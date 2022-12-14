Рейтинг@Mail.ru
Владимир Ефимов: Москва поддержала половину крупных и средних предприятий - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/efimov-1838590145.html
Владимир Ефимов: Москва поддержала половину крупных и средних предприятий
Владимир Ефимов: Москва поддержала половину крупных и средних предприятий - РИА Новости, 14.12.2022
Владимир Ефимов: Москва поддержала половину крупных и средних предприятий
По итогам 2022 года около 400 крупных и средних промышленных предприятий Москвы оказались охвачены мерами поддержки, которые им предложили власти города,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:18
2022-12-14T14:18
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590446_0:10:1645:935_1920x0_80_0_0_4cefb543bc624ab76386704117a1b0ce.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. По итогам 2022 года около 400 крупных и средних промышленных предприятий Москвы оказались охвачены мерами поддержки, которые им предложили власти города, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Москве расположено более 3,5 тысячи промышленных площадок, свыше 700 из них – крупные и средние заводы. Им доступны как системные, так и антикризисные меры городской финансовой и нефинансовой поддержки – субсидии, целевые и льготные займы, специальные статусы, позволяющие экономить на налогах. В текущих условиях, вызванных беспрецедентным санкционным давлением, у компаний появился дополнительный запрос на такие инструменты", – приводит слова вице-мэра пресс-служба городского комплекса экономполитики.В правительстве Москвы отметили, что новые антикризисные механизмы поддержки, введенные в этом году, были сформированы на основе реальных запросов со стороны представителей промышленности. Это обеспечило высокий интерес к предлагаемым городом мерам. В частности, предприятиям были одобрены заявки на льготные инвестиционные кредиты на общую сумму 10 миллиардов рублей.Сегодня система поддержки промышленности состоит из более 20 механизмов. Так, ряд специальных статусов дают предприятиям значительные льготы: в этом году такие статусы, по решению мэра Москвы, не потребовали нового подтверждения. Другой механизм поддержки дает возможность инвесторам, реализующим масштабные инвестиционные проекты (МаИП), получать землю в аренду за один рубль в год для расширения существующих и создания новых производств.
https://ria.ru/20221205/vyruchka-1836009998.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838590446_117:0:1580:1097_1920x0_80_0_0_20eb394fc6a0157070bfdd34f8fcbd19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
14:18 14.12.2022
 

Владимир Ефимов: Москва поддержала половину крупных и средних предприятий

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. По итогам 2022 года около 400 крупных и средних промышленных предприятий Москвы оказались охвачены мерами поддержки, которые им предложили власти города, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В Москве расположено более 3,5 тысячи промышленных площадок, свыше 700 из них – крупные и средние заводы. Им доступны как системные, так и антикризисные меры городской финансовой и нефинансовой поддержки – субсидии, целевые и льготные займы, специальные статусы, позволяющие экономить на налогах. В текущих условиях, вызванных беспрецедентным санкционным давлением, у компаний появился дополнительный запрос на такие инструменты", – приводит слова вице-мэра пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 11:14
Владимир Ефимов: резиденты ОЭЗ Москвы увеличили выручку в полтора раза
В правительстве Москвы отметили, что новые антикризисные механизмы поддержки, введенные в этом году, были сформированы на основе реальных запросов со стороны представителей промышленности. Это обеспечило высокий интерес к предлагаемым городом мерам. В частности, предприятиям были одобрены заявки на льготные инвестиционные кредиты на общую сумму 10 миллиардов рублей.
Сегодня система поддержки промышленности состоит из более 20 механизмов. Так, ряд специальных статусов дают предприятиям значительные льготы: в этом году такие статусы, по решению мэра Москвы, не потребовали нового подтверждения. Другой механизм поддержки дает возможность инвесторам, реализующим масштабные инвестиционные проекты (МаИП), получать землю в аренду за один рубль в год для расширения существующих и создания новых производств.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала