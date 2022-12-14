https://ria.ru/20221214/germaniya-1838587438.html

СМИ узнали, что заговорщики в Германии планировали убийство канцлера

СМИ узнали, что заговорщики в Германии планировали убийство канцлера - РИА Новости, 14.12.2022

СМИ узнали, что заговорщики в Германии планировали убийство канцлера

Заговорщики, готовившие государственный переворот в Германии, планировали убийство канцлера Олафа Шольца, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:03

2022-12-14T14:03

2022-12-14T16:19

в мире

германия

олаф шольц

баден-вюртемберг

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дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Заговорщики, готовившие государственный переворот в Германии, планировали убийство канцлера Олафа Шольца, пишет газета New York Times со ссылкой на источники."Во время обысков было обнаружено более ста соглашений о неразглашении <...> в которых подписавшиеся поклялись сохранять секретность планов группы (заговорщиков. — Прим. ред.), включающих нападение на немецкий парламент и арест его членов, а также убийство канцлера", — говорится в публикации.На минувшей неделе немецкая полиция провела масштабную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и госпереворот. По подозрению в заговоре задержали 25 человек, аресты прошли в семи федеральных землях ФРГ, а также в Австрии и Италии. Кроме того, в домах и квартирах еще 27 человек прошли обыски. По данным немецкой Генпрокуратуры, к "военному крылу" объединения относятся 14 задержанных. Среди них есть бывшие военнослужащие. Идейные основания заговора были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане рейха") и QAnon.В случае успеха преступники планировали сформировать временное военное правительство и начать переговоры с "бывшими союзниками по итогам Второй мировой войны". Помимо прочего, они хотели создать новую армию.Среди задержанных — россиянка Виталия Б., которую подозревают в установлении контакта между лидером заговора и "представителями России". При этом Генпрокуратура ФРГ заявила об отсутствии оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков.Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва рассматривает случившееся исключительно как внутреннее дело Германии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность вмешательства России в ситуацию.

https://ria.ru/20221207/terrorizm-1836952292.html

https://ria.ru/20221210/gosperevorot-1837712804.html

https://ria.ru/20221208/germaniya-1837089585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, олаф шольц, баден-вюртемберг, бавария, австрия, италия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), мария захарова, россия