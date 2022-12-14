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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 20 человек и два танка - РИА Новости, 14.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 20 человек и два танка
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 20 человек и два танка - РИА Новости, 14.12.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 20 человек и два танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, два танка и технику, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:49
2022-12-14T10:49
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, два танка и технику, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка ("Т-72АВ" и "Т-64БВ"), четыре единицы бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 20 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку и девять единиц бронированной и автомобильной техники.
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
10:49 14.12.2022
 
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 20 человек и два танка

Народная милиция: украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 20 человек и два танка

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкУничтоженный украинский танк
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный украинский танк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, два танка и технику, сообщила Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка ("Т-72АВ" и "Т-64БВ"), четыре единицы бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 20 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Во вторник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку и девять единиц бронированной и автомобильной техники.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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