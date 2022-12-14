https://ria.ru/20221214/archaeology-1838676131.html
В Индии нашли древних идолов, украденных более десяти лет назад из храма
В Индии нашли древних идолов, украденных более десяти лет назад из храма - РИА Новости, 14.12.2022
В Индии нашли древних идолов, украденных более десяти лет назад из храма
В Индии нашли 300-летних идолов, украденных более десяти лет назад из храма в округе Улундурпеттай в штате Тамилнад, сообщает Artnews. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:43
2022-12-14T18:43
2022-12-14T18:43
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Индии нашли 300-летних идолов, украденных более десяти лет назад из храма в округе Улундурпеттай в штате Тамилнад, сообщает Artnews. Их обнаружили дома у коллекционера Шобха Дурайраджан. Она купила их у контрабандиста, известного как Deenadayalan. Он недавно умер. Женщина предъявила квитанции только на четыре из семи фигурок. И все они были выписаны жуликом.Три идола могли быть украдены, об этом свидетельствует надпись на их основании "Храм Адхи Кесава". В храме рассказали, что в 2011 году действительно были похищены три статуэтки. Однако полиция не продвинулась в расследовании, и в 2013-м дело закрыли. Сейчас его официально возобновили. Стражи правопорядка выясняют, из какого храма могли быть украдены четыре других идола.
https://ria.ru/20221212/notredame-1838070987.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, индия
Культура, Новости культуры, Археология, Индия
В Индии нашли древних идолов, украденных более десяти лет назад из храма
В Индии у коллекционера нашли 300-летних идолов, украденных в 2011 году из храма
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
В Индии нашли 300-летних идолов, украденных более десяти лет назад из храма в округе Улундурпеттай в штате Тамилнад, сообщает
Artnews.
Их обнаружили дома у коллекционера Шобха Дурайраджан. Она купила их у контрабандиста, известного как Deenadayalan. Он недавно умер. Женщина предъявила квитанции только на четыре из семи фигурок. И все они были выписаны жуликом.
Три идола могли быть украдены, об этом свидетельствует надпись на их основании "Храм Адхи Кесава".
В храме рассказали, что в 2011 году действительно были похищены три статуэтки. Однако полиция не продвинулась в расследовании, и в 2013-м дело закрыли. Сейчас его официально возобновили.
Стражи правопорядка выясняют, из какого храма могли быть украдены четыре других идола.