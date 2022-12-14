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В Киеве заявили о повреждениях административных зданий обломками БПЛА - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/kiev-1838511241.html
В Киеве заявили о повреждениях административных зданий обломками БПЛА
В Киеве заявили о повреждениях административных зданий обломками БПЛА - РИА Новости, 14.12.2022
В Киеве заявили о повреждениях административных зданий обломками БПЛА
Два здания повреждены в Шевченковском районе Киева из-за падения обломков сбитого беспилотника, заявили в городской военной администрации столицы Украины. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:12
2022-12-14T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Два здания повреждены в Шевченковском районе Киева из-за падения обломков сбитого беспилотника, заявили в городской военной администрации столицы Украины."По предварительной информации, обломок от дрона повредил два административных здания в Шевченковском районе. Информация по жертвам уточняется", - говорится в ее Telegram-канале.Ранее в среду мэр Киева Виталий Кличко после объявления воздушной тревоги сообщал о взрывах в Шевченковском районе.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:12 14.12.2022
 
В Киеве заявили о повреждениях административных зданий обломками БПЛА

Киевские власти сообщили о повреждениях двух административных зданий обломками БПЛА

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Два здания повреждены в Шевченковском районе Киева из-за падения обломков сбитого беспилотника, заявили в городской военной администрации столицы Украины.
"По предварительной информации, обломок от дрона повредил два административных здания в Шевченковском районе. Информация по жертвам уточняется", - говорится в ее Telegram-канале.
Ранее в среду мэр Киева Виталий Кличко после объявления воздушной тревоги сообщал о взрывах в Шевченковском районе.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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