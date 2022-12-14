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В Казани полиция задержала водителя, сбившего женщину с ребенком - РИА Новости, 14.12.2022
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В Казани полиция задержала водителя, сбившего женщину с ребенком
В Казани полиция задержала водителя, сбившего женщину с ребенком - РИА Новости, 14.12.2022
В Казани полиция задержала водителя, сбившего женщину с ребенком
Сотрудники полиции задержали водителя, сбившего женщину с ребенком на пешеходном переходе в Казани в среду днем и скрывшегося, сообщила официальный... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:02
2022-12-14T19:02
происшествия
авто
ирина волк
казань
россия
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КАЗАНЬ, 14 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали водителя, сбившего женщину с ребенком на пешеходном переходе в Казани в среду днем и скрывшегося, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."ДТП произошло сегодня в полдень возле дома номер 11 по улице Бигичева Казани. Водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь на большой скорости, совершил наезд на женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии правонарушитель с места происшествия скрылся", - сказала Волк.В результате происшествия восьмилетний мальчик госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами мягких тканей головы. Его бабушка получила телесные повреждения.Волк отметила, что для задержания скрывшегося водителя в городе был объявлен план "Перехват"."В результате проведенных мероприятий предполагаемый виновник задержан сотрудниками отдела розыска госавтоинспекции Казани. Им оказался 32-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Он доставлен в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий", - уточнила Волк.
https://ria.ru/20221214/dtp-1838656105.html
https://ria.ru/20221213/avariya-1838334420.html
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происшествия, авто, ирина волк, казань, россия
Происшествия, Авто, Ирина Волк, Казань, Россия
19:02 14.12.2022
 
В Казани полиция задержала водителя, сбившего женщину с ребенком

МВД: в Казани полиция задержала водителя, сбившего женщину с ребенком на переходе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 14 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали водителя, сбившего женщину с ребенком на пешеходном переходе в Казани в среду днем и скрывшегося, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"ДТП произошло сегодня в полдень возле дома номер 11 по улице Бигичева Казани. Водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь на большой скорости, совершил наезд на женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии правонарушитель с места происшествия скрылся", - сказала Волк.
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Волк отметила, что для задержания скрывшегося водителя в городе был объявлен план "Перехват".
"В результате проведенных мероприятий предполагаемый виновник задержан сотрудниками отдела розыска госавтоинспекции Казани. Им оказался 32-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Он доставлен в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий", - уточнила Волк.
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