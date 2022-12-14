https://ria.ru/20221214/dubay-1838627133.html

Российский лоукостер будет летать в Дубай

Российский лоукостер будет летать в Дубай - РИА Новости, 14.12.2022

Российский лоукостер будет летать в Дубай

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 января возобновит рейсы из московского аэропорта "Внуково" в Дубай, сообщает перевозчик. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:13

2022-12-14T16:13

2022-12-14T16:15

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 января возобновит рейсы из московского аэропорта "Внуково" в Дубай, сообщает перевозчик.Авиакомпания приостановила эти рейсы в марте 2022 года."Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на рейс Москва-Дубай. Полеты по этому маршруту начнутся 28 января 2023 года и будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта "Внуково" в аэропорт Аль-Мактум", – говорится в релизе.Компания отмечает, что с 6 февраля частота рейсов увеличится до пяти раз в неделю, а с 21 февраля полеты будут выполняться каждый день.

https://ria.ru/20221213/reysy-1838381931.html

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Лана Баева

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