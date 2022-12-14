https://ria.ru/20221214/klintsy-1838733170.html
ВСУ обстреляли город Клинцы в Брянской области, ракеты сбила ПВО
ВСУ обстреляли город Клинцы в Брянской области, ракеты сбила ПВО - РИА Новости, 14.12.2022
ВСУ обстреляли город Клинцы в Брянской области, ракеты сбила ПВО
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новом обстреле города Клинцы; по его данным, выпущенные с украинской стороны ракеты сбиты. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T21:21
2022-12-14T21:21
2022-12-14T21:21
специальная военная операция на украине
александр богомаз
клинцы
брянская область
черниговская область
вооруженные силы украины
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БРЯНСК, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новом обстреле города Клинцы; по его данным, выпущенные с украинской стороны ракеты сбиты."По информации оперативных служб, над городом Клинцы сработала система ПВО. Благодаря профессиональным действиям военных Вооруженных сил Российской Федерации, ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты", - рассказал губернатор в Telegram.В понедельник также сообщалось об обстреле Клинцов. Город находится в нескольких десятках километров от границы с Черниговской областью Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
клинцы
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр богомаз, клинцы, брянская область, черниговская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Клинцы, Брянская область, Черниговская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли город Клинцы в Брянской области, ракеты сбила ПВО
Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли город Клинцы, ракеты сбила ПВО