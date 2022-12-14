https://ria.ru/20221214/diplomaty-1838540004.html

Премьер Белоруссии призвал дипломатов нарабатывать базу контактов с Западом

Премьер Белоруссии призвал дипломатов нарабатывать базу контактов с Западом - РИА Новости, 14.12.2022

Премьер Белоруссии призвал дипломатов нарабатывать базу контактов с Западом

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что дипломаты должны нарабатывать базу высоких контактов, несмотря на сложные отношения с Западом. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:49

2022-12-14T11:49

2022-12-14T11:49

в мире

роман головченко

белоруссия

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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что дипломаты должны нарабатывать базу высоких контактов, несмотря на сложные отношения с Западом."Как бы ни были негативно настроены к Беларуси отдельные наши западные круги, дипломат обязан нарабатывать базу зарубежных контактов высокого уровня. Это и есть его основное предназначение", - сказал Головченко, представляя в среду нового главу МИД Сергея Алейника коллективу министерства.Премьер Белоруссии также заявил, что нужно использовать все доступные площадки для доведения позиции Минска по внутренней и внешней политике, причем делать это эффективно. "Несмотря на то, что иногда нас не хотят слышать или делают вид, что не хотят, мы должны добиваться того, чтобы позиция Беларуси звучала отчетливо и громко. Пусть с нами сейчас не все соглашаются, но этого и не требуется, особенно в публичном пространстве. Но голос Беларуси должны слышать", - подчеркнул Головченко.По его словам, иностранные партнеры должны понимать подходы Минска, которые всегда являются "открытыми, честными и прозрачными". "Мы не ведем ни двойных, ни тройных игр. Все, что нами говорится, и является нашей внешней политикой", - сказал премьер. Головченко также предостерег от однобокого понимания его слов.Он отметил, что его поручение по поддержанию контактов с иностранными коллегами касается прежде всего посольств за рубежом. "Пока не вижу я здесь действенной отдачи. Ни от миссий в Европе, ни от постпредств при международных организациях. Какими бы ни были отношения в публичной плоскости, дипломаты обязаны вести и непубличную переговорную работу. В этом одно из предназначений дипломатии. Пока результатов на этом направлении немного. Надеюсь, что Сергей Федорович (новый глава МИД – ред.) имеет стратегию действий на этом направлении", - добавил глава правительства.

https://ria.ru/20221214/belorussiya-1838510552.html

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, роман головченко, белоруссия