https://ria.ru/20221214/dubay-1838627133.html
Российский лоукостер будет летать в Дубай
Российский лоукостер будет летать в Дубай - РИА Новости, 14.12.2022
Российский лоукостер будет летать в Дубай
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 января возобновит рейсы из московского аэропорта "Внуково" в Дубай, сообщает перевозчик. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:13
2022-12-14T16:13
2022-12-14T16:15
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 января возобновит рейсы из московского аэропорта "Внуково" в Дубай, сообщает перевозчик.Авиакомпания приостановила эти рейсы в марте 2022 года."Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на рейс Москва-Дубай. Полеты по этому маршруту начнутся 28 января 2023 года и будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта "Внуково" в аэропорт Аль-Мактум", – говорится в релизе.Компания отмечает, что с 6 февраля частота рейсов увеличится до пяти раз в неделю, а с 21 февраля полеты будут выполняться каждый день.
https://ria.ru/20221213/reysy-1838381931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:13 14.12.2022 (обновлено: 16:15 14.12.2022)
Российский лоукостер будет летать в Дубай
"Победа" с 28 января возобновит рейсы из Москвы в Дубай