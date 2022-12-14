https://ria.ru/20221214/belorussiya-1838512476.html

Минск не изменит приоритеты в политике, заявил новый глава МИД Белоруссии

Минск не изменит приоритеты в политике, заявил новый глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 14.12.2022

Минск не изменит приоритеты в политике, заявил новый глава МИД Белоруссии

Приоритеты внешней политики Белоруссии остаются неизменными, главные из них – укрепление суверенитета и развитие экономического потенциала, заявил Сергей... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:20

2022-12-14T10:20

2022-12-14T12:47

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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Приоритеты внешней политики Белоруссии остаются неизменными, главные из них – укрепление суверенитета и развитие экономического потенциала, заявил Сергей Алейник во время представления его в должности министра иностранных дел республики."Приоритеты внешней политики Беларуси остаются неизменными. Главный ориентир – сохранение и укрепление нашего суверенитета, независимости, развитие экономического потенциала, повышение благосостояния наших граждан. На это должны быть нацелены все усилия…, из этого необходимо исходить, и обеспечивая корректировку внешнеполитический усилий", - сказал Алейник в среду в Минске.Глава МИД подчеркнул, что нужно продолжить работу по переориентации белорусского экспорта, выпавшего с западного и украинского рынков, на альтернативные рынки. "Особое внимание санкционным издержкам. Они (санкции Запада – ред.) не должны сказываться на работе наших предприятий и на трудовых коллективах. Мы в этом контексте будем продолжать активное противодействие политическому, экономическому, информационному давлению, которое продолжает оказываться на нашу страну", - сказал он.По словам Алейника, в МИД Белоруссии нацелены на отстаивание интересов Минска на многосторонних площадках. "Продолжим работу с традиционными, стратегическими и новыми партнерами, взаимодействие на интеграционных площадках с прицелом на Евразию, эффективное встраивание Беларуси в этот проект. Будем продолжать продвижение значимых международных и региональных инициатив для повышения роли и имиджа нашей страны на международной арене", - сказал он.Новый глава МИД отметил, что работа дипломатов будет нелегкой в текущих условиях, когда происходит кардинальное изменение мироустройства, беспрецедентная геополитическая напряженность, девальвация международного права, перекраивание правил международных отношений.

https://ria.ru/20221214/belorussiya-1838510552.html

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