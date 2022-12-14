https://ria.ru/20221214/belorussiya-1838510552.html

Премьер Белоруссии выступил за сбалансированную работу на Западе и Востоке

Премьер Белоруссии выступил за сбалансированную работу на Западе и Востоке - РИА Новости, 14.12.2022

Премьер Белоруссии выступил за сбалансированную работу на Западе и Востоке

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что дипломаты должны выработать варианты сбалансированной работы на восточном и западном направлениях, и подчеркнул, РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:03

2022-12-14T10:03

2022-12-14T10:03

в мире

роман головченко

белоруссия

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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что дипломаты должны выработать варианты сбалансированной работы на восточном и западном направлениях, и подчеркнул, что Минск готов сотрудничать со всеми странами исходя из собственных национальных интересов."Четвертая (задача – ред.) – найти варианты сбалансированной работы как на восточном, так и на западном векторе нашей внешней политики. Мы не допускаем никаких кренов, перекосов, хаотичных движений. Мы должны сбалансированно работать в складывающихся условиях со всеми государствами и блоками исходя из наших и только наших, белорусских, интересов и готовности партнеров работать с нами на тех условиях, которые мы считаем важными для нашей суверенной страны", - сказал премьер, представляя коллективу белорусского внешнеполитического ведомства нового главу МИД Сергея Алейника.

https://ria.ru/20221014/rossiya-1824112295.html

белоруссия

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Кирилл Волков

в мире, роман головченко, белоруссия