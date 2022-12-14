Во Франции жестко ответили на новую просьбу Елены Зеленской
Французский политик Филиппо поинтересовался, куда Киев тратит миллиарды западной помощи
© AP Photo / Patrick SemanskyCупруга Президента Украины Елена Зеленская
© AP Photo / Patrick Semansky
Cупруга Президента Украины Елена Зеленская . Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter просьбу супруги Владимира Зеленского Елены передать украинцам французские генераторы.
"Жена Зеленского, первая леди, приходит к нам сегодня и говорит: "Отдайте нам ваши генераторы". А что они делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?" — спросил француз.
В Париже во вторник прошла международная конференция по поддержке Украины. На ней украинский президент Владимир Зеленский заявил, что энергетический сектор Украины нуждается в срочной помощи на сумму около 800 миллионов евро. Он попросил у участников мероприятия 12 миллиардов евро на восстановление страны. Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла, что общая помощь Украине, собранная по итогам международной конференции в Париже, составляет почти миллиард евро.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.