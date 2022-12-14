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Поддержка участников спецоперации стала общим делом для новгородцев
Поддержка участников спецоперации стала общим делом для новгородцев - РИА Новости, 14.12.2022
Поддержка участников спецоперации стала общим делом для новгородцев
Поддержка участников специальной военной операции (СВО) стала по-настоящему общим делом для жителей Новгородской области, считает губернатор региона Андрей... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:44
2022-12-14T20:44
2022-12-14T20:44
андрей никитин (политик)
новгородская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Поддержка участников специальной военной операции (СВО) стала по-настоящему общим делом для жителей Новгородской области, считает губернатор региона Андрей Никитин.Никитин в среду встретился с представителями регионального бизнес-сообщества, чтобы поблагодарить их за активную помощь мобилизованным и их семьям."Поддержка ребят, отправляющихся на СВО, стала по-настоящему общим делом для новгородцев. Наша с вами задача – постоянно оказывать помощь и бойцам, и их близким. Я благодарю каждого за гражданскую позицию. Надеюсь, что мы дальше будем действовать вместе, помогать нашим ребятам, которым сегодня гораздо сложнее, чем нам", - сказал новгородский губернатор, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.Как отметил Никитин, основную координацию работы с бизнесом взял на себя фонд социальной поддержки населения Новгородской области "Сохрани жизнь", который в конце сентября вместе с правительством региона организовал сбор средств для оказания помощи мобилизованным гражданам и их семьям. При этом, несмотря на активное участие жителей Новгородской области в этой акции, основной объем средств перечисляют предприятия и предприниматели.Председатель правления областного фонда "Сохрани жизнь" Александр Рыбка уточнил, что на собранные деньги приобретены и переданы мобилизованным медикаменты, технические средства разведки и связи, зимняя одежда и обувь, а также все необходимое для экипировки бойцов и организации их быта."Все передано командирам подразделений. Имею право говорить, что всё, до копеечки, использовано на приобретение того, что требуется нашим ребятам", - заключил он.
новгородская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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андрей никитин (политик), новгородская область
Андрей Никитин (политик), Новгородская область
Поддержка участников спецоперации стала общим делом для новгородцев
Губернатор Никитин: поддержка участников спецоперации стала общим делом для новгородцев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Поддержка участников специальной военной операции (СВО) стала по-настоящему общим делом для жителей Новгородской области, считает губернатор региона Андрей Никитин.
Никитин в среду встретился с представителями регионального бизнес-сообщества, чтобы поблагодарить их за активную помощь мобилизованным и их семьям.
"Поддержка ребят, отправляющихся на СВО, стала по-настоящему общим делом для новгородцев. Наша с вами задача – постоянно оказывать помощь и бойцам, и их близким. Я благодарю каждого за гражданскую позицию. Надеюсь, что мы дальше будем действовать вместе, помогать нашим ребятам, которым сегодня гораздо сложнее, чем нам", - сказал новгородский губернатор, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.
Как отметил Никитин, основную координацию работы с бизнесом взял на себя фонд социальной поддержки населения Новгородской области "Сохрани жизнь", который в конце сентября вместе с правительством региона организовал сбор средств для оказания помощи мобилизованным гражданам и их семьям. При этом, несмотря на активное участие жителей Новгородской области в этой акции, основной объем средств перечисляют предприятия и предприниматели.
Председатель правления областного фонда "Сохрани жизнь" Александр Рыбка уточнил, что на собранные деньги приобретены и переданы мобилизованным медикаменты, технические средства разведки и связи, зимняя одежда и обувь, а также все необходимое для экипировки бойцов и организации их быта.
"Все передано командирам подразделений. Имею право говорить, что всё, до копеечки, использовано на приобретение того, что требуется нашим ребятам", - заключил он.