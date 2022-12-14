https://ria.ru/20221214/gorshkov-1838367877.html

Глава WWF России: Севморпуть может стать самым "зеленым" маршрутом в мире

Глава WWF России: Севморпуть может стать самым "зеленым" маршрутом в мире - РИА Новости, 14.12.2022

Глава WWF России: Севморпуть может стать самым "зеленым" маршрутом в мире

В Санкт-Петербурге прошел XII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее", посвященный социально-экономическому развитию региона. Участники также... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:00

2022-12-14T11:00

2022-12-14T11:00

интервью

дмитрий горшков

россия

всемирный фонд дикой природы

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

арктика

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В Санкт-Петербурге прошел XII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее", посвященный социально-экономическому развитию региона. Участники также обсудили проблему сохранения экосистем и защиты биоразнообразия. О том, как животные Арктики переносят изменение климата, как спасти белых медведей и как сделать Северный морской путь "зеленым" маршрутом, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков.– Арктика теплеет в три раза быстрее, чем планета в целом. Как изменение климата влияет на фауну Арктики? Какие последствия уже заметны?– Да, действительно, на Севере последствия изменений климата видны особенно хорошо, и именно те, кто живет в арктических регионах, должны к ним приспосабливаться в первую очередь. Это серьезное испытание для животных, которые живут в Арктике. Ледовый покров сокращается, лед уходит раньше и появляется позже, разрушается не такая уж и вечная мерзлота, разрушаются берега рек. Из-за этого моржи дольше остаются на пляжах, где они подвергаются большей опасности, чем в море, белые медведи дольше не могут начать свой путь на север, дикие северные олени страдают из-за сложностей во время миграции и обилия гнуса, гибнет много молодняка. Учащаются тундровые пожары. Это не первый раз в истории, когда арктическим видам поступают такие "новые вводные", и приходится адаптироваться, но сейчас этот процесс происходит намного быстрее, чем обычно.Остановить климатические изменения на планете уже невозможно, но мы, люди, можем помочь животным справиться с этой бедой. Главным образом – не мешать. Важно сокращать уровень беспокойства, которое доставляет животным деятельность человека. При прокладке объектов линейной инфраструктуры не перегораживать миграционные пути оленей или делать для них специальные проходы. Ограничивать уровень подводного шума в местах скоплений морских млекопитающих. Учиться быть добрыми соседями белым медведям. Бороться с браконьерством. Не лишать моржей удобных и безопасных лежбищ. Кстати, самое массовое лежбище моржей в России, мыс Сердце-Камень на Чукотке, до сих пор не имеет охранного статуса. Здесь может одновременно отдыхать до 100 тысяч особей. Животные лежат тут очень тесно, и при малейшем беспокойстве начинается паника и давка, которая заканчивается гибелью моржей. Лежбище важно защитить, чтобы тихоокеанским моржам было куда возвращаться летом.Хотя остановить климатические изменения невозможно, у нас есть шанс замедлить его или хотя бы не ускорять, сокращая выбросы СО2. На бытовом уровне это стандартные экологические советы: потребляй меньше, отказывайся от одноразового и так далее.– Один из главных символов Арктики – дикий северный олень, занесенный в Красную книгу РФ. Его численность продолжает падать. Какие меры нужно принять для сохранения вида?– На самом деле, в Российскую красную книгу занесены только отдельные популяции дикого северного оленя. Самые заметные проблемы сейчас, пожалуй, у диких северных оленей, которые живут на Таймыре. Они, кстати, не занесены в Красную книгу, но скорость, с которой падает численность, вызывает опасения. По данным последнего учета, сейчас там обитает около 250 тысяч особей, хотя в начале 90-х численность оценивалась в миллион. Сокращается популяция оленя также в Карелии, Коми, Мурманской и Архангельской областях, Ненецком автономном округе, на Алтае. В первую очередь необходимо сохранять среду обитания этих животных, пути их миграции и бороться с браконьерством. Для того, чтобы понимать, что именно необходимо охранять – какие районы являются ключевыми для оленей, и как проходят пути их миграций – Всемирный фонд дикой природы вместе с партнерами занимается мечением животных. Многое уже было сделано здесь даже в законодательном плане. Например, в Красноярском крае криминализировали срезание пантов. Люди поджидают оленей на реке, через которую стадо будет переплывать. С лодки ловят за голову плывущего оленя, держат, потому что он пытается освободиться, и бензопилой спиливают ему молоденькие рога, панты. Раньше это не было наказуемым действием, хотя после такой операции многие животные погибали из-за заражения крови.