https://ria.ru/20221214/klyuchi-1838712318.html
Глава Мордовии вручил ключи от коммунальной техники муниципалитетам
Глава Мордовии вручил ключи от коммунальной техники муниципалитетам - РИА Новости, 14.12.2022
Глава Мордовии вручил ключи от коммунальной техники муниципалитетам
Глава Мордовии Артем Здунов вручил ключи от новой коммунальной техники муниципалитетам республики и Саранску, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:17
2022-12-14T19:17
2022-12-14T19:17
республика мордовия
жкх
артем здунов
саранск
россия
республика мордовия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151417/08/1514170828_0:0:797:449_1920x0_80_0_0_15cd3dfdbd94eb9f6517893884ad4c7e.png
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов вручил ключи от новой коммунальной техники муниципалитетам республики и Саранску, сообщает пресс-служба главы региона.Всего в республику поступило 32 единицы техники. В их числе 11 экскаваторов, 10 тракторов, три автосамосвала, восемь машин с навесным оборудованием. Их можно использовать не только для расчистки дорог от снега, но и для обеспечения противопожарной безопасности и в решении других хозяйственных задач."Я рад, что у нас стало доброй традицией в конце каждого года выдавать технику, которая необходима для нашего региона. Недавно в республику поступили школьные автобусы и автомобили скорой помощи, а лесные инспекторы Мордовии получили специализированные автомобили. Сегодня мы вручаем ключи от уборочной техники. Она сейчас особенно нужна. Буквально вчера я проводил прямую линию с жителями. Жалоб на качество уборки улиц и дорог, действительно, много. Отмечу и то, что последние 15-20 лет коммунальная техника во многих районах не обновлялась. Эти деньги заработала республика за высокие показатели прошлого года - это решение президента России, большое ему спасибо", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Новая коммунальная техника в ближайшее время приступит к работе и позволит более качественно и оперативно решать вопросы по уборке тротуаров, дорог и общественных пространств."Задача муниципалитетов - уделять повышенное внимание состоянию дорог. Всем руководителям районов и мэру города - ежедневно контролировать уборку. Из кабинетов это делать не получается - нужно проверять лично", - подчеркнул глава Мордовии.
https://ria.ru/20221213/mordoviya-1838383945.html
саранск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151417/08/1514170828_44:0:748:528_1920x0_80_0_0_bea7e3f49bb81c01c6b8b57008afe093.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, артем здунов, саранск, россия, республика мордовия
Республика Мордовия, ЖКХ, Артем Здунов, Саранск, Россия, Республика Мордовия
Глава Мордовии вручил ключи от коммунальной техники муниципалитетам
Глава Мордовии Здунов вручил ключи от коммунальной техники муниципалитетам
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов вручил ключи от новой коммунальной техники муниципалитетам республики и Саранску, сообщает пресс-служба главы региона.
Всего в республику поступило 32 единицы техники. В их числе 11 экскаваторов, 10 тракторов, три автосамосвала, восемь машин с навесным оборудованием. Их можно использовать не только для расчистки дорог от снега, но и для обеспечения противопожарной безопасности и в решении других хозяйственных задач.
"Я рад, что у нас стало доброй традицией в конце каждого года выдавать технику, которая необходима для нашего региона. Недавно в республику поступили школьные автобусы и автомобили скорой помощи, а лесные инспекторы Мордовии получили специализированные автомобили. Сегодня мы вручаем ключи от уборочной техники. Она сейчас особенно нужна. Буквально вчера я проводил прямую линию с жителями. Жалоб на качество уборки улиц и дорог, действительно, много. Отмечу и то, что последние 15-20 лет коммунальная техника во многих районах не обновлялась. Эти деньги заработала республика за высокие показатели прошлого года - это решение президента России
, большое ему спасибо", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Новая коммунальная техника в ближайшее время приступит к работе и позволит более качественно и оперативно решать вопросы по уборке тротуаров, дорог и общественных пространств.
"Задача муниципалитетов - уделять повышенное внимание состоянию дорог. Всем руководителям районов и мэру города - ежедневно контролировать уборку. Из кабинетов это делать не получается - нужно проверять лично", - подчеркнул глава Мордовии.