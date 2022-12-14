https://ria.ru/20221214/dtp-1838596248.html

СК расследует причины ДТП с гибелью бригады скорой в Томской области

СК расследует причины ДТП с гибелью бригады скорой в Томской области - РИА Новости, 14.12.2022

СК расследует причины ДТП с гибелью бригады скорой в Томской области

Руководство СУСК РФ по Томской области инициировало передачу материалов проверки о гибели четырех сотрудников областного перинатального центра в ДТП из полиции, РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:26

2022-12-14T14:26

2022-12-14T14:26

происшествия

здоровье - общество

россия

томская область

томск

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 14 дек – РИА Новости. Руководство СУСК РФ по Томской области инициировало передачу материалов проверки о гибели четырех сотрудников областного перинатального центра в ДТП из полиции, сообщает следственное управление.Во второй половине дня в среду на 46-м километре автодороги Томск-Мариинск (Камайская развязка) столкнулись "Камаз" и скорая помощь, в которой было четыре человека, все они погибли: два врача, в том числе заместитель главврача областного перинатального центра Алла Карманова, медсестра и водитель. Шофер грузовика госпитализирован."Руководством следственного управления СК РФ по Томской области инициирована передача материалов проверки о гибели четырех человек в результате ДТП из органов дознания УМВД России по Томской области в следственные органы СК России", - говорится в сообщении.Врачи ехали за пациенткой Асиновской районной больницы, чтобы должны транспортировать ее в областной перинатальный центр, сообщала обладминистрация. Этой пациентке медицинская помощь оказана в районной больнице. Женщину доставят в Томск силами санитарной авиации областной клинической больницы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, россия, томская область, томск, следственный комитет россии (ск рф)