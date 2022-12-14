https://ria.ru/20221214/gorlovka-1838493532.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 14.12.2022
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Женщина ранена в поселке шахты имени Румянцево в Калининском районе Горловки, сообщил в среду мэр города в ДНР Иван Приходько. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T07:33
2022-12-14T07:33
2022-12-14T07:44
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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Женщина ранена в поселке шахты имени Румянцево в Калининском районе Горловки, сообщил в среду мэр города в ДНР Иван Приходько."В результате обстрела горловского поселка шахты имени Румянцево с позиций украинских террористов ранена мирная жительница", - написал Приходько в Telegram-канале.Ранее в среду он сообщал, что в поселке прямым попаданием при обстреле украинскими войсками была повреждена школа.
https://ria.ru/20221213/obstrel-1838357254.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
07:33 14.12.2022 (обновлено: 07:44 14.12.2022)
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении жительницы Горловки после обстрела со стороны ВСУ