– В этом году практически подряд случились две большие истории спасения белых медведей в Диксоне Красноярского края. В июле специалисты помогли медведице с застрявшей в пасти банкой сгущенки. В сентябре на лечение в Москву из Диксона отправили раненого медведя с параличом задней части тела. Два случая в одном поселке – это совпадение или тенденция?– К сожалению, это все же тенденция. Подобные случаи имели место не только в этом году, но и раньше. Очевидно, что проблема с белыми медведями в Диксоне существует, и периодически ее отголоски попадают в федеральное инфополе. Всемирный фонд дикой природы планирует разобраться в этой ситуации и приложить максимум усилий, чтобы проблему решить. Мы со специалистами Московского зоопарка договорились, что весной поедем в Диксон, поговорим с местными жителями, узнаем, что их беспокоит, как животные попадают в поселок, попробуем понять, в чем корень проблемы, расскажем, как можно встречи с животными предотвращать, и подумаем, как "помирить" жителей Диксона с медведями. Коллеги сейчас общаются по поводу поездки с Росприроднадзором и Минприроды. В этом году мы проводили в Москве двухдневный семинар для мобильных антиконфликтных бригад из разных регионов, обменивались опытом, так что информации набрали по всей российской Арктике.– WWF России проводит в арктических регионах "Медвежий патруль" – проект, направленный на предотвращение конфликтов между белым медведем и местным населением. Нет ли планов усилить патрулирование в Диксоне?– Это будет понятно как раз по результатам этой поездки. Дело в том, что "Медвежьи патрули" – это не та история, когда из Москвы выезжают специально обученные бригады, такие "охотники за привидениями" или "медвежий спецназ". Нет, патрули – это волонтерский проект, и важно понимать, что патрульные – это неравнодушные жители тех самых городов и сел, в которых люди часто сталкиваются с медведями. Кстати, часто патрульными становятся представители коренных народов, которые обладают многовековым опытом сосуществования с медведями, и этот опыт очень помогает в работе патрулей. Фонд при этом учит их, как предотвращать конфликты, как не привлекать медведя к домам, как с ним общаться, если он все-таки пришел, как защитить собак, делится опытом, который за 15 лет существования проекта удалось наработать в этом направлении в разных регионах. Если необходимо, мы снабжаем патруль средствами отпугивания, транспортом, расходниками. Возможно, в Диксоне найдутся люди, которым будет интересно организовать у себя "Медвежий патруль" и заняться поддержанием мира между людьми и белыми медведями. Мы с удовольствием им в этом поможем и поддержим. Но возможно найдется и другой способ решения, который Диксону подойдет больше, чем отдаленным чукотским селам. В любом случае мы готовы делиться опытом, консультировать, советовать и помогать разобраться в этой непростой ситуации.– Вы заявили, что продолжаете деятельность на Чукотке, несмотря на расторжение соглашения со стороны местных властей. Какая работа продолжается, а какую пришлось остановить?– Соглашение о сотрудничестве с руководством региона – это меморандум о намерениях. Оно не включает никаких финансовых обязательств, оно определяет рамки совместных интересов и областей сотрудничества. В рамках соглашения составляется общий план действий, где регион отражает свои пожелания, где определяются наиболее интересные и перспективные темы взаимодействия и сотрудничества на год. Если договора нет, прекращается обмен информацией и пропадает синергия, от этого в первую очередь страдает работа по сохранению природы, в котором заинтересован и фонд, и, как мы надеемся, сам регион.В связи с заявлением руководства региона о том, что они не заинтересованы далее в сотрудничестве с фондом, пришлось остановить поддержку региональных природоохранных учреждений, в том числе охотнадзора и региональных ООПТ, и поставить на паузу запуск новых проектов. Мы продолжаем поддерживать федеральные охраняемые территории и созданные Всемирным фондом дикой природы "Медвежьи патрули", группы волонтеров из числа местных жителей, которые предотвращают конфликты с белыми медведями. Надо сказать, что жители Арктики, в особенности коренные малочисленные народы севера – это люди, чья жизнь неразрывно связана с природой этих мест. Они на своем опыте видят и как меняется климат, и как меняется природа, как сильно человек с ней связан. Арктика – это их дом. Они – носители традиционных знаний, которые не всегда можно найти в научных справочниках. В них мы находим союзников в деле сохранения природы и многому у них учимся.