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Украинские военные нанесли удар по школе в Горловке - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/gorlovka-1838493264.html
Украинские военные нанесли удар по школе в Горловке
Украинские военные нанесли удар по школе в Горловке - РИА Новости, 14.12.2022
Украинские военные нанесли удар по школе в Горловке
Прямое попадание украинского снаряда в школу зафиксировано в поселке шахты имени Румянцево в Калининском районе Горловки, сообщил в среду мэр города Иван... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T07:26
2022-12-14T13:17
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
калининский район
донецк
стирол
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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Прямое попадание украинского снаряда в школу зафиксировано в поселке шахты имени Румянцево в Калининском районе Горловки, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Он добавил, что более точная информация по обстрелу выясняется.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Населенный пункт регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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иван приходько, горловка, калининский район, донецк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Калининский район, Донецк, Стирол
07:26 14.12.2022 (обновлено: 13:17 14.12.2022)
 
Украинские военные нанесли удар по школе в Горловке

Мэр Горловки Приходько заявил о повреждении школы после обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЗдание школы в Горловке, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ
Здание школы в Горловке, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Здание школы в Горловке, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Прямое попадание украинского снаряда в школу зафиксировано в поселке шахты имени Румянцево в Калининском районе Горловки, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Укронацисты подвергли обстрелу посёлок шахты имени Румянцево в Калининском районе Горловки. Зафиксировано прямое попадание вражеского снаряда в школу №86", - написал Приходько.
Он добавил, что более точная информация по обстрелу выясняется.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Населенный пункт регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 15:31Специальная военная операция на Украине
В поселке Луганское при обстреле ВСУ погибли три человека
 
Специальная военная операция на УкраинеИван ПриходькоГорловкаКалининский районДонецкСтирол
 
 
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