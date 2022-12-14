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В Приморье водитель сбил насмерть пенсионерку на "зебре" и скрылся
В Приморье водитель сбил насмерть пенсионерку на "зебре" и скрылся - РИА Новости, 14.12.2022
В Приморье водитель сбил насмерть пенсионерку на "зебре" и скрылся
Полиция разыскивает водителя, который сбил насмерть 73-летнюю женщину на "зебре" в приморском поселке Волчанец, сообщает управление МВД РФ по региону. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:59
2022-12-14T15:59
2022-12-14T15:59
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Полиция разыскивает водителя, который сбил насмерть 73-летнюю женщину на "зебре" в приморском поселке Волчанец, сообщает управление МВД РФ по региону.По данным полиции, ДТП произошло на 123-м километре автодороги "Артем - Находка - Порт Восточный" в среду утром."По предварительной информации, в посёлке Волчанец...с 7.00 до 7.45 (00.00 до 00.45 мск - ред.) водитель на неустановленном автомобиле сбил 73-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая скончалась. Водитель с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения"), фигуранту может грозить до 12 лет лишения свободы.
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происшествия, авто, россия, приморский край, дтп
Происшествия, Авто, Россия, Приморский край, ДТП
В Приморье водитель сбил насмерть пенсионерку на "зебре" и скрылся
В Приморье полиция разыскивает водителя, сбившего насмерть 73-летнюю женщину