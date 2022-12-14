https://ria.ru/20221214/kiev-1838511241.html

В Киеве заявили о повреждениях административных зданий обломками БПЛА

В Киеве заявили о повреждениях административных зданий обломками БПЛА - РИА Новости, 14.12.2022

В Киеве заявили о повреждениях административных зданий обломками БПЛА

Два здания повреждены в Шевченковском районе Киева из-за падения обломков сбитого беспилотника, заявили в городской военной администрации столицы Украины. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:12

2022-12-14T10:12

2022-12-14T10:12

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Два здания повреждены в Шевченковском районе Киева из-за падения обломков сбитого беспилотника, заявили в городской военной администрации столицы Украины."По предварительной информации, обломок от дрона повредил два административных здания в Шевченковском районе. Информация по жертвам уточняется", - говорится в ее Telegram-канале.Ранее в среду мэр Киева Виталий Кличко после объявления воздушной тревоги сообщал о взрывах в Шевченковском районе.

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр