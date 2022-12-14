https://ria.ru/20221214/audit-1838670756.html

США ведут аудит помощи Украине через приложения и блокчейн

США ведут аудит помощи Украине через приложения и блокчейн - РИА Новости, 14.12.2022

США ведут аудит помощи Украине через приложения и блокчейн

Власти США пытаются использовать различные средства, включая блокчейн-технологии, для проверки того, куда идет направляемая Украине помощь, сообщает издание... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:29

2022-12-14T17:29

2022-12-14T18:07

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Власти США пытаются использовать различные средства, включая блокчейн-технологии, для проверки того, куда идет направляемая Украине помощь, сообщает издание Politico со ссылкой на полученный документ госдепа.Отмечается, что в Вашингтоне также планируют к февралю назначить все еще неназываемую фирму для контроля за усилиями по аудиту отправляемой помощи.Согласно дипломатическому документу, в США для аудита пытаются применять различные приложения, документирование и фотографирование отправленных предметов, а также привлекать самих украинских военных в качестве альтернативы специально подготовленным в США инспекторам. Отмечается, что в их обязанности входит в том числе сверка серийных номеров на отправленных единицах оружия. Как утверждается в документе, это может происходить из-за того, что существует определенный лимит на число американцев, которых могут направлять в предположительно небезопасные зоны, наблюдаются также проблемы при поиске лиц, желающих работать в таких регионах.Издание подчеркивает, что американский документ, подписанный послом США на Украине Бриджит Бринк, подчеркивает, насколько сложным может быть отслеживание средств из-за неспокойной ситуации в некоторых странах, в том числе известных коррупцией. "Прежде всего, боевые действия и активные бои между украинскими и российскими силами создают среду, в которой стандартные меры по проверке иногда неприменимы или невозможны", - также говорится в документе.Politico также отмечает, что сотрудники госдепа, Пентагона и агентства США по международному развитию создали рабочую группу для координации работы в этом направлении.Кроме того, сообщается, что США планируют организовать программу MEASURE для служб по мониторингу, оценке и аудиту помощи Украине. Программа включает в себя трехлетний контракт с американской компанией.Издание отмечает, что длительность контракта в три года предполагает, что США могут продолжать отправлять Киеву помощь и после окончания конфликта.В Вашингтоне надеются, что все элементы стратегии по аудиту помощи начнут действовать к марту.В ноябре республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее член комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.

https://ria.ru/20221214/peredacha-1838667757.html

https://ria.ru/20221214/ukraina-1838622366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, украина, министерство обороны сша, оружие