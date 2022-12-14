Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/gorlovka-1838493532.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 14.12.2022
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Женщина ранена в поселке шахты имени Румянцево в Калининском районе Горловки, сообщил в среду мэр города в ДНР Иван Приходько. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T07:33
2022-12-14T07:44
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569845545_0:503:1631:1420_1920x0_80_0_0_7ff0907f7ac5ac1460fbb66ef818044f.jpg
ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Женщина ранена в поселке шахты имени Румянцево в Калининском районе Горловки, сообщил в среду мэр города в ДНР Иван Приходько."В результате обстрела горловского поселка шахты имени Румянцево с позиций украинских террористов ранена мирная жительница", - написал Приходько в Telegram-канале.Ранее в среду он сообщал, что в поселке прямым попаданием при обстреле украинскими войсками была повреждена школа.
https://ria.ru/20221213/obstrel-1838357254.html
горловка
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569845545_281:463:1515:1388_1920x0_80_0_0_9a7d8537d6788df714c7fc1a9ca30e24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
07:33 14.12.2022 (обновлено: 07:44 14.12.2022)
 
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении жительницы Горловки после обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Женщина ранена в поселке шахты имени Румянцево в Калининском районе Горловки, сообщил в среду мэр города в ДНР Иван Приходько.
"В результате обстрела горловского поселка шахты имени Румянцево с позиций украинских террористов ранена мирная жительница", - написал Приходько в Telegram-канале.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 15:31Специальная военная операция на Украине
В поселке Луганское при обстреле ВСУ погибли три человека
Ранее в среду он сообщал, что в поселке прямым попаданием при обстреле украинскими войсками была повреждена школа.
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала