https://ria.ru/20221214/kitay-1838587337.html

В Китае врачи выписывают лекарства от коронавируса на интернет-платформах

В Китае врачи выписывают лекарства от коронавируса на интернет-платформах - РИА Новости, 14.12.2022

В Китае врачи выписывают лекарства от коронавируса на интернет-платформах

В Китае врачи могут через интернет-платформы выписывать больным лекарства на основе "Руководства по лечению заразившихся коронавирусом пациентов в домашних... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:03

2022-12-14T14:03

2022-12-14T14:03

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае врачи могут через интернет-платформы выписывать больным лекарства на основе "Руководства по лечению заразившихся коронавирусом пациентов в домашних условиях".Если в ходе проведения интернет-консультаций медицинские учреждения обнаружат, что состояние пациента изменилось или имеются другие условия, делающие интернет-консультации неуместными, врач должен направить пациента в соответствующую медицинскую организацию.

https://ria.ru/20221212/kitay-1837989332.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай