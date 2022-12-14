https://ria.ru/20221214/aktsiya-1838651107.html

Благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в Липецкой области

Благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в Липецкой области - РИА Новости, 14.12.2022

Благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в Липецкой области

Традиционная акция "Елка желаний" стартовала в Липецкой области в рамках благотворительного движения предпринимателей региона, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:36

2022-12-14T16:36

2022-12-14T16:36

липецкая область

игорь артамонов

липецк

елка желаний

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ЛИПЕЦК, 14 – РИА Новости. Традиционная акция "Елка желаний" стартовала в Липецкой области в рамках благотворительного движения предпринимателей региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что елки с желаниями детей в виде новогодних шариков установлены в центрах предпринимательства в Липецке и Ельце. Желания у детей скромные: кто-то хочет новую игрушку, кто-то конструктор для развития мелкой моторики.Артамонов обратил особое внимание на то, что помимо индивидуальных предпринимателей участие в акции могут принять и социально ответственные компании, некоммерческие организации, благотворительные фонды, социальные волонтеры и все желающие жители Липецкой области. Новогодние подарки организаторы передадут детям. Акция продлится до 28 декабря."Власть и бизнес стремятся вместе помогать людям. В Липецкой области много примеров, когда в районах с финансовой поддержкой предпринимателей строятся спортивные объекты, закладываются аллеи и парки, оказывается необходимая помощь нуждающимся в ней липчанам. И нельзя уставать говорить об этом, и нужно быть примером самим", – считает Игорь Артамонов.

https://ria.ru/20221209/detsad-1837516330.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк, елка желаний