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В Индии нашли древних идолов, украденных более десяти лет назад из храма - РИА Новости, 14.12.2022
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Культура
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В Индии нашли древних идолов, украденных более десяти лет назад из храма
В Индии нашли древних идолов, украденных более десяти лет назад из храма - РИА Новости, 14.12.2022
В Индии нашли древних идолов, украденных более десяти лет назад из храма
В Индии нашли 300-летних идолов, украденных более десяти лет назад из храма в округе Улундурпеттай в штате Тамилнад, сообщает Artnews. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:43
2022-12-14T18:43
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Индии нашли 300-летних идолов, украденных более десяти лет назад из храма в округе Улундурпеттай в штате Тамилнад, сообщает Artnews. Их обнаружили дома у коллекционера Шобха Дурайраджан. Она купила их у контрабандиста, известного как Deenadayalan. Он недавно умер. Женщина предъявила квитанции только на четыре из семи фигурок. И все они были выписаны жуликом.Три идола могли быть украдены, об этом свидетельствует надпись на их основании "Храм Адхи Кесава". В храме рассказали, что в 2011 году действительно были похищены три статуэтки. Однако полиция не продвинулась в расследовании, и в 2013-м дело закрыли. Сейчас его официально возобновили. Стражи правопорядка выясняют, из какого храма могли быть украдены четыре других идола.
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новости культуры, археология, индия
Культура, Новости культуры, Археология, Индия
18:43 14.12.2022
 
В Индии нашли древних идолов, украденных более десяти лет назад из храма

В Индии у коллекционера нашли 300-летних идолов, украденных в 2011 году из храма

CC BY-SA 3.0 / Destination8infinity / Храм Адхи Кесава в Улундурпете
Храм Адхи Кесава в Улундурпете - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
CC BY-SA 3.0 / Destination8infinity /
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Индии нашли 300-летних идолов, украденных более десяти лет назад из храма в округе Улундурпеттай в штате Тамилнад, сообщает Artnews.
Их обнаружили дома у коллекционера Шобха Дурайраджан. Она купила их у контрабандиста, известного как Deenadayalan. Он недавно умер. Женщина предъявила квитанции только на четыре из семи фигурок. И все они были выписаны жуликом.
Три идола могли быть украдены, об этом свидетельствует надпись на их основании "Храм Адхи Кесава".
В храме рассказали, что в 2011 году действительно были похищены три статуэтки. Однако полиция не продвинулась в расследовании, и в 2013-м дело закрыли. Сейчас его официально возобновили.
Стражи правопорядка выясняют, из какого храма могли быть украдены четыре других идола.
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