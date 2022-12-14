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В Тюменской области ввели ограничения из-за ОРВИ и гриппа - РИА Новости, 14.12.2022
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В Тюменской области ввели ограничения из-за ОРВИ и гриппа
В Тюменской области ввели ограничения из-за ОРВИ и гриппа - РИА Новости, 14.12.2022
В Тюменской области ввели ограничения из-за ОРВИ и гриппа
Комплекс противоэпидемических мер из-за ухудшения ситуации с ОРВИ и гриппом введен в Тюменской области, решение об этом принято на заседании... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:48
2022-12-14T19:48
общество
здоровье - общество
тюменская область
тюмень
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
грипп
орви
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ТЮМЕНЬ, 14 дек – РИА Новости. Комплекс противоэпидемических мер из-за ухудшения ситуации с ОРВИ и гриппом введен в Тюменской области, решение об этом принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, сообщает информационный центр правительства региона.Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в регионе ухудшается, за прошлую неделю зарегистрировано около 33 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, что на 80 процентов больше, чем неделей ранее. Наиболее существенный рост отмечается среди школьников 7-14 лет (на 83 процента) и среди взрослого населения (на 91 процент)."В Тюменской области ввели комплекс противоэпидемических мер из-за ухудшения ситуации с ОРВИ и гриппом. Руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо рассказала о решениях, принятых на заседании Санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области", - сообщает информцентр.Отмечается, что "с целью стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе и предотвращения дальнейшего роста заболеваемости" решено перевести на дистанционное обучение всех школьников города Тюмени по 23 декабря. На предприятиях и организациях, особенно в детсадах, школах, вузах и колледжах необходимо организовать "утренние" фильтры, чтобы не допустить лиц с признаками ОРВИ в коллективы. В социальных и медицинских учреждениях запретили посещения. Усиленный режим дезинфекции введен в местах массового пребывания населения: транспортные узлы, торговые центры.В видеокомментарии главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо также указала, что решено "при проведении массовых мероприятий и праздников не допускать участия лиц с признаками ОРВИ и не имеющих сведений о вакцинации против гриппа", "рекомендовать для населения масочный режим, особенно при посещении мест массового пребывания людей и в общественном транспорте".
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общество, здоровье - общество, тюменская область, тюмень, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, грипп, орви
Общество, Здоровье - Общество, Тюменская область, Тюмень, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Грипп, ОРВИ
19:48 14.12.2022
 
В Тюменской области ввели ограничения из-за ОРВИ и гриппа

В Тюменской области ввели некоторые ограничения из-за ухудшения ситуации с ОРВИ и гриппом

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкМедик в больнице
Медик в больнице - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ТЮМЕНЬ, 14 дек – РИА Новости. Комплекс противоэпидемических мер из-за ухудшения ситуации с ОРВИ и гриппом введен в Тюменской области, решение об этом принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, сообщает информационный центр правительства региона.
Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в регионе ухудшается, за прошлую неделю зарегистрировано около 33 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, что на 80 процентов больше, чем неделей ранее. Наиболее существенный рост отмечается среди школьников 7-14 лет (на 83 процента) и среди взрослого населения (на 91 процент).
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ
"В Тюменской области ввели комплекс противоэпидемических мер из-за ухудшения ситуации с ОРВИ и гриппом. Руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо рассказала о решениях, принятых на заседании Санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области", - сообщает информцентр.
Отмечается, что "с целью стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе и предотвращения дальнейшего роста заболеваемости" решено перевести на дистанционное обучение всех школьников города Тюмени по 23 декабря. На предприятиях и организациях, особенно в детсадах, школах, вузах и колледжах необходимо организовать "утренние" фильтры, чтобы не допустить лиц с признаками ОРВИ в коллективы. В социальных и медицинских учреждениях запретили посещения. Усиленный режим дезинфекции введен в местах массового пребывания населения: транспортные узлы, торговые центры.
В видеокомментарии главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо также указала, что решено "при проведении массовых мероприятий и праздников не допускать участия лиц с признаками ОРВИ и не имеющих сведений о вакцинации против гриппа", "рекомендовать для населения масочный режим, особенно при посещении мест массового пребывания людей и в общественном транспорте".
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12 декабря, 11:22
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоТюменская областьТюменьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияГриппОРВИ
 
 
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