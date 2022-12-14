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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 20 человек и два танка

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 20 человек и два танка - РИА Новости, 14.12.2022

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 20 человек и два танка

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, два танка и технику, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:49

2022-12-14T10:49

2022-12-14T10:49

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, два танка и технику, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка ("Т-72АВ" и "Т-64БВ"), четыре единицы бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 20 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку и девять единиц бронированной и автомобильной техники.

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс