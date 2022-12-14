https://ria.ru/20221214/efimov-1838590145.html
Владимир Ефимов: Москва поддержала половину крупных и средних предприятий
Владимир Ефимов: Москва поддержала половину крупных и средних предприятий - РИА Новости, 14.12.2022
Владимир Ефимов: Москва поддержала половину крупных и средних предприятий
По итогам 2022 года около 400 крупных и средних промышленных предприятий Москвы оказались охвачены мерами поддержки, которые им предложили власти города,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:18
2022-12-14T14:18
2022-12-14T14:18
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. По итогам 2022 года около 400 крупных и средних промышленных предприятий Москвы оказались охвачены мерами поддержки, которые им предложили власти города, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Москве расположено более 3,5 тысячи промышленных площадок, свыше 700 из них – крупные и средние заводы. Им доступны как системные, так и антикризисные меры городской финансовой и нефинансовой поддержки – субсидии, целевые и льготные займы, специальные статусы, позволяющие экономить на налогах. В текущих условиях, вызванных беспрецедентным санкционным давлением, у компаний появился дополнительный запрос на такие инструменты", – приводит слова вице-мэра пресс-служба городского комплекса экономполитики.В правительстве Москвы отметили, что новые антикризисные механизмы поддержки, введенные в этом году, были сформированы на основе реальных запросов со стороны представителей промышленности. Это обеспечило высокий интерес к предлагаемым городом мерам. В частности, предприятиям были одобрены заявки на льготные инвестиционные кредиты на общую сумму 10 миллиардов рублей.Сегодня система поддержки промышленности состоит из более 20 механизмов. Так, ряд специальных статусов дают предприятиям значительные льготы: в этом году такие статусы, по решению мэра Москвы, не потребовали нового подтверждения. Другой механизм поддержки дает возможность инвесторам, реализующим масштабные инвестиционные проекты (МаИП), получать землю в аренду за один рубль в год для расширения существующих и создания новых производств.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. По итогам 2022 года около 400 крупных и средних промышленных предприятий Москвы оказались охвачены мерами поддержки, которые им предложили власти города, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В Москве расположено более 3,5 тысячи промышленных площадок, свыше 700 из них – крупные и средние заводы. Им доступны как системные, так и антикризисные меры городской финансовой и нефинансовой поддержки – субсидии, целевые и льготные займы, специальные статусы, позволяющие экономить на налогах. В текущих условиях, вызванных беспрецедентным санкционным давлением, у компаний появился дополнительный запрос на такие инструменты", – приводит слова вице-мэра пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В правительстве Москвы отметили, что новые антикризисные механизмы поддержки, введенные в этом году, были сформированы на основе реальных запросов со стороны представителей промышленности. Это обеспечило высокий интерес к предлагаемым городом мерам. В частности, предприятиям были одобрены заявки на льготные инвестиционные кредиты на общую сумму 10 миллиардов рублей.
Сегодня система поддержки промышленности состоит из более 20 механизмов. Так, ряд специальных статусов дают предприятиям значительные льготы: в этом году такие статусы, по решению мэра Москвы
, не потребовали нового подтверждения. Другой механизм поддержки дает возможность инвесторам, реализующим масштабные инвестиционные проекты (МаИП), получать землю в аренду за один рубль в год для расширения существующих и создания новых производств.