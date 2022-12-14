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США ведут аудит помощи Украине через приложения и блокчейн - РИА Новости, 14.12.2022
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США ведут аудит помощи Украине через приложения и блокчейн
США ведут аудит помощи Украине через приложения и блокчейн - РИА Новости, 14.12.2022
США ведут аудит помощи Украине через приложения и блокчейн
Власти США пытаются использовать различные средства, включая блокчейн-технологии, для проверки того, куда идет направляемая Украине помощь, сообщает издание... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:29
2022-12-14T18:07
в мире
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министерство обороны сша
оружие
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Власти США пытаются использовать различные средства, включая блокчейн-технологии, для проверки того, куда идет направляемая Украине помощь, сообщает издание Politico со ссылкой на полученный документ госдепа.Отмечается, что в Вашингтоне также планируют к февралю назначить все еще неназываемую фирму для контроля за усилиями по аудиту отправляемой помощи.Согласно дипломатическому документу, в США для аудита пытаются применять различные приложения, документирование и фотографирование отправленных предметов, а также привлекать самих украинских военных в качестве альтернативы специально подготовленным в США инспекторам. Отмечается, что в их обязанности входит в том числе сверка серийных номеров на отправленных единицах оружия. Как утверждается в документе, это может происходить из-за того, что существует определенный лимит на число американцев, которых могут направлять в предположительно небезопасные зоны, наблюдаются также проблемы при поиске лиц, желающих работать в таких регионах.Издание подчеркивает, что американский документ, подписанный послом США на Украине Бриджит Бринк, подчеркивает, насколько сложным может быть отслеживание средств из-за неспокойной ситуации в некоторых странах, в том числе известных коррупцией. "Прежде всего, боевые действия и активные бои между украинскими и российскими силами создают среду, в которой стандартные меры по проверке иногда неприменимы или невозможны", - также говорится в документе.Politico также отмечает, что сотрудники госдепа, Пентагона и агентства США по международному развитию создали рабочую группу для координации работы в этом направлении.Кроме того, сообщается, что США планируют организовать программу MEASURE для служб по мониторингу, оценке и аудиту помощи Украине. Программа включает в себя трехлетний контракт с американской компанией.Издание отмечает, что длительность контракта в три года предполагает, что США могут продолжать отправлять Киеву помощь и после окончания конфликта.В Вашингтоне надеются, что все элементы стратегии по аудиту помощи начнут действовать к марту.В ноябре республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, оружие
В мире, США, Украина, Министерство обороны США, Оружие
17:29 14.12.2022 (обновлено: 18:07 14.12.2022)
 
США ведут аудит помощи Украине через приложения и блокчейн

Politico: США ведут аудит помощи Киеву через приложения, блокчейн и украинских инспекторов

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Власти США пытаются использовать различные средства, включая блокчейн-технологии, для проверки того, куда идет направляемая Украине помощь, сообщает издание Politico со ссылкой на полученный документ госдепа.
Отмечается, что в Вашингтоне также планируют к февралю назначить все еще неназываемую фирму для контроля за усилиями по аудиту отправляемой помощи.
Согласно дипломатическому документу, в США для аудита пытаются применять различные приложения, документирование и фотографирование отправленных предметов, а также привлекать самих украинских военных в качестве альтернативы специально подготовленным в США инспекторам. Отмечается, что в их обязанности входит в том числе сверка серийных номеров на отправленных единицах оружия. Как утверждается в документе, это может происходить из-за того, что существует определенный лимит на число американцев, которых могут направлять в предположительно небезопасные зоны, наблюдаются также проблемы при поиске лиц, желающих работать в таких регионах.
Издание подчеркивает, что американский документ, подписанный послом США на Украине Бриджит Бринк, подчеркивает, насколько сложным может быть отслеживание средств из-за неспокойной ситуации в некоторых странах, в том числе известных коррупцией. "Прежде всего, боевые действия и активные бои между украинскими и российскими силами создают среду, в которой стандартные меры по проверке иногда неприменимы или невозможны", - также говорится в документе.
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Politico также отмечает, что сотрудники госдепа, Пентагона и агентства США по международному развитию создали рабочую группу для координации работы в этом направлении.
Кроме того, сообщается, что США планируют организовать программу MEASURE для служб по мониторингу, оценке и аудиту помощи Украине. Программа включает в себя трехлетний контракт с американской компанией.
Издание отмечает, что длительность контракта в три года предполагает, что США могут продолжать отправлять Киеву помощь и после окончания конфликта.
В Вашингтоне надеются, что все элементы стратегии по аудиту помощи начнут действовать к марту.
В ноябре республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
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