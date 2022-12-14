https://ria.ru/20221214/byudzhet-1838664243.html

Рязанский губернатор сообщил о возвращении к бюджету развития

Рязанский губернатор сообщил о возвращении к бюджету развития - РИА Новости, 14.12.2022

Рязанский губернатор сообщил о возвращении к бюджету развития

Рязанская область вернулась к бюджету развития, сообщил губернатор, секретарь регионального отделения "Единой России" Павел Малков на заседании фракции партии в РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:12

2022-12-14T17:12

2022-12-14T17:12

рязанская область

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 14 дек – РИА Новости. Рязанская область вернулась к бюджету развития, сообщил губернатор, секретарь регионального отделения "Единой России" Павел Малков на заседании фракции партии в областной думе при обсуждении главного финансового документа на следующий год."Изначально была поставлена цель: вернуться к бюджету развития. Несмотря на все объективные трудности, в целом нам это удалось. Безусловный приоритет – обеспечение социальных обязательств. Мы учли всё, что было заложено в посланиях, в указах президента РФ и вошло в Народную программу партии. То есть приоритеты, которые обозначили сами люди. Сохранены самые принципиальные вещи. Расходы на социальную сферу не будут снижаться, а по некоторым направлениям даже вырастут", - цитирует Малкова его пресс-служба.По словам губернатора, на соцподдержку граждан дополнительно направят 1,4 миллиарда рублей, 100 миллионов рублей из которых - на выплаты участникам специальной военной операции. "Средства должны доводиться своевременно. Не должно быть никаких сбоев и проволочек. Бойцы защищают нашу родину, территории, которые являются частью единой страны. Им, их семьям будем оказывать всю необходимую помощь и поддержку", - отметил Малков.Отмечается, что в основе бюджета заложена цель, поставленная президентом РФ, – повышение качества жизни людей. У многих есть потребность в улучшении жилищных условий, и поддержка на это предусмотрена. "Предполагаем запустить со следующего года льготную ипотеку. Общую сумму на субсидирование части ипотечной ставки планируем увеличить в 2 раза относительно того, что было предусмотрено ранее, до 100 миллионов рублей", – отметил глава региона. На 311 миллионов рублей увеличен резерв средств на индексацию зарплат бюджетникам в 2023 году, 10 миллионов рублей заложено на ремонт здания Технологического колледжа, которое сейчас не используется. На ремонт детских лагерей отдыха выделят 22,5 миллиона рублей, более 52 миллионов направят на обеспечение школ системами оповещения.Павел Малков поблагодарил за поддержку региона президиум генсовета партии и председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрея Макарова. "Андрей Михайлович ведет очень большую работу по всему федеральному бюджету, но всегда при этом находит время и для Рязанской области. Благодаря его серьезной и системной работе мы имеем сейчас возможность закладывать некоторые дополнительные расходы на принципиально важные направления для нашего региона", - подчеркнул Малков.

https://ria.ru/20221209/investory-1837647076.html

https://ria.ru/20221111/kultura-1830771206.html

рязанская область

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Кирилл Волков

рязанская область, павел малков