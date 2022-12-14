https://ria.ru/20221214/bilayn-1838666814.html

Билайн запустил коммуникационную платформу билайн now

Билайн запустил коммуникационную платформу билайн now - РИА Новости, 14.12.2022

Билайн запустил коммуникационную платформу билайн now

Билайн запустил новую коммуникационную платформу билайн now, которая будет посвящена жизни компании: ее сотрудникам, технологиям, новым разработкам, инновациям, РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:21

2022-12-14T17:21

2022-12-14T17:21

новости компаний - экономика

билайн

россия

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Билайн запустил новую коммуникационную платформу билайн now, которая будет посвящена жизни компании: ее сотрудникам, технологиям, новым разработкам, инновациям, ESG, билайн университету и прочим проектам, сообщает пресс-служба мобильного оператора.На сайте открыты 6 разделов - "Аналитика", "Продукты и решения", "Технологии", "Люди", "Новости региона" и "Устойчивое развитие". Каждый из них посвящен определенному направлению работы билайна и призван расширить представление о нем как об инженерной компании, которая занимается широким кругом вопросов. На каждый из разделов можно подписаться, чтобы получать обновления о новых материалах, которые будут выходить в будущем.На сайте также есть функционал для журналистов: для них создана специальная форма для запросов на комментарии и исследования. Чтобы получить к ней доступ достаточно авторизоваться на сайте с помощью сервиса Мобильный ID."Мы решили, что нам необходимо, чтобы вся информация о компании была собрана в одном месте. Мы хотим создавать целостное и многогранное представление о том, что такое билайн и чем мы занимаемся помимо традиционного телекома", - сказала вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию билайна Софья Иванова, слова которой цитирует пресс-служба компании.

https://ria.ru/20221117/bilayn-1831977973.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, билайн, россия