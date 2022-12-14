https://ria.ru/20221214/dogovor-1838578255.html

Новый договор России и Ирана не секретный, заявил посол в Москве

Новый договор России и Ирана не секретный, заявил посол в Москве - РИА Новости, 14.12.2022

Новый договор России и Ирана не секретный, заявил посол в Москве

Ничего секретного в готовящемся новом договоре об отношениях между Тегераном и Москвой нет, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:34

2022-12-14T13:34

2022-12-14T13:34

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казем джалали

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МОСКВА 14 дек - РИА Новости. Ничего секретного в готовящемся новом договоре об отношениях между Тегераном и Москвой нет, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.По его словам, стороны подготовили проект договора и обменивались замечаниями по этому поводу."Мы посмотрели изменения (внесенные Россией - ред.), добавили свои соображения, текст у нас для передачи российским коллегам", - сказал посол в ходе пресс-конференции.По его словам, ничего секретного в договоре нет, он будет опубликован после вступления в силу. "Народы Ирана и России будут осведомлены", - добавил Джалали.Он отметил, что если по договору будут разногласия, то будет назначена группа для устранения противоречий. Однако, добавил Джалали, по основным вопросам нет противоречий и разногласий, стороны "могут пойти по ускоренному пути".На данный момент между странами действует договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и Ираном, подписанный в Москве еще в 2001 году. Договор заключался сроком на десять лет, продлевается автоматически каждые пять лет, если одна из сторон договора не уведомит другую в письменной форме не менее чем за один год до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить его действие. Стороны в настоящий момент ведут проработку нового договора о взаимоотношениях.

https://ria.ru/20221213/sotrudnichestvo-1838442307.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, иран, казем джалали, в мире