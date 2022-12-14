https://ria.ru/20221214/britaniya-1838739215.html
"Это сигнал Западу". Новость о российской ракете насторожила британцев
"Это сигнал Западу". Новость о российской ракете насторожила британцев - РИА Новости, 14.12.2022
"Это сигнал Западу". Новость о российской ракете насторожила британцев
Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении привлекла внимание журналистов британской... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T22:08
2022-12-14T22:08
2022-12-14T23:08
россия
в мире
великобритания
pc-24 «ярс» (ракета)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении привлекла внимание журналистов британской газеты Daily Mail."Цель учений — послать сигнал Западу", — говорится в материале.Автор статьи напомнил, что территория Соединенного Королевства находится в пределах досягаемости российского оружия.Как уточнили в Министерстве обороны России, ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов.По словам командира Козельского ракетного соединения Алексея Соколова, важность этой конкретной операции заключается в том, что очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки, а Россия получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, позволяющий решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне."Ярс" (РС-24) — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов.
https://ria.ru/20221214/makron-1838729546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, великобритания, pc-24 «ярс» (ракета), министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, В мире, Великобритания, PC-24 «Ярс» (ракета), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
22:08 14.12.2022 (обновлено: 23:08 14.12.2022)
"Это сигнал Западу". Новость о российской ракете насторожила британцев
Daily Mail: загрузка МБР "Ярс" в пусковую установку стала сигналом Западу
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении привлекла внимание журналистов британской газеты Daily Mail
.
"Цель учений — послать сигнал Западу", — говорится в материале.
Автор статьи напомнил, что территория Соединенного Королевства находится в пределах досягаемости российского оружия.
Как уточнили в Министерстве обороны России
, ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов.
По словам командира Козельского ракетного соединения Алексея Соколова, важность этой конкретной операции заключается в том, что очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки, а Россия получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, позволяющий решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне.
"Ярс" (РС-24) — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов.