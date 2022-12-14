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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 14.12.2022
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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Алиевым и Пашиняном
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 14.12.2022
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Алиевым и Пашиняном
Конкретных договоренностей о трехсторонней встрече глав России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна нет, но они могут... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:14
2022-12-14T13:37
снг
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
россия
азербайджан
армения
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Конкретных договоренностей о трехсторонней встрече глав России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна нет, но они могут переговорить на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока конкретных договоренностей на этот счет нет. Вместе с тем вы знаете, что запланирована неформальная встреча глав государств-участников СНГ, где, как минимум, трое будут иметь возможность переговорить хотя бы на полях", - сказал Песков журналистам на вопрос, согласована ли трехсторонняя встреча в рамках саммита СНГ в конце декабря."Как дальше сложится - все-таки работа продолжается", - добавил он.Ранее стало известно, что перед Новым годом в Петербурге состоится традиционный неформальный саммит СНГ.
https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html
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снг, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия, азербайджан, армения, дмитрий песков
СНГ, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Россия, Азербайджан, Армения, Дмитрий Песков
13:14 14.12.2022 (обновлено: 13:37 14.12.2022)
 
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Алиевым и Пашиняном

Песков не исключил, что Путин, Пашинян и Алиев проведут переговоры на полях саммита СНГ

© POOL / Перейти в медиабанкТрёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
© POOL
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Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Конкретных договоренностей о трехсторонней встрече глав России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна нет, но они могут переговорить на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока конкретных договоренностей на этот счет нет. Вместе с тем вы знаете, что запланирована неформальная встреча глав государств-участников СНГ, где, как минимум, трое будут иметь возможность переговорить хотя бы на полях", - сказал Песков журналистам на вопрос, согласована ли трехсторонняя встреча в рамках саммита СНГ в конце декабря.
"Как дальше сложится - все-таки работа продолжается", - добавил он.
Ранее стало известно, что перед Новым годом в Петербурге состоится традиционный неформальный саммит СНГ.
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СНГВладимир ПутинИльхам АлиевНикол ПашинянРоссияАзербайджанАрменияДмитрий Песков
 
 
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