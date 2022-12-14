https://ria.ru/20221214/khalatnost-1838605392.html
В Забайкалье главу района обвинили в халатности из-за нападения собак
В Забайкалье главу района обвинили в халатности из-за нападения собак - РИА Новости, 14.12.2022
В Забайкалье главу района обвинили в халатности из-за нападения собак
Глава Читинского района в Забайкальском крае Виктор Машуков обвиняется в халатности после многочисленных случаев нападения собак на людей, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:42
2022-12-14T14:42
2022-12-14T14:43
происшествия
читинский район
забайкальский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 14 дек - РИА Новости. Глава Читинского района в Забайкальском крае Виктор Машуков обвиняется в халатности после многочисленных случаев нападения собак на людей, сообщается на сайте СК РФ.Ранее главу Читинского района Машукова утвердили и.о. главы администрации Читы. Он ещё не приступил к обязанностям."Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела по обвинению главы муниципального района "Читинский район" Забайкальского края Виктора Машукова в совершении халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Это уголовное дело было передано в центральный аппарат по поручению председателя СК РФ", - говорится в сообщении.Установлено, что в 2021-2022 годы в семи населенных пунктах на территории Читинского района были зафиксированы неоднократные факты нападений беспризорных собак на людей, в результате чего пострадали 29 человек, в том числе 21 ребенок. По мнению следствия, Машуков знал о ситуации и наличии собак без владельцев, но не ввел режим повышенной готовности на территории района, а также не предпринял мер для предотвращения и ликвидации чрезвычайной ситуации."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о дальнейшей передаче в суд", - добавили в ведомстве.Во время расследования дополнительно выявлены нарушения в области организации деятельности по обращению с животными без владельцев в Забайкальском крае. Для их устранения по инициативе следствия региональными органами власти внесены изменения в изданные ранее нормативные акты, которые позволят существенно обезопасить граждан и несовершеннолетних детей от возможных нападений животных.
https://ria.ru/20221122/sobaki-1833266776.html
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происшествия, читинский район, забайкальский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Читинский район, Забайкальский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
14:42 14.12.2022 (обновлено: 14:43 14.12.2022)
В Забайкалье главу района обвинили в халатности из-за нападения собак
В Забайкалье главу Читинского района обвинили в халатности из-за нападения собак на людей
ЧИТА, 14 дек - РИА Новости.
Глава Читинского района в Забайкальском крае Виктор Машуков обвиняется в халатности после многочисленных случаев нападения собак на людей, сообщается
на сайте СК РФ.
Ранее главу Читинского района Машукова утвердили и.о. главы администрации Читы
. Он ещё не приступил к обязанностям.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела по обвинению главы муниципального района "Читинский район" Забайкальского края Виктора Машукова в совершении халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Это уголовное дело было передано в центральный аппарат по поручению председателя СК РФ", - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2021-2022 годы в семи населенных пунктах на территории Читинского района были зафиксированы неоднократные факты нападений беспризорных собак на людей, в результате чего пострадали 29 человек, в том числе 21 ребенок. По мнению следствия, Машуков знал о ситуации и наличии собак без владельцев, но не ввел режим повышенной готовности на территории района, а также не предпринял мер для предотвращения и ликвидации чрезвычайной ситуации.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о дальнейшей передаче в суд", - добавили в ведомстве.
Во время расследования дополнительно выявлены нарушения в области организации деятельности по обращению с животными без владельцев в Забайкальском крае. Для их устранения по инициативе следствия региональными органами власти внесены изменения в изданные ранее нормативные акты, которые позволят существенно обезопасить граждан и несовершеннолетних детей от возможных нападений животных.