– В рамках программы "Медвежий патруль" вы также проводите экологическое просвещение местного населения. Как к вашей деятельности относятся жители Чукотки?– Одно из направлений работы "Медвежьих патрулей" – экопросветительское. Оно имеет свою специфику, связано с белым медведем, его поведением, техникой безопасности и так далее. Но у нас есть и другие подобные проекты в Арктике. Так, буквально месяц назад у нас завершился один экопросветительский проект "Арктика и мы", реализованный нами совместно с карельским туристическим центром "Полярный Круг". Это своего рода экологический детский лагерь, куда собираются дети из разных арктических регионов, чтобы узнать больше о природе, климатических изменениях и науке. Осенью прошла первая смена.– Конфликт на Чукотке – единственный случай? Вы не сталкивались с недовольством вашей деятельностью в других регионах?– Ну, во-первых, я не вижу конфликта. Во-вторых, с такими случаями мы никогда раньше не сталкивались, надеюсь, и не столкнемся. Подобные соглашения у нас подписаны с еще 12 регионами России, и это значительно помогает в объединении усилий и обмене информацией, нужной для реализации природоохранных проектов. Не хочется выделять кого-то отдельно, но могу сказать, что с некоторыми регионами мы дружим много лет, и плодами этой дружбы становятся все новые и новые природоохранные рекорды, и успехи, которыми можно гордиться не только на региональном, но и на федеральном уровне. Когда подобная синергия происходит, работать над сохранением природы становится легче, приятней и эффективней.– Вы также предлагали ограничить судоходство в Арктике для безопасности китов. Не встретило ли это предложение недовольства со стороны северных регионов?– Давайте я сразу уточню, что мы хотим не ограничивать судоходство, а сделать его устойчивым и продуманным с точки зрения сохранения природы. Изменения в текущей судоходной практике при этом могут быть минимальными. Например, в случае с китами, о которых вы говорите, можно снижать ход в местах их концентрации, чтобы избежать столкновений с животными. В этом заинтересованы и сами команды судов. Для этого надо обладать достаточно точными знаниями об арктических популяциях китов.Для того, чтобы понять, на какие участки арктических морей следует обратить внимание, мы провели большое исследование и выявили самые "зеленые" районы, важные для сохранения жизни в Арктике. Сейчас, используя эти данные, мы ведем планомерный диалог с заинтересованными сторонами, разрабатываем и обсуждаем правила, которые могли бы снизить негативное влияние судоходства на природу Арктики.– Развитие Северного морского пути (СМП) может стать угрозой для обитателей Северного Ледовитого океана?– Может стать угрозой при не продуманном подходе к его развитию. Но при грамотном построении диалога, с учетом мнения всех сторон: и бизнеса, и государства, и коренного населения, и ученых, и общественности – возможно найти решение, при котором эта угроза будет минимизирована. Понимаете, Арктика – это новая страница в наших отношениях с природой. Сейчас мы можем использовать весь опыт человечества, все накопленные знания, чтобы осваивать новые территории с умом. Это такой второй шанс для человечества.Я считаю, что Северный морской путь может стать той ниточкой, на которую будут нанизаны зеленые бусины ценных морских районов, где животные смогут чувствовать себя в безопасности. При должном подходе СМП имеет все шансы стать самым зеленым маршрутом в мире. Сейчас у многих существует предубеждение и страх, что, если что-то в Арктике сохранять, то надо обязательно всю хозяйственную деятельность ограничивать и запрещать. Но это не так. Возможно развивать СМП так, что "процветающее биоразнообразие" будет залогом здоровья северных морей, которое обеспечит благополучие коренных жителей северных берегов.

https://ria.ru/20221111/arktika-1830590833.html

https://ria.ru/20221123/metan-1833156864.html

https://ria.ru/20221024/medved-1826175500.html

https://ria.ru/20221208/arktika-1837329535.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220907/1815174975.html

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арктика

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, дмитрий горшков, россия, всемирный фонд дикой природы, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), арктика