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Глава Мордовии вручил ключи от коммунальной техники муниципалитетам - РИА Новости, 14.12.2022
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https://ria.ru/20221214/klyuchi-1838712318.html
Глава Мордовии вручил ключи от коммунальной техники муниципалитетам
Глава Мордовии вручил ключи от коммунальной техники муниципалитетам - РИА Новости, 14.12.2022
Глава Мордовии вручил ключи от коммунальной техники муниципалитетам
Глава Мордовии Артем Здунов вручил ключи от новой коммунальной техники муниципалитетам республики и Саранску, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:17
2022-12-14T19:17
республика мордовия
жкх
артем здунов
саранск
россия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов вручил ключи от новой коммунальной техники муниципалитетам республики и Саранску, сообщает пресс-служба главы региона.Всего в республику поступило 32 единицы техники. В их числе 11 экскаваторов, 10 тракторов, три автосамосвала, восемь машин с навесным оборудованием. Их можно использовать не только для расчистки дорог от снега, но и для обеспечения противопожарной безопасности и в решении других хозяйственных задач."Я рад, что у нас стало доброй традицией в конце каждого года выдавать технику, которая необходима для нашего региона. Недавно в республику поступили школьные автобусы и автомобили скорой помощи, а лесные инспекторы Мордовии получили специализированные автомобили. Сегодня мы вручаем ключи от уборочной техники. Она сейчас особенно нужна. Буквально вчера я проводил прямую линию с жителями. Жалоб на качество уборки улиц и дорог, действительно, много. Отмечу и то, что последние 15-20 лет коммунальная техника во многих районах не обновлялась. Эти деньги заработала республика за высокие показатели прошлого года - это решение президента России, большое ему спасибо", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Новая коммунальная техника в ближайшее время приступит к работе и позволит более качественно и оперативно решать вопросы по уборке тротуаров, дорог и общественных пространств."Задача муниципалитетов - уделять повышенное внимание состоянию дорог. Всем руководителям районов и мэру города - ежедневно контролировать уборку. Из кабинетов это делать не получается - нужно проверять лично", - подчеркнул глава Мордовии.
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жкх, артем здунов, саранск, россия, республика мордовия
Республика Мордовия, ЖКХ, Артем Здунов, Саранск, Россия, Республика Мордовия
19:17 14.12.2022
 
Глава Мордовии вручил ключи от коммунальной техники муниципалитетам

Глава Мордовии Здунов вручил ключи от коммунальной техники муниципалитетам

© Фото : пресс-служба администрации главы и правительства Республики ДагестанАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : пресс-служба администрации главы и правительства Республики Дагестан
Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов вручил ключи от новой коммунальной техники муниципалитетам республики и Саранску, сообщает пресс-служба главы региона.
Всего в республику поступило 32 единицы техники. В их числе 11 экскаваторов, 10 тракторов, три автосамосвала, восемь машин с навесным оборудованием. Их можно использовать не только для расчистки дорог от снега, но и для обеспечения противопожарной безопасности и в решении других хозяйственных задач.
"Я рад, что у нас стало доброй традицией в конце каждого года выдавать технику, которая необходима для нашего региона. Недавно в республику поступили школьные автобусы и автомобили скорой помощи, а лесные инспекторы Мордовии получили специализированные автомобили. Сегодня мы вручаем ключи от уборочной техники. Она сейчас особенно нужна. Буквально вчера я проводил прямую линию с жителями. Жалоб на качество уборки улиц и дорог, действительно, много. Отмечу и то, что последние 15-20 лет коммунальная техника во многих районах не обновлялась. Эти деньги заработала республика за высокие показатели прошлого года - это решение президента России, большое ему спасибо", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Новая коммунальная техника в ближайшее время приступит к работе и позволит более качественно и оперативно решать вопросы по уборке тротуаров, дорог и общественных пространств.
"Задача муниципалитетов - уделять повышенное внимание состоянию дорог. Всем руководителям районов и мэру города - ежедневно контролировать уборку. Из кабинетов это делать не получается - нужно проверять лично", - подчеркнул глава Мордовии.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 16:33Республика Мордовия
Глава Мордовии рассказал, как будут решать проблемы с ЖКХ и дорогами
 
Республика МордовияЖКХАртем ЗдуновСаранскРоссияРеспублика Мордовия
 
 
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