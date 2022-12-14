https://ria.ru/20221214/klyuchi-1838712318.html

Глава Мордовии вручил ключи от коммунальной техники муниципалитетам

Глава Мордовии вручил ключи от коммунальной техники муниципалитетам - РИА Новости, 14.12.2022

Глава Мордовии вручил ключи от коммунальной техники муниципалитетам

Глава Мордовии Артем Здунов вручил ключи от новой коммунальной техники муниципалитетам республики и Саранску, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T19:17

2022-12-14T19:17

2022-12-14T19:17

республика мордовия

жкх

артем здунов

саранск

россия

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов вручил ключи от новой коммунальной техники муниципалитетам республики и Саранску, сообщает пресс-служба главы региона.Всего в республику поступило 32 единицы техники. В их числе 11 экскаваторов, 10 тракторов, три автосамосвала, восемь машин с навесным оборудованием. Их можно использовать не только для расчистки дорог от снега, но и для обеспечения противопожарной безопасности и в решении других хозяйственных задач."Я рад, что у нас стало доброй традицией в конце каждого года выдавать технику, которая необходима для нашего региона. Недавно в республику поступили школьные автобусы и автомобили скорой помощи, а лесные инспекторы Мордовии получили специализированные автомобили. Сегодня мы вручаем ключи от уборочной техники. Она сейчас особенно нужна. Буквально вчера я проводил прямую линию с жителями. Жалоб на качество уборки улиц и дорог, действительно, много. Отмечу и то, что последние 15-20 лет коммунальная техника во многих районах не обновлялась. Эти деньги заработала республика за высокие показатели прошлого года - это решение президента России, большое ему спасибо", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Новая коммунальная техника в ближайшее время приступит к работе и позволит более качественно и оперативно решать вопросы по уборке тротуаров, дорог и общественных пространств."Задача муниципалитетов - уделять повышенное внимание состоянию дорог. Всем руководителям районов и мэру города - ежедневно контролировать уборку. Из кабинетов это делать не получается - нужно проверять лично", - подчеркнул глава Мордовии.

https://ria.ru/20221213/mordoviya-1838383945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, артем здунов, саранск, россия, республика мордовия