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В Киеве заявили о повреждениях административных зданий обломками БПЛА
В Киеве заявили о повреждениях административных зданий обломками БПЛА - РИА Новости, 14.12.2022
В Киеве заявили о повреждениях административных зданий обломками БПЛА
Два здания повреждены в Шевченковском районе Киева из-за падения обломков сбитого беспилотника, заявили в городской военной администрации столицы Украины. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:12
2022-12-14T10:12
2022-12-14T10:12
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Два здания повреждены в Шевченковском районе Киева из-за падения обломков сбитого беспилотника, заявили в городской военной администрации столицы Украины."По предварительной информации, обломок от дрона повредил два административных здания в Шевченковском районе. Информация по жертвам уточняется", - говорится в ее Telegram-канале.Ранее в среду мэр Киева Виталий Кличко после объявления воздушной тревоги сообщал о взрывах в Шевченковском районе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр
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В Киеве заявили о повреждениях административных зданий обломками БПЛА
Киевские власти сообщили о повреждениях двух административных зданий обломками БПЛА