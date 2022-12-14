Рейтинг@Mail.ru
Во Франции жестко ответили на новую просьбу Елены Зеленской - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/frantsiya-1838709723.html
Во Франции жестко ответили на новую просьбу Елены Зеленской
Во Франции жестко ответили на новую просьбу Елены Зеленской - РИА Новости, 14.12.2022
Во Франции жестко ответили на новую просьбу Елены Зеленской
Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter просьбу супруги Владимира Зеленского Елены передать... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:09
2022-12-14T19:09
в мире
владимир зеленский
елена зеленская
украина
франция
катрин колонна
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815191711_0:119:3072:1846_1920x0_80_0_0_e2ef80042594d65c1aa0a5ccd2f3d9a1.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter просьбу супруги Владимира Зеленского Елены передать украинцам французские генераторы."Жена Зеленского, первая леди, приходит к нам сегодня и говорит: "Отдайте нам ваши генераторы". А что они делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?" — спросил француз.В Париже во вторник прошла международная конференция по поддержке Украины. На ней украинский президент Владимир Зеленский заявил, что энергетический сектор Украины нуждается в срочной помощи на сумму около 800 миллионов евро. Он попросил у участников мероприятия 12 миллиардов евро на восстановление страны. Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла, что общая помощь Украине, собранная по итогам международной конференции в Париже, составляет почти миллиард евро.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221214/evropa-1838675967.html
https://ria.ru/20221214/zapad-1838665792.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815191711_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c935ec517c8112a64bb489cceb2c4339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, елена зеленская, украина, франция, катрин колонна, европарламент
В мире, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Украина, Франция, Катрин Колонна, Европарламент
19:09 14.12.2022
 
Во Франции жестко ответили на новую просьбу Елены Зеленской

Французский политик Филиппо поинтересовался, куда Киев тратит миллиарды западной помощи

© AP Photo / Patrick SemanskyCупруга Президента Украины Елена Зеленская
Cупруга Президента Украины Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Cупруга Президента Украины Елена Зеленская . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter просьбу супруги Владимира Зеленского Елены передать украинцам французские генераторы.
"Жена Зеленского, первая леди, приходит к нам сегодня и говорит: "Отдайте нам ваши генераторы". А что они делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?" — спросил француз.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 17:44
"Европа наказывает Украину". В Польше раскрыли неприятную правду о ЕС
В Париже во вторник прошла международная конференция по поддержке Украины. На ней украинский президент Владимир Зеленский заявил, что энергетический сектор Украины нуждается в срочной помощи на сумму около 800 миллионов евро. Он попросил у участников мероприятия 12 миллиардов евро на восстановление страны. Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла, что общая помощь Украине, собранная по итогам международной конференции в Париже, составляет почти миллиард евро.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Дрон - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 17:17Специальная военная операция на Украине
NYT: страх перед Россией довел Запад до паранойи
 
В миреВладимир ЗеленскийЕлена ЗеленскаяУкраинаФранцияКатрин КолоннаЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала