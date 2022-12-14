https://ria.ru/20221214/konflikt-1838729769.html

США заявили, что конфликт на Украине не завершится до конца года

США заявили, что конфликт на Украине не завершится до конца года - РИА Новости, 14.12.2022

США заявили, что конфликт на Украине не завершится до конца года

США считают, что ситуация на поле боя на Украине не позволяет делать вывод, что конфликт завершится до конца года, заявил журналистам координатор по... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T20:50

2022-12-14T20:50

2022-12-14T20:50

специальная военная операция на украине

в мире

джон кирби

владимир путин

украина

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. США считают, что ситуация на поле боя на Украине не позволяет делать вывод, что конфликт завершится до конца года, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Он выразил предположение, что активная фаза боевых действий на Украине будет продолжаться "еще некоторое время".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838425212.html

украина

сша

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в мире, джон кирби, владимир путин, украина, сша, россия