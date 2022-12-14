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Новый договор России и Ирана не секретный, заявил посол в Москве - РИА Новости, 14.12.2022
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Новый договор России и Ирана не секретный, заявил посол в Москве
Новый договор России и Ирана не секретный, заявил посол в Москве - РИА Новости, 14.12.2022
Новый договор России и Ирана не секретный, заявил посол в Москве
Ничего секретного в готовящемся новом договоре об отношениях между Тегераном и Москвой нет, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:34
2022-12-14T13:34
россия
москва
иран
казем джалали
в мире
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МОСКВА 14 дек - РИА Новости. Ничего секретного в готовящемся новом договоре об отношениях между Тегераном и Москвой нет, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.По его словам, стороны подготовили проект договора и обменивались замечаниями по этому поводу."Мы посмотрели изменения (внесенные Россией - ред.), добавили свои соображения, текст у нас для передачи российским коллегам", - сказал посол в ходе пресс-конференции.По его словам, ничего секретного в договоре нет, он будет опубликован после вступления в силу. "Народы Ирана и России будут осведомлены", - добавил Джалали.Он отметил, что если по договору будут разногласия, то будет назначена группа для устранения противоречий. Однако, добавил Джалали, по основным вопросам нет противоречий и разногласий, стороны "могут пойти по ускоренному пути".На данный момент между странами действует договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и Ираном, подписанный в Москве еще в 2001 году. Договор заключался сроком на десять лет, продлевается автоматически каждые пять лет, если одна из сторон договора не уведомит другую в письменной форме не менее чем за один год до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить его действие. Стороны в настоящий момент ведут проработку нового договора о взаимоотношениях.
https://ria.ru/20221213/sotrudnichestvo-1838442307.html
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россия, москва, иран, казем джалали, в мире
Россия, Москва, Иран, Казем Джалали, В мире
13:34 14.12.2022
 
Новый договор России и Ирана не секретный, заявил посол в Москве

Посол заявил, что ничего секретного в готовящемся новом договоре Москвы и Тегерана нет

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
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МОСКВА 14 дек - РИА Новости. Ничего секретного в готовящемся новом договоре об отношениях между Тегераном и Москвой нет, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.
По его словам, стороны подготовили проект договора и обменивались замечаниями по этому поводу.
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"Мы посмотрели изменения (внесенные Россией - ред.), добавили свои соображения, текст у нас для передачи российским коллегам", - сказал посол в ходе пресс-конференции.
По его словам, ничего секретного в договоре нет, он будет опубликован после вступления в силу. "Народы Ирана и России будут осведомлены", - добавил Джалали.
Он отметил, что если по договору будут разногласия, то будет назначена группа для устранения противоречий. Однако, добавил Джалали, по основным вопросам нет противоречий и разногласий, стороны "могут пойти по ускоренному пути".
На данный момент между странами действует договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и Ираном, подписанный в Москве еще в 2001 году. Договор заключался сроком на десять лет, продлевается автоматически каждые пять лет, если одна из сторон договора не уведомит другую в письменной форме не менее чем за один год до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить его действие. Стороны в настоящий момент ведут проработку нового договора о взаимоотношениях.
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