, справедливый, ооноцентричный мир без шантажа, доминирования, запугивания неугодных и неоколониализма", - сказал Небензя.По его словам, "очевидно, это не нравится тем, кто является главными бенефициарами отживающей системы". Пытаясь возродить однополярную модель под лозунгом "порядка, основанного на правилах", Запад повсюду насаждает разделительные линии, пытаясь распространить свою сферу влияния на все новые регионы мира, указал постпред. "Украинский кризис, который коллективный Запад всячески пытается свести к началу нашей специальной военной операции, лишь один из элементов этого многомерного кризиса, к которому мир двигался давно. И это системный кризис, предпосылки которого формировались постепенно в течение двух-трех десятилетий", - заявил Небензя."Возведя в абсолют право НАТО на расширение, в ущерб принципу неделимости безопасности, западные страны приблизили европейский континент к грани конфронтации, от которой может полыхнуть весь мир", - указал он.По словам Небензи, сегодня НАТО претендует на глобальный охват, осмысленного диалога в преддверии кризиса Запад вести не желал, как не желает вести его и сейчас. "Сегодня ставка сделана на истощение и стратегическое поражение России. Если кто-то полагает, что это началось с февраля этого года, он ошибается", - отметил постпред.

https://ria.ru/20221209/evropa-1837305314.html

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838425212.html

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в мире, василий небензя, европа, россия, нато, оон