https://ria.ru/20221214/kavkaz-1838572979.html

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Алиевым и Пашиняном

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 14.12.2022

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Алиевым и Пашиняном

Конкретных договоренностей о трехсторонней встрече глав России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна нет, но они могут... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:14

2022-12-14T13:14

2022-12-14T13:37

снг

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

россия

азербайджан

армения

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Конкретных договоренностей о трехсторонней встрече глав России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна нет, но они могут переговорить на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока конкретных договоренностей на этот счет нет. Вместе с тем вы знаете, что запланирована неформальная встреча глав государств-участников СНГ, где, как минимум, трое будут иметь возможность переговорить хотя бы на полях", - сказал Песков журналистам на вопрос, согласована ли трехсторонняя встреча в рамках саммита СНГ в конце декабря."Как дальше сложится - все-таки работа продолжается", - добавил он.Ранее стало известно, что перед Новым годом в Петербурге состоится традиционный неформальный саммит СНГ.

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

россия

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

снг, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, россия, азербайджан, армения, дмитрий песков