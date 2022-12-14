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Во Франции отменили приговор мужчине, изобразившему Макрона в виде Гитлера - РИА Новости, 14.12.2022
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Во Франции отменили приговор мужчине, изобразившему Макрона в виде Гитлера
Во Франции отменили приговор мужчине, изобразившему Макрона в виде Гитлера - РИА Новости, 14.12.2022
Во Франции отменили приговор мужчине, изобразившему Макрона в виде Гитлера
Кассационный суд Франции отменил приговор 62-летнему рекламщику, напечатавшему в 2021 году плакаты с изображением президента Франции Эммануэля Макрона в виде... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:54
2022-12-14T13:54
в мире
франция
тулон
эммануэль макрон
адольф гитлер
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ПАРИЖ, 14 дек – РИА Новости. Кассационный суд Франции отменил приговор 62-летнему рекламщику, напечатавшему в 2021 году плакаты с изображением президента Франции Эммануэля Макрона в виде Адольфа Гитлера, сообщила в среду радиостанция France Bleu."Кассационный суд во вторник отменил приговор рекламщику из Вара, который напечатал плакаты с изображением Эммануэля Макрона в виде Гитлера. Правосудие сочло, что он "не превысил допустимые лимиты свободы самовыражения", - сообщило СМИ.В сентябре 2021 года суд французского города Тулон приговорил бывшего рекламщика, 62-летнего Мишеля-Анжа Флори к штрафу в размере 10 тысяч евро за изображение на рекламном щите президента Франции Эммануэля Макрона в образе Гитлера. Мужчина был осужден за "публичное оскорбление" президента республики.Его адвокат заявил, что было нарушено право на свободу самовыражения, в данном случае карикатуру.Плакаты с фотомонтажом появились в разгар пандемии коронавируса в Тулоне и коммуне Ла-Сен-сюр-Мер. Макрон на них был изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне сделана надпись: "Подчинись. Сделай прививку". Прокуратура Тулона возбудила дело в связи с появлением этих изображений, а адвокаты Макрона подали жалобу на их автора.Позже Мишель-Анж Флори представил новый рекламный щит, на котором Макрон был изображен рядом с маршалом Филиппом Петеном – главой коллаборационистского правительства при нацистах.
https://ria.ru/20221213/ssha-1838400692.html
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в мире, франция, тулон, эммануэль макрон, адольф гитлер
В мире, Франция, Тулон, Эммануэль Макрон, Адольф Гитлер
13:54 14.12.2022
 
Во Франции отменили приговор мужчине, изобразившему Макрона в виде Гитлера

Во Франции суд отменил приговор рекламщику, изобразившему Макрона в виде Гитлера

© РИА Новости / Павел БедняковПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 дек – РИА Новости. Кассационный суд Франции отменил приговор 62-летнему рекламщику, напечатавшему в 2021 году плакаты с изображением президента Франции Эммануэля Макрона в виде Адольфа Гитлера, сообщила в среду радиостанция France Bleu.
"Кассационный суд во вторник отменил приговор рекламщику из Вара, который напечатал плакаты с изображением Эммануэля Макрона в виде Гитлера. Правосудие сочло, что он "не превысил допустимые лимиты свободы самовыражения", - сообщило СМИ.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 17:00
Во Франции назвали шаг США, напугавший Европу
В сентябре 2021 года суд французского города Тулон приговорил бывшего рекламщика, 62-летнего Мишеля-Анжа Флори к штрафу в размере 10 тысяч евро за изображение на рекламном щите президента Франции Эммануэля Макрона в образе Гитлера. Мужчина был осужден за "публичное оскорбление" президента республики.
Его адвокат заявил, что было нарушено право на свободу самовыражения, в данном случае карикатуру.
Плакаты с фотомонтажом появились в разгар пандемии коронавируса в Тулоне и коммуне Ла-Сен-сюр-Мер. Макрон на них был изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне сделана надпись: "Подчинись. Сделай прививку". Прокуратура Тулона возбудила дело в связи с появлением этих изображений, а адвокаты Макрона подали жалобу на их автора.
Позже Мишель-Анж Флори представил новый рекламный щит, на котором Макрон был изображен рядом с маршалом Филиппом Петеном – главой коллаборационистского правительства при нацистах.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 04:19
Французский политик раскритиковал "безумца" Макрона за помощь Украине
 
В миреФранцияТулонЭммануэль МакронАдольф Гитлер
 
 
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