https://ria.ru/20221214/archaeology-1838676131.html

В Индии нашли древних идолов, украденных более десяти лет назад из храма

В Индии нашли древних идолов, украденных более десяти лет назад из храма - РИА Новости, 14.12.2022

В Индии нашли древних идолов, украденных более десяти лет назад из храма

В Индии нашли 300-летних идолов, украденных более десяти лет назад из храма в округе Улундурпеттай в штате Тамилнад, сообщает Artnews. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:43

2022-12-14T18:43

2022-12-14T18:43

культура

новости культуры

археология

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838623025_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e9c13a0ecf1c82370c4a967eac644949.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Индии нашли 300-летних идолов, украденных более десяти лет назад из храма в округе Улундурпеттай в штате Тамилнад, сообщает Artnews. Их обнаружили дома у коллекционера Шобха Дурайраджан. Она купила их у контрабандиста, известного как Deenadayalan. Он недавно умер. Женщина предъявила квитанции только на четыре из семи фигурок. И все они были выписаны жуликом.Три идола могли быть украдены, об этом свидетельствует надпись на их основании "Храм Адхи Кесава". В храме рассказали, что в 2011 году действительно были похищены три статуэтки. Однако полиция не продвинулась в расследовании, и в 2013-м дело закрыли. Сейчас его официально возобновили. Стражи правопорядка выясняют, из какого храма могли быть украдены четыре других идола.

https://ria.ru/20221212/notredame-1838070987.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, индия