https://ria.ru/20221214/belorussiya-1838510552.html
Премьер Белоруссии выступил за сбалансированную работу на Западе и Востоке
Премьер Белоруссии выступил за сбалансированную работу на Западе и Востоке - РИА Новости, 14.12.2022
Премьер Белоруссии выступил за сбалансированную работу на Западе и Востоке
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что дипломаты должны выработать варианты сбалансированной работы на восточном и западном направлениях, и подчеркнул, РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:03
2022-12-14T10:03
2022-12-14T10:03
в мире
роман головченко
белоруссия
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что дипломаты должны выработать варианты сбалансированной работы на восточном и западном направлениях, и подчеркнул, что Минск готов сотрудничать со всеми странами исходя из собственных национальных интересов."Четвертая (задача – ред.) – найти варианты сбалансированной работы как на восточном, так и на западном векторе нашей внешней политики. Мы не допускаем никаких кренов, перекосов, хаотичных движений. Мы должны сбалансированно работать в складывающихся условиях со всеми государствами и блоками исходя из наших и только наших, белорусских, интересов и готовности партнеров работать с нами на тех условиях, которые мы считаем важными для нашей суверенной страны", - сказал премьер, представляя коллективу белорусского внешнеполитического ведомства нового главу МИД Сергея Алейника.
https://ria.ru/20221014/rossiya-1824112295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, роман головченко, белоруссия
В мире, Роман Головченко, Белоруссия
Премьер Белоруссии выступил за сбалансированную работу на Западе и Востоке
Премьер Головченко: Белоруссия должна сбалансированно работать и на Западе, и на Востоке
МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что дипломаты должны выработать варианты сбалансированной работы на восточном и западном направлениях, и подчеркнул, что Минск готов сотрудничать со всеми странами исходя из собственных национальных интересов.
"Четвертая (задача – ред.) – найти варианты сбалансированной работы как на восточном, так и на западном векторе нашей внешней политики. Мы не допускаем никаких кренов, перекосов, хаотичных движений. Мы должны сбалансированно работать в складывающихся условиях со всеми государствами и блоками исходя из наших и только наших, белорусских, интересов и готовности партнеров работать с нами на тех условиях, которые мы считаем важными для нашей суверенной страны", - сказал премьер, представляя коллективу белорусского внешнеполитического ведомства нового главу МИД Сергея Алейника.