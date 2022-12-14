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Экономический блицкриг против Минска не удался, заявил премьер Белоруссии - РИА Новости, 14.12.2022
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Экономический блицкриг против Минска не удался, заявил премьер Белоруссии
Экономический блицкриг против Минска не удался, заявил премьер Белоруссии - РИА Новости, 14.12.2022
Экономический блицкриг против Минска не удался, заявил премьер Белоруссии
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что начатый Западом экономический блицкриг против Минска не удался. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:24
2022-12-14T11:24
экономика
белоруссия
роман головченко
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что начатый Западом экономический блицкриг против Минска не удался."Мы достаточно успешно проходим и прошли самый острый период, связанный с экономическим давлением. Сегодня уже можно утверждать, что блицкриг экономический не удался. Конечно, это вызывает некоторое озлобление в тех кругах, где рассчитывали, что Беларусь рассыплется под этим прессом. Но это их проблемы, а нам надо продолжать эту работу", - сказал он в среду во время представления нового главы МИД коллективу министерства.Премьер подчеркнул, что в условиях санкций внешнеэкономическая деятельность для МИД становится одним из приоритетов и здесь нет места формальному подходу и отчетам для галочки. Он обратил внимание на важность в условиях санкций работы по переориентации экспорта с рынка недружественных стран на сотрудничество с теми государствами, которые не выдвигают Минску ультимативных требований. "По таким критериям определяются внешнеэкономические партнеры. Объективно это государства СНГ, ЕАЭС, КНР, страны дальней дуги", - констатировал Головченко.Он отметил, что в геополитике происходят тектонические изменения, динамично меняется картина мира. "В этой ситуации быть просто наблюдателем, конечно же, недопустимо, нужно стараться активно влиять на происходящее в интересах нашей страны. Поэтому в работе министерства на всех участках не должно быть проявлений косности, безынициативности, созерцательности. Темпы и методы работы, которые еще несколько лет назад можно было условно считать удовлетворительными, сегодня для министерства неприемлемы. Важно действовать на опережение, выявлять, анализировать весь спектр внешних угроз, вырабатывать нестандартные решения по их предотвращению", - сказал Головченко.По его словам, в принципе, стоящие перед МИД глобальные задачи не поменялись. "Внешние связи - политические и особенно экономические - никто не отменял. И санкции, ограничения, рестрикции не вечны", - сказал Головченко.
https://ria.ru/20221121/sanktsii-1833048473.html
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html
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экономика, белоруссия, роман головченко, санкции ес в отношении белоруссии
Экономика, Белоруссия, Роман Головченко, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
11:24 14.12.2022
 
Экономический блицкриг против Минска не удался, заявил премьер Белоруссии

Премьер Белоруссии Головченко заявил, что экономический блицкриг против Минска не удался

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что начатый Западом экономический блицкриг против Минска не удался.
"Мы достаточно успешно проходим и прошли самый острый период, связанный с экономическим давлением. Сегодня уже можно утверждать, что блицкриг экономический не удался. Конечно, это вызывает некоторое озлобление в тех кругах, где рассчитывали, что Беларусь рассыплется под этим прессом. Но это их проблемы, а нам надо продолжать эту работу", - сказал он в среду во время представления нового главы МИД коллективу министерства.
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Лукашенко заявил, что Москва и Минск выстоят под давлением Запада
Премьер подчеркнул, что в условиях санкций внешнеэкономическая деятельность для МИД становится одним из приоритетов и здесь нет места формальному подходу и отчетам для галочки. Он обратил внимание на важность в условиях санкций работы по переориентации экспорта с рынка недружественных стран на сотрудничество с теми государствами, которые не выдвигают Минску ультимативных требований. "По таким критериям определяются внешнеэкономические партнеры. Объективно это государства СНГ, ЕАЭС, КНР, страны дальней дуги", - констатировал Головченко.
Он отметил, что в геополитике происходят тектонические изменения, динамично меняется картина мира. "В этой ситуации быть просто наблюдателем, конечно же, недопустимо, нужно стараться активно влиять на происходящее в интересах нашей страны. Поэтому в работе министерства на всех участках не должно быть проявлений косности, безынициативности, созерцательности. Темпы и методы работы, которые еще несколько лет назад можно было условно считать удовлетворительными, сегодня для министерства неприемлемы. Важно действовать на опережение, выявлять, анализировать весь спектр внешних угроз, вырабатывать нестандартные решения по их предотвращению", - сказал Головченко.
По его словам, в принципе, стоящие перед МИД глобальные задачи не поменялись. "Внешние связи - политические и особенно экономические - никто не отменял. И санкции, ограничения, рестрикции не вечны", - сказал Головченко.
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ЭкономикаБелоруссияРоман ГоловченкоСанкции ЕС в отношении Белоруссии
 
 
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