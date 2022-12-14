https://ria.ru/20221214/klintsy-1838733170.html

ВСУ обстреляли город Клинцы в Брянской области, ракеты сбила ПВО

ВСУ обстреляли город Клинцы в Брянской области, ракеты сбила ПВО - РИА Новости, 14.12.2022

ВСУ обстреляли город Клинцы в Брянской области, ракеты сбила ПВО

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новом обстреле города Клинцы; по его данным, выпущенные с украинской стороны ракеты сбиты. РИА Новости, 14.12.2022

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2022-12-14T21:21

специальная военная операция на украине

александр богомаз

клинцы

брянская область

черниговская область

вооруженные силы украины

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БРЯНСК, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новом обстреле города Клинцы; по его данным, выпущенные с украинской стороны ракеты сбиты."По информации оперативных служб, над городом Клинцы сработала система ПВО. Благодаря профессиональным действиям военных Вооруженных сил Российской Федерации, ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты", - рассказал губернатор в Telegram.В понедельник также сообщалось об обстреле Клинцов. Город находится в нескольких десятках километров от границы с Черниговской областью Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

клинцы

брянская область

черниговская область

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Евгения Нефедова

александр богомаз, клинцы, брянская область, черниговская область, вооруженные силы украины