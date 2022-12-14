https://ria.ru/20221214/khalatnost-1838605392.html

В Забайкалье главу района обвинили в халатности из-за нападения собак

В Забайкалье главу района обвинили в халатности из-за нападения собак - РИА Новости, 14.12.2022

В Забайкалье главу района обвинили в халатности из-за нападения собак

Глава Читинского района в Забайкальском крае Виктор Машуков обвиняется в халатности после многочисленных случаев нападения собак на людей, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:42

2022-12-14T14:42

2022-12-14T14:43

происшествия

читинский район

забайкальский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧИТА, 14 дек - РИА Новости. Глава Читинского района в Забайкальском крае Виктор Машуков обвиняется в халатности после многочисленных случаев нападения собак на людей, сообщается на сайте СК РФ.Ранее главу Читинского района Машукова утвердили и.о. главы администрации Читы. Он ещё не приступил к обязанностям."Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела по обвинению главы муниципального района "Читинский район" Забайкальского края Виктора Машукова в совершении халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Это уголовное дело было передано в центральный аппарат по поручению председателя СК РФ", - говорится в сообщении.Установлено, что в 2021-2022 годы в семи населенных пунктах на территории Читинского района были зафиксированы неоднократные факты нападений беспризорных собак на людей, в результате чего пострадали 29 человек, в том числе 21 ребенок. По мнению следствия, Машуков знал о ситуации и наличии собак без владельцев, но не ввел режим повышенной готовности на территории района, а также не предпринял мер для предотвращения и ликвидации чрезвычайной ситуации."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о дальнейшей передаче в суд", - добавили в ведомстве.Во время расследования дополнительно выявлены нарушения в области организации деятельности по обращению с животными без владельцев в Забайкальском крае. Для их устранения по инициативе следствия региональными органами власти внесены изменения в изданные ранее нормативные акты, которые позволят существенно обезопасить граждан и несовершеннолетних детей от возможных нападений животных.

https://ria.ru/20221122/sobaki-1833266776.html

https://ria.ru/20221114/dagestan-1831359831.html

читинский район

забайкальский край

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происшествия, читинский район, забайкальский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)