https://ria.ru/20221214/gorlovka-1838493532.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 14.12.2022

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Женщина ранена в поселке шахты имени Румянцево в Калининском районе Горловки, сообщил в среду мэр города в ДНР Иван Приходько. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T07:33

2022-12-14T07:33

2022-12-14T07:44

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569845545_0:503:1631:1420_1920x0_80_0_0_7ff0907f7ac5ac1460fbb66ef818044f.jpg

ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Женщина ранена в поселке шахты имени Румянцево в Калининском районе Горловки, сообщил в среду мэр города в ДНР Иван Приходько."В результате обстрела горловского поселка шахты имени Румянцево с позиций украинских террористов ранена мирная жительница", - написал Приходько в Telegram-канале.Ранее в среду он сообщал, что в поселке прямым попаданием при обстреле украинскими войсками была повреждена школа.

https://ria.ru/20221213/obstrel-1838357254.html

горловка

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, украина, россия