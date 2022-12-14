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СК проверит семью в Калининграде, где дети заперлись в квартире - РИА Новости, 14.12.2022
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СК проверит семью в Калининграде, где дети заперлись в квартире
СК проверит семью в Калининграде, где дети заперлись в квартире - РИА Новости, 14.12.2022
СК проверит семью в Калининграде, где дети заперлись в квартире
Следственный комитет проверит семью в Калининграде, где трое детей закрылись в квартире на четвертом этаже из окна из-за конфликта с матерью, сообщили РИА... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T22:23
2022-12-14T23:59
происшествия
жилье
калининград
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сергей меликов
махачкала
грозный
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КАЛИНИНГРАД/МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Следственный комитет проверит семью в Калининграде, где трое детей закрылись в квартире на четвертом этаже из окна из-за конфликта с матерью, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по региону.Как пояснили в ведомстве, проверка организована в связи с появлением в интернете видеообращения, записанного несовершеннолетними, в котором они сообщили, что заперлись в квартире от матери, которая, с их слов, систематически применяет к ним насилие."В результате переговоров удалось уговорить несовершеннолетних покинуть квартиру, в настоящее время с ними работают следователи регионального управления Следственного комитета", - уточнили в пресс-службе СК.Детский омбудсмен в Дагестане Марина Ежова написала в своем телеграм-канале, что эта семья уехала из республики.В 2021 году большой резонанс вызвала история 33-летней Нины Церетиловой из Дагестана. Она рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему мужу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. По словам женщины, судья якобы предвзято к ней отнесся, обратив внимание на "необычный цвет волос", пирсинг "в носу и еще неизвестно где" и татуировки.Церетилова подала жалобу, и Верховный суд Дагестана постановил вернуть детей матери. После этого Церетилова рассказала, что ее муж якобы спрятал детей в Грозном, и она "не увидит детей, если попытается забрать их по закону". Глава Дагестана Сергей Меликов поручил министру внутренних дел региона найти детей и вернуть их матери, и спустя некоторое время это произошло.Омбудсмен Ежова написала в среду, что "несмотря на выезд семьи из республики, травля детей и их матери не закончилась"."Реакция и поведение детей будет вполне понятна, если учесть, что за время судебных процессов, похищения и удержания то в Буйнакске, то в Чечне, они не учились, не занимались дополнительными занятиями, не общались со сверстниками. Более года им вбивалась в голову ненависть к матери", - пишет Ежова."Самое страшное, что этот метод взяли на вооружение все злостные неплательщики алиментов. Подкупом или угрозами вынудить ребенка озвучить в суде желание проживать с отцом - тогда и платить не надо. Именно поэтому суды всех инстанций вынесли решения против Магомеда Церетилова, который до иска о взыскании алиментов никак не интересовался ни моральным обликом своей жены, ни состоянием своих детей. Но сейчас это все второстепенно, самое страшное, что и дети, и их мать в нестабильном эмоциональном состоянии и нуждаются в помощи психолога, а вероятно, и психотерапевта", - добавила омбудсмен.Она выразила надежду, что специалисты в Калининграде сумеют справиться с ситуацией, и попросила "воздержаться от грязных комментариев и не усугублять".
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происшествия, жилье, калининград, россия, следственный комитет россии (ск рф), сергей меликов, махачкала, грозный
Происшествия, Жилье, Калининград, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Сергей Меликов, Махачкала, Грозный
22:23 14.12.2022 (обновлено: 23:59 14.12.2022)
 
СК проверит семью в Калининграде, где дети заперлись в квартире

СК проверит семью в Калининграде, где трое детей заперлись в квартире и никого не пускали

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КАЛИНИНГРАД/МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Следственный комитет проверит семью в Калининграде, где трое детей закрылись в квартире на четвертом этаже из окна из-за конфликта с матерью, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по региону.
"Организована доследственная проверка по сообщению о том, что трое несовершеннолетних детей закрылись в квартире на четвертом этаже многоквартирного жилого дома в Калининграде", - сказали в СК.
Как пояснили в ведомстве, проверка организована в связи с появлением в интернете видеообращения, записанного несовершеннолетними, в котором они сообщили, что заперлись в квартире от матери, которая, с их слов, систематически применяет к ним насилие.
"В результате переговоров удалось уговорить несовершеннолетних покинуть квартиру, в настоящее время с ними работают следователи регионального управления Следственного комитета", - уточнили в пресс-службе СК.
Детский омбудсмен в Дагестане Марина Ежова написала в своем телеграм-канале, что эта семья уехала из республики.
В 2021 году большой резонанс вызвала история 33-летней Нины Церетиловой из Дагестана. Она рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему мужу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. По словам женщины, судья якобы предвзято к ней отнесся, обратив внимание на "необычный цвет волос", пирсинг "в носу и еще неизвестно где" и татуировки.
Церетилова подала жалобу, и Верховный суд Дагестана постановил вернуть детей матери. После этого Церетилова рассказала, что ее муж якобы спрятал детей в Грозном, и она "не увидит детей, если попытается забрать их по закону". Глава Дагестана Сергей Меликов поручил министру внутренних дел региона найти детей и вернуть их матери, и спустя некоторое время это произошло.
Омбудсмен Ежова написала в среду, что "несмотря на выезд семьи из республики, травля детей и их матери не закончилась".
"Реакция и поведение детей будет вполне понятна, если учесть, что за время судебных процессов, похищения и удержания то в Буйнакске, то в Чечне, они не учились, не занимались дополнительными занятиями, не общались со сверстниками. Более года им вбивалась в голову ненависть к матери", - пишет Ежова.
"Самое страшное, что этот метод взяли на вооружение все злостные неплательщики алиментов. Подкупом или угрозами вынудить ребенка озвучить в суде желание проживать с отцом - тогда и платить не надо. Именно поэтому суды всех инстанций вынесли решения против Магомеда Церетилова, который до иска о взыскании алиментов никак не интересовался ни моральным обликом своей жены, ни состоянием своих детей. Но сейчас это все второстепенно, самое страшное, что и дети, и их мать в нестабильном эмоциональном состоянии и нуждаются в помощи психолога, а вероятно, и психотерапевта", - добавила омбудсмен.
Она выразила надежду, что специалисты в Калининграде сумеют справиться с ситуацией, и попросила "воздержаться от грязных комментариев и не усугублять".
Полицейский - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 10:07
Во Владикавказе СК проверит информацию об избиении детей в детском саду
 
ПроисшествияЖильеКалининградРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Сергей МеликовМахачкалаГрозный
 
 
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