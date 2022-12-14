https://ria.ru/20221214/gorlovka-1838493264.html

Украинские военные нанесли удар по школе в Горловке

Украинские военные нанесли удар по школе в Горловке - РИА Новости, 14.12.2022

Украинские военные нанесли удар по школе в Горловке

Прямое попадание украинского снаряда в школу зафиксировано в поселке шахты имени Румянцево в Калининском районе Горловки, сообщил в среду мэр города Иван... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T07:26

2022-12-14T07:26

2022-12-14T13:17

специальная военная операция на украине

иван приходько

горловка

калининский район

донецк

стирол

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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Прямое попадание украинского снаряда в школу зафиксировано в поселке шахты имени Румянцево в Калининском районе Горловки, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Он добавил, что более точная информация по обстрелу выясняется.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Населенный пункт регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221213/obstrel-1838357254.html

горловка

калининский район

донецк

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иван приходько, горловка, калининский район, донецк, стирол