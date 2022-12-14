Билайн запустил коммуникационную платформу билайн now
© Фото предоставлено пресс-службой БилайнБилайн запустил коммуникационную платформу билайн now
© Фото предоставлено пресс-службой Билайн
Билайн запустил коммуникационную платформу билайн now
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Билайн запустил новую коммуникационную платформу билайн now, которая будет посвящена жизни компании: ее сотрудникам, технологиям, новым разработкам, инновациям, ESG, билайн университету и прочим проектам, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
На сайте открыты 6 разделов - "Аналитика", "Продукты и решения", "Технологии", "Люди", "Новости региона" и "Устойчивое развитие". Каждый из них посвящен определенному направлению работы билайна и призван расширить представление о нем как об инженерной компании, которая занимается широким кругом вопросов. На каждый из разделов можно подписаться, чтобы получать обновления о новых материалах, которые будут выходить в будущем.
На сайте также есть функционал для журналистов: для них создана специальная форма для запросов на комментарии и исследования. Чтобы получить к ней доступ достаточно авторизоваться на сайте с помощью сервиса Мобильный ID.
"Мы решили, что нам необходимо, чтобы вся информация о компании была собрана в одном месте. Мы хотим создавать целостное и многогранное представление о том, что такое билайн и чем мы занимаемся помимо традиционного телекома", - сказала вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию билайна Софья Иванова, слова которой цитирует пресс-служба компании.