https://ria.ru/20221214/britaniya-1838739215.html

"Это сигнал Западу". Новость о российской ракете насторожила британцев

"Это сигнал Западу". Новость о российской ракете насторожила британцев - РИА Новости, 14.12.2022

"Это сигнал Западу". Новость о российской ракете насторожила британцев

Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении привлекла внимание журналистов британской... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T22:08

2022-12-14T22:08

2022-12-14T23:08

россия

в мире

великобритания

pc-24 «ярс» (ракета)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении привлекла внимание журналистов британской газеты Daily Mail."Цель учений — послать сигнал Западу", — говорится в материале.Автор статьи напомнил, что территория Соединенного Королевства находится в пределах досягаемости российского оружия.Как уточнили в Министерстве обороны России, ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов.По словам командира Козельского ракетного соединения Алексея Соколова, важность этой конкретной операции заключается в том, что очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки, а Россия получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, позволяющий решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне."Ярс" (РС-24) — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов.

https://ria.ru/20221214/makron-1838729546.html

https://ria.ru/20221214/ukraina-1838618006.html

https://ria.ru/20221214/zapad-1838665792.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, в мире, великобритания, pc-24 «ярс» (ракета), министерство обороны рф (минобороны рф)