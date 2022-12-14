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В Китае врачи выписывают лекарства от коронавируса на интернет-платформах - РИА Новости, 14.12.2022
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https://ria.ru/20221214/kitay-1838587337.html
В Китае врачи выписывают лекарства от коронавируса на интернет-платформах
В Китае врачи выписывают лекарства от коронавируса на интернет-платформах - РИА Новости, 14.12.2022
В Китае врачи выписывают лекарства от коронавируса на интернет-платформах
В Китае врачи могут через интернет-платформы выписывать больным лекарства на основе "Руководства по лечению заразившихся коронавирусом пациентов в домашних... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:03
2022-12-14T14:03
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае врачи могут через интернет-платформы выписывать больным лекарства на основе "Руководства по лечению заразившихся коронавирусом пациентов в домашних условиях".Если в ходе проведения интернет-консультаций медицинские учреждения обнаружат, что состояние пациента изменилось или имеются другие условия, делающие интернет-консультации неуместными, врач должен направить пациента в соответствующую медицинскую организацию.
https://ria.ru/20221212/kitay-1837989332.html
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китай
Россия-Китай: Главное, Китай
14:03 14.12.2022
 

В Китае врачи выписывают лекарства от коронавируса на интернет-платформах

© AP Photo / Ng Han GuanСотрудник аптеки обслуживает покупателей в Пекине
Сотрудник аптеки обслуживает покупателей в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае врачи могут через интернет-платформы выписывать больным лекарства на основе "Руководства по лечению заразившихся коронавирусом пациентов в домашних условиях".
Если в ходе проведения интернет-консультаций медицинские учреждения обнаружат, что состояние пациента изменилось или имеются другие условия, делающие интернет-консультации неуместными, врач должен направить пациента в соответствующую медицинскую организацию.
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