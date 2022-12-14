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США заявили, что конфликт на Украине не завершится до конца года - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/konflikt-1838729769.html
США заявили, что конфликт на Украине не завершится до конца года
США заявили, что конфликт на Украине не завершится до конца года - РИА Новости, 14.12.2022
США заявили, что конфликт на Украине не завершится до конца года
США считают, что ситуация на поле боя на Украине не позволяет делать вывод, что конфликт завершится до конца года, заявил журналистам координатор по... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:50
2022-12-14T20:50
специальная военная операция на украине
в мире
джон кирби
владимир путин
украина
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. США считают, что ситуация на поле боя на Украине не позволяет делать вывод, что конфликт завершится до конца года, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Он выразил предположение, что активная фаза боевых действий на Украине будет продолжаться "еще некоторое время".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, джон кирби, владимир путин, украина, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джон Кирби, Владимир Путин, Украина, США, Россия
20:50 14.12.2022
 
США заявили, что конфликт на Украине не завершится до конца года

Кирби: у США нет оснований считать, что конфликт на Украине завершится до конца года

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoКоординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. США считают, что ситуация на поле боя на Украине не позволяет делать вывод, что конфликт завершится до конца года, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"На мой взгляд, мы все хотели бы, чтобы эта война завершилась сегодня, а если нет, то до конца текущего года. Однако учитывая то, что мы наблюдаем в воздухе и на земле, трудно сделать вывод о том, что это завершится к концу года", - сказал Кирби в ходе брифинга.
Он выразил предположение, что активная фаза боевых действий на Украине будет продолжаться "еще некоторое время".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжон КирбиВладимир ПутинУкраинаСШАРоссия
 
 
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