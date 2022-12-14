https://ria.ru/20221214/frantsiya-1838709723.html

Во Франции жестко ответили на новую просьбу Елены Зеленской

Во Франции жестко ответили на новую просьбу Елены Зеленской - РИА Новости, 14.12.2022

Во Франции жестко ответили на новую просьбу Елены Зеленской

Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter просьбу супруги Владимира Зеленского Елены передать... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T19:09

2022-12-14T19:09

2022-12-14T19:09

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владимир зеленский

елена зеленская

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европарламент

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал в Twitter просьбу супруги Владимира Зеленского Елены передать украинцам французские генераторы."Жена Зеленского, первая леди, приходит к нам сегодня и говорит: "Отдайте нам ваши генераторы". А что они делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?" — спросил француз.В Париже во вторник прошла международная конференция по поддержке Украины. На ней украинский президент Владимир Зеленский заявил, что энергетический сектор Украины нуждается в срочной помощи на сумму около 800 миллионов евро. Он попросил у участников мероприятия 12 миллиардов евро на восстановление страны. Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла, что общая помощь Украине, собранная по итогам международной конференции в Париже, составляет почти миллиард евро.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221214/evropa-1838675967.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, елена зеленская, украина, франция, катрин колонна, европарламент