https://ria.ru/20221214/deti-1838741091.html

СК проверит семью в Калининграде, где дети заперлись в квартире

СК проверит семью в Калининграде, где дети заперлись в квартире - РИА Новости, 14.12.2022

СК проверит семью в Калининграде, где дети заперлись в квартире

Следственный комитет проверит семью в Калининграде, где трое детей закрылись в квартире на четвертом этаже из окна из-за конфликта с матерью, сообщили РИА... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T22:23

2022-12-14T22:23

2022-12-14T23:59

происшествия

жилье

калининград

россия

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сергей меликов

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грозный

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КАЛИНИНГРАД/МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Следственный комитет проверит семью в Калининграде, где трое детей закрылись в квартире на четвертом этаже из окна из-за конфликта с матерью, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по региону.Как пояснили в ведомстве, проверка организована в связи с появлением в интернете видеообращения, записанного несовершеннолетними, в котором они сообщили, что заперлись в квартире от матери, которая, с их слов, систематически применяет к ним насилие."В результате переговоров удалось уговорить несовершеннолетних покинуть квартиру, в настоящее время с ними работают следователи регионального управления Следственного комитета", - уточнили в пресс-службе СК.Детский омбудсмен в Дагестане Марина Ежова написала в своем телеграм-канале, что эта семья уехала из республики.В 2021 году большой резонанс вызвала история 33-летней Нины Церетиловой из Дагестана. Она рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему мужу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. По словам женщины, судья якобы предвзято к ней отнесся, обратив внимание на "необычный цвет волос", пирсинг "в носу и еще неизвестно где" и татуировки.Церетилова подала жалобу, и Верховный суд Дагестана постановил вернуть детей матери. После этого Церетилова рассказала, что ее муж якобы спрятал детей в Грозном, и она "не увидит детей, если попытается забрать их по закону". Глава Дагестана Сергей Меликов поручил министру внутренних дел региона найти детей и вернуть их матери, и спустя некоторое время это произошло.Омбудсмен Ежова написала в среду, что "несмотря на выезд семьи из республики, травля детей и их матери не закончилась"."Реакция и поведение детей будет вполне понятна, если учесть, что за время судебных процессов, похищения и удержания то в Буйнакске, то в Чечне, они не учились, не занимались дополнительными занятиями, не общались со сверстниками. Более года им вбивалась в голову ненависть к матери", - пишет Ежова."Самое страшное, что этот метод взяли на вооружение все злостные неплательщики алиментов. Подкупом или угрозами вынудить ребенка озвучить в суде желание проживать с отцом - тогда и платить не надо. Именно поэтому суды всех инстанций вынесли решения против Магомеда Церетилова, который до иска о взыскании алиментов никак не интересовался ни моральным обликом своей жены, ни состоянием своих детей. Но сейчас это все второстепенно, самое страшное, что и дети, и их мать в нестабильном эмоциональном состоянии и нуждаются в помощи психолога, а вероятно, и психотерапевта", - добавила омбудсмен.Она выразила надежду, что специалисты в Калининграде сумеют справиться с ситуацией, и попросила "воздержаться от грязных комментариев и не усугублять".

https://ria.ru/20221205/detsad-1836331093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, калининград, россия, следственный комитет россии (ск рф), сергей меликов, махачкала, грозный