Рейтинг@Mail.ru
Запад поставил Европу на грань конфронтации, заявил Небензя - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/konfrontatsiya-1838744432.html
Запад поставил Европу на грань конфронтации, заявил Небензя
Запад поставил Европу на грань конфронтации, заявил Небензя - РИА Новости, 14.12.2022
Запад поставил Европу на грань конфронтации, заявил Небензя
Запад, возведя право НАТО на расширение в абсолют, поставил Европу на грань конфронтации, от которой может полыхнуть весь мир, заявил на заседании Совбеза ООН... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T22:56
2022-12-14T22:56
в мире
василий небензя
европа
россия
нато
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg
ООН, 14 дек – РИА Новости. Запад, возведя право НАТО на расширение в абсолют, поставил Европу на грань конфронтации, от которой может полыхнуть весь мир, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, из-за линии группы западных государств сохранить свои монопольные привилегированные позиции в мире подрывается доверие к международным институтам, к международному праву, и к ооноцентричной модели мира как таковой."И происходит это не с февраля 2022 года. Очевидно, что сегодня решается вопрос о будущем миропорядка. Развилка ясна: либо это порядок с одним гегемоном, который устанавливает выгодные только ему правила, либо это будет демократичный, многополярный, справедливый, ооноцентричный мир без шантажа, доминирования, запугивания неугодных и неоколониализма", - сказал Небензя.По его словам, "очевидно, это не нравится тем, кто является главными бенефициарами отживающей системы". Пытаясь возродить однополярную модель под лозунгом "порядка, основанного на правилах", Запад повсюду насаждает разделительные линии, пытаясь распространить свою сферу влияния на все новые регионы мира, указал постпред. "Украинский кризис, который коллективный Запад всячески пытается свести к началу нашей специальной военной операции, лишь один из элементов этого многомерного кризиса, к которому мир двигался давно. И это системный кризис, предпосылки которого формировались постепенно в течение двух-трех десятилетий", - заявил Небензя."Возведя в абсолют право НАТО на расширение, в ущерб принципу неделимости безопасности, западные страны приблизили европейский континент к грани конфронтации, от которой может полыхнуть весь мир", - указал он.По словам Небензи, сегодня НАТО претендует на глобальный охват, осмысленного диалога в преддверии кризиса Запад вести не желал, как не желает вести его и сейчас. "Сегодня ставка сделана на истощение и стратегическое поражение России. Если кто-то полагает, что это началось с февраля этого года, он ошибается", - отметил постпред.
https://ria.ru/20221209/evropa-1837305314.html
https://ria.ru/20221214/rossiya-1838425212.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_366:0:2713:1760_1920x0_80_0_0_2977dbadfec2522e06b9da7242327a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, василий небензя, европа, россия, нато, оон
В мире, Василий Небензя, Европа, Россия, НАТО, ООН
22:56 14.12.2022
 
Запад поставил Европу на грань конфронтации, заявил Небензя

Небензя: Запад поставил Европу на грань конфронтации, от которой может полыхнуть мир

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 дек – РИА Новости. Запад, возведя право НАТО на расширение в абсолют, поставил Европу на грань конфронтации, от которой может полыхнуть весь мир, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, из-за линии группы западных государств сохранить свои монопольные привилегированные позиции в мире подрывается доверие к международным институтам, к международному праву, и к ооноцентричной модели мира как таковой.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель на брифинге для прессы - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 08:00
Европа капитулировала перед Штатами и готовится воевать с Россией
"И происходит это не с февраля 2022 года. Очевидно, что сегодня решается вопрос о будущем миропорядка. Развилка ясна: либо это порядок с одним гегемоном, который устанавливает выгодные только ему правила, либо это будет демократичный, многополярный, справедливый, ооноцентричный мир без шантажа, доминирования, запугивания неугодных и неоколониализма", - сказал Небензя.
По его словам, "очевидно, это не нравится тем, кто является главными бенефициарами отживающей системы". Пытаясь возродить однополярную модель под лозунгом "порядка, основанного на правилах", Запад повсюду насаждает разделительные линии, пытаясь распространить свою сферу влияния на все новые регионы мира, указал постпред. "Украинский кризис, который коллективный Запад всячески пытается свести к началу нашей специальной военной операции, лишь один из элементов этого многомерного кризиса, к которому мир двигался давно. И это системный кризис, предпосылки которого формировались постепенно в течение двух-трех десятилетий", - заявил Небензя.
"Возведя в абсолют право НАТО на расширение, в ущерб принципу неделимости безопасности, западные страны приблизили европейский континент к грани конфронтации, от которой может полыхнуть весь мир", - указал он.
По словам Небензи, сегодня НАТО претендует на глобальный охват, осмысленного диалога в преддверии кризиса Запад вести не желал, как не желает вести его и сейчас. "Сегодня ставка сделана на истощение и стратегическое поражение России. Если кто-то полагает, что это началось с февраля этого года, он ошибается", - отметил постпред.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 08:00
Вашингтон стремится развалить Россию по образцу СССР
 
В миреВасилий НебензяЕвропаРоссияНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала