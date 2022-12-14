В Испании задержали подозреваемого в отмывании денег
В Испании задержали подозреваемого в отмывании денег, "связанного с делом Магнитского"
© AP Photo / Peter DejongЗдание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Европол сообщил о задержании в Испании члена группировки, подозреваемой в отмывании денег по схеме, возможно, имеющей отношение к расследованию погибшего в российском СИЗО аудитора Сергея Магнитского.
По данным службы, предполагаемые участники преступной схемы являются российскими гражданами "с незначительными или совсем без связей с Испанией". Европол утверждает, что группа перенаправляла через банковские счета или агентства недвижимости в Европе миллионы евро, которые затем использовались, в том числе, для приобретения недвижимости в Испании. В ходе операции были изъяты 75 объектов недвижимости на территории Испании на сумму 25 миллионов евро.
27 июля 2021, 15:16В миреШвейцария сняла обвинения с фигурантов дела Магнитского
"Человек в центре этой схемы по отмыванию денег был задержан на Канарских островах", - говорится в заявлении ведомства.
Европол сообщил также, что "выявленные факты отмывания денег могут быть связаны с делом Магнитского".
Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях фонда Hermitage Capital, скончался в ноябре 2009 года в "Матросской тишине", куда его перевели из "Бутырки"; в заключении он пробыл почти год. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер утверждал, что преследование Магнитского было связано с раскрытием им коррупционной схемы вывода 230 миллионов рублей из российского бюджета.
22 июня, 16:51Правительство Чехии приняло "закон Магнитского"
Между тем Тверской суд Москвы в 2013 году признал самого Магнитского виновным в уклонении от уплаты налогов, но закрыл дело в связи с его смертью. Суд также заочно приговорил по тому же делу к девяти годам колонии Браудера, в интересах которого, как посчитала инстанция, действовал Магнитский.
В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, сейчас объявлен РФ в международный розыск. Помимо прочего, российские правоохранительные органы обвиняют его в создании транснационального преступного сообщества аферистов и убийстве некоторых его участников. Сам финансист все обвинения категорически отвергает.
Смерть Магнитского вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом. Некоторые правозащитники утверждали, что в СИЗО аудитору не оказывалась медицинская помощь, а умереть он мог в результате избиения. Были возбуждены уголовные дела в отношении двух бывших сотрудников "Бутырки", но одного оправдал суд, а в другом случае расследование прекратили за истечением срока давности.
12 декабря, 16:36СМИ: в США могут обвинить руководителей Binance в отмывании денег