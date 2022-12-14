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"Это сигнал Западу". Новость о российской ракете насторожила британцев - РИА Новости, 14.12.2022
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"Это сигнал Западу". Новость о российской ракете насторожила британцев
"Это сигнал Западу". Новость о российской ракете насторожила британцев - РИА Новости, 14.12.2022
"Это сигнал Западу". Новость о российской ракете насторожила британцев
Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении привлекла внимание журналистов британской... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T22:08
2022-12-14T23:08
россия
в мире
великобритания
pc-24 «ярс» (ракета)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении привлекла внимание журналистов британской газеты Daily Mail."Цель учений — послать сигнал Западу", — говорится в материале.Автор статьи напомнил, что территория Соединенного Королевства находится в пределах досягаемости российского оружия.Как уточнили в Министерстве обороны России, ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов.По словам командира Козельского ракетного соединения Алексея Соколова, важность этой конкретной операции заключается в том, что очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки, а Россия получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, позволяющий решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне."Ярс" (РС-24) — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов.
https://ria.ru/20221214/makron-1838729546.html
https://ria.ru/20221214/ukraina-1838618006.html
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россия, в мире, великобритания, pc-24 «ярс» (ракета), министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, В мире, Великобритания, PC-24 «Ярс» (ракета), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
22:08 14.12.2022 (обновлено: 23:08 14.12.2022)
 
"Это сигнал Западу". Новость о российской ракете насторожила британцев

Daily Mail: загрузка МБР "Ярс" в пусковую установку стала сигналом Западу

© РИА Новости / Сергей ПятаковПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении привлекла внимание журналистов британской газеты Daily Mail.
"Цель учений — послать сигнал Западу", — говорится в материале.
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Автор статьи напомнил, что территория Соединенного Королевства находится в пределах досягаемости российского оружия.
Как уточнили в Министерстве обороны России, ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции длятся несколько часов.
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По словам командира Козельского ракетного соединения Алексея Соколова, важность этой конкретной операции заключается в том, что очередная ракета встанет на боевое дежурство в плановые сроки, а Россия получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, позволяющий решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне.
"Ярс" (РС-24) — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Калибр составляет 1,86 метра, длина — 17,8 метра, стартовая масса — 46 тонн. Заявленная полезная нагрузка — 1250 килограммов.
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РоссияВ миреВеликобританияPC-24 «Ярс» (ракета)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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