Рейтинг@Mail.ru
Рязанский губернатор сообщил о возвращении к бюджету развития - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20221214/byudzhet-1838664243.html
Рязанский губернатор сообщил о возвращении к бюджету развития
Рязанский губернатор сообщил о возвращении к бюджету развития - РИА Новости, 14.12.2022
Рязанский губернатор сообщил о возвращении к бюджету развития
Рязанская область вернулась к бюджету развития, сообщил губернатор, секретарь регионального отделения "Единой России" Павел Малков на заседании фракции партии в РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:12
2022-12-14T17:12
рязанская область
рязанская область
павел малков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827671248_0:91:3313:1955_1920x0_80_0_0_cff4ab781b348b9bf740b2f2a6000b68.jpg
РЯЗАНЬ, 14 дек – РИА Новости. Рязанская область вернулась к бюджету развития, сообщил губернатор, секретарь регионального отделения "Единой России" Павел Малков на заседании фракции партии в областной думе при обсуждении главного финансового документа на следующий год."Изначально была поставлена цель: вернуться к бюджету развития. Несмотря на все объективные трудности, в целом нам это удалось. Безусловный приоритет – обеспечение социальных обязательств. Мы учли всё, что было заложено в посланиях, в указах президента РФ и вошло в Народную программу партии. То есть приоритеты, которые обозначили сами люди. Сохранены самые принципиальные вещи. Расходы на социальную сферу не будут снижаться, а по некоторым направлениям даже вырастут", - цитирует Малкова его пресс-служба.По словам губернатора, на соцподдержку граждан дополнительно направят 1,4 миллиарда рублей, 100 миллионов рублей из которых - на выплаты участникам специальной военной операции. "Средства должны доводиться своевременно. Не должно быть никаких сбоев и проволочек. Бойцы защищают нашу родину, территории, которые являются частью единой страны. Им, их семьям будем оказывать всю необходимую помощь и поддержку", - отметил Малков.Отмечается, что в основе бюджета заложена цель, поставленная президентом РФ, – повышение качества жизни людей. У многих есть потребность в улучшении жилищных условий, и поддержка на это предусмотрена. "Предполагаем запустить со следующего года льготную ипотеку. Общую сумму на субсидирование части ипотечной ставки планируем увеличить в 2 раза относительно того, что было предусмотрено ранее, до 100 миллионов рублей", – отметил глава региона. На 311 миллионов рублей увеличен резерв средств на индексацию зарплат бюджетникам в 2023 году, 10 миллионов рублей заложено на ремонт здания Технологического колледжа, которое сейчас не используется. На ремонт детских лагерей отдыха выделят 22,5 миллиона рублей, более 52 миллионов направят на обеспечение школ системами оповещения.Павел Малков поблагодарил за поддержку региона президиум генсовета партии и председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрея Макарова. "Андрей Михайлович ведет очень большую работу по всему федеральному бюджету, но всегда при этом находит время и для Рязанской области. Благодаря его серьезной и системной работе мы имеем сейчас возможность закладывать некоторые дополнительные расходы на принципиально важные направления для нашего региона", - подчеркнул Малков.
https://ria.ru/20221209/investory-1837647076.html
https://ria.ru/20221111/kultura-1830771206.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827671248_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_d4cf2b18fb0d5aa41a0b0539a36942f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
17:12 14.12.2022
 
Рязанский губернатор сообщил о возвращении к бюджету развития

Губернатор Рязанской области Малков сообщил о возвращении региона к бюджету развития

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Павел Малков. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 14 дек – РИА Новости. Рязанская область вернулась к бюджету развития, сообщил губернатор, секретарь регионального отделения "Единой России" Павел Малков на заседании фракции партии в областной думе при обсуждении главного финансового документа на следующий год.
"Изначально была поставлена цель: вернуться к бюджету развития. Несмотря на все объективные трудности, в целом нам это удалось. Безусловный приоритет – обеспечение социальных обязательств. Мы учли всё, что было заложено в посланиях, в указах президента РФ и вошло в Народную программу партии. То есть приоритеты, которые обозначили сами люди. Сохранены самые принципиальные вещи. Расходы на социальную сферу не будут снижаться, а по некоторым направлениям даже вырастут", - цитирует Малкова его пресс-служба.
В Рязани - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 22:12Рязанская область
Рязанская область направит на поддержку инвесторов пять миллиардов рублей
По словам губернатора, на соцподдержку граждан дополнительно направят 1,4 миллиарда рублей, 100 миллионов рублей из которых - на выплаты участникам специальной военной операции. "Средства должны доводиться своевременно. Не должно быть никаких сбоев и проволочек. Бойцы защищают нашу родину, территории, которые являются частью единой страны. Им, их семьям будем оказывать всю необходимую помощь и поддержку", - отметил Малков.
Отмечается, что в основе бюджета заложена цель, поставленная президентом РФ, – повышение качества жизни людей. У многих есть потребность в улучшении жилищных условий, и поддержка на это предусмотрена. "Предполагаем запустить со следующего года льготную ипотеку. Общую сумму на субсидирование части ипотечной ставки планируем увеличить в 2 раза относительно того, что было предусмотрено ранее, до 100 миллионов рублей", – отметил глава региона. На 311 миллионов рублей увеличен резерв средств на индексацию зарплат бюджетникам в 2023 году, 10 миллионов рублей заложено на ремонт здания Технологического колледжа, которое сейчас не используется. На ремонт детских лагерей отдыха выделят 22,5 миллиона рублей, более 52 миллионов направят на обеспечение школ системами оповещения.
Павел Малков поблагодарил за поддержку региона президиум генсовета партии и председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрея Макарова. "Андрей Михайлович ведет очень большую работу по всему федеральному бюджету, но всегда при этом находит время и для Рязанской области. Благодаря его серьезной и системной работе мы имеем сейчас возможность закладывать некоторые дополнительные расходы на принципиально важные направления для нашего региона", - подчеркнул Малков.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 13:33Рязанская область
Рязанская область получит почти 300 миллионов рублей на сферу культуры
 
Рязанская областьРязанская областьПавел Малков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала