https://ria.ru/20221214/efimov-1838590145.html

Владимир Ефимов: Москва поддержала половину крупных и средних предприятий

Владимир Ефимов: Москва поддержала половину крупных и средних предприятий - РИА Новости, 14.12.2022

Владимир Ефимов: Москва поддержала половину крупных и средних предприятий

По итогам 2022 года около 400 крупных и средних промышленных предприятий Москвы оказались охвачены мерами поддержки, которые им предложили власти города,... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:18

2022-12-14T14:18

2022-12-14T14:18

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. По итогам 2022 года около 400 крупных и средних промышленных предприятий Москвы оказались охвачены мерами поддержки, которые им предложили власти города, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Москве расположено более 3,5 тысячи промышленных площадок, свыше 700 из них – крупные и средние заводы. Им доступны как системные, так и антикризисные меры городской финансовой и нефинансовой поддержки – субсидии, целевые и льготные займы, специальные статусы, позволяющие экономить на налогах. В текущих условиях, вызванных беспрецедентным санкционным давлением, у компаний появился дополнительный запрос на такие инструменты", – приводит слова вице-мэра пресс-служба городского комплекса экономполитики.В правительстве Москвы отметили, что новые антикризисные механизмы поддержки, введенные в этом году, были сформированы на основе реальных запросов со стороны представителей промышленности. Это обеспечило высокий интерес к предлагаемым городом мерам. В частности, предприятиям были одобрены заявки на льготные инвестиционные кредиты на общую сумму 10 миллиардов рублей.Сегодня система поддержки промышленности состоит из более 20 механизмов. Так, ряд специальных статусов дают предприятиям значительные льготы: в этом году такие статусы, по решению мэра Москвы, не потребовали нового подтверждения. Другой механизм поддержки дает возможность инвесторам, реализующим масштабные инвестиционные проекты (МаИП), получать землю в аренду за один рубль в год для расширения существующих и создания новых производств.

https://ria.ru/20221205/vyruchka-1836009998.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)