США заявили, что конфликт на Украине не завершится до конца года
Кирби: у США нет оснований считать, что конфликт на Украине завершится до конца года
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoКоординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. США считают, что ситуация на поле боя на Украине не позволяет делать вывод, что конфликт завершится до конца года, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"На мой взгляд, мы все хотели бы, чтобы эта война завершилась сегодня, а если нет, то до конца текущего года. Однако учитывая то, что мы наблюдаем в воздухе и на земле, трудно сделать вывод о том, что это завершится к концу года", - сказал Кирби в ходе брифинга.
Он выразил предположение, что активная фаза боевых действий на Украине будет продолжаться "еще некоторое время".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.