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Российский лоукостер будет летать в Дубай - РИА Новости, 14.12.2022
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Туризм
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Российский лоукостер будет летать в Дубай
Российский лоукостер будет летать в Дубай - РИА Новости, 14.12.2022
Российский лоукостер будет летать в Дубай
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 января возобновит рейсы из московского аэропорта "Внуково" в Дубай, сообщает перевозчик. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:13
2022-12-14T16:15
туризм
туризм
дубай
новости - туризм
туристы
победа (авиакомпания)
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 января возобновит рейсы из московского аэропорта "Внуково" в Дубай, сообщает перевозчик.Авиакомпания приостановила эти рейсы в марте 2022 года."Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на рейс Москва-Дубай. Полеты по этому маршруту начнутся 28 января 2023 года и будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта "Внуково" в аэропорт Аль-Мактум", – говорится в релизе.Компания отмечает, что с 6 февраля частота рейсов увеличится до пяти раз в неделю, а с 21 февраля полеты будут выполняться каждый день.
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туризм, дубай, новости - туризм, туристы, победа (авиакомпания), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Дубай, Новости - Туризм, туристы, Победа (авиакомпания), куда можно лететь, Отдых на море
16:13 14.12.2022 (обновлено: 16:15 14.12.2022)
 
Российский лоукостер будет летать в Дубай

"Победа" с 28 января возобновит рейсы из Москвы в Дубай

© Фото : Анастасия КабановаСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : Анастасия Кабанова
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 января возобновит рейсы из московского аэропорта "Внуково" в Дубай, сообщает перевозчик.
Авиакомпания приостановила эти рейсы в марте 2022 года.
"Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на рейс Москва-Дубай. Полеты по этому маршруту начнутся 28 января 2023 года и будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта "Внуково" в аэропорт Аль-Мактум", – говорится в релизе.
Компания отмечает, что с 6 февраля частота рейсов увеличится до пяти раз в неделю, а с 21 февраля полеты будут выполняться каждый день.
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ТуризмТуризмДубайНовости - ТуризмтуристыПобеда (авиакомпания)куда можно лететьОтдых на море
 
 
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