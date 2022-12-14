СК расследует причины ДТП с гибелью бригады скорой в Томской области
СК расследует причины ДТП с гибелью четырех сотрудников скорой помощи в Томской области
© Фото : УМВД России по Томской областиНа месте ДТП с участием грузовика и скорой помощи в Томской области
© Фото : УМВД России по Томской области
На месте ДТП с участием грузовика и скорой помощи в Томской области
НОВОСИБИРСК, 14 дек – РИА Новости. Руководство СУСК РФ по Томской области инициировало передачу материалов проверки о гибели четырех сотрудников областного перинатального центра в ДТП из полиции, сообщает следственное управление.
Во второй половине дня в среду на 46-м километре автодороги Томск-Мариинск (Камайская развязка) столкнулись "Камаз" и скорая помощь, в которой было четыре человека, все они погибли: два врача, в том числе заместитель главврача областного перинатального центра Алла Карманова, медсестра и водитель. Шофер грузовика госпитализирован.
"Руководством следственного управления СК РФ по Томской области инициирована передача материалов проверки о гибели четырех человек в результате ДТП из органов дознания УМВД России по Томской области в следственные органы СК России", - говорится в сообщении.
Врачи ехали за пациенткой Асиновской районной больницы, чтобы должны транспортировать ее в областной перинатальный центр, сообщала обладминистрация. Этой пациентке медицинская помощь оказана в районной больнице. Женщину доставят в Томск силами санитарной авиации областной клинической больницы.