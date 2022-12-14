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Благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в Липецкой области - РИА Новости, 14.12.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221214/aktsiya-1838651107.html
Благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в Липецкой области
Благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в Липецкой области - РИА Новости, 14.12.2022
Благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в Липецкой области
Традиционная акция "Елка желаний" стартовала в Липецкой области в рамках благотворительного движения предпринимателей региона, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:36
2022-12-14T16:36
липецкая область
игорь артамонов
липецк
елка желаний
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ЛИПЕЦК, 14 – РИА Новости. Традиционная акция "Елка желаний" стартовала в Липецкой области в рамках благотворительного движения предпринимателей региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что елки с желаниями детей в виде новогодних шариков установлены в центрах предпринимательства в Липецке и Ельце. Желания у детей скромные: кто-то хочет новую игрушку, кто-то конструктор для развития мелкой моторики.Артамонов обратил особое внимание на то, что помимо индивидуальных предпринимателей участие в акции могут принять и социально ответственные компании, некоммерческие организации, благотворительные фонды, социальные волонтеры и все желающие жители Липецкой области. Новогодние подарки организаторы передадут детям. Акция продлится до 28 декабря."Власть и бизнес стремятся вместе помогать людям. В Липецкой области много примеров, когда в районах с финансовой поддержкой предпринимателей строятся спортивные объекты, закладываются аллеи и парки, оказывается необходимая помощь нуждающимся в ней липчанам. И нельзя уставать говорить об этом, и нужно быть примером самим", – считает Игорь Артамонов.
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игорь артамонов, липецк, елка желаний
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Елка желаний
16:36 14.12.2022
 

Благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в Липецкой области

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Акция "Елка желаний"
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 14 – РИА Новости. Традиционная акция "Елка желаний" стартовала в Липецкой области в рамках благотворительного движения предпринимателей региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что елки с желаниями детей в виде новогодних шариков установлены в центрах предпринимательства в Липецке и Ельце. Желания у детей скромные: кто-то хочет новую игрушку, кто-то конструктор для развития мелкой моторики.
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Артамонов обратил особое внимание на то, что помимо индивидуальных предпринимателей участие в акции могут принять и социально ответственные компании, некоммерческие организации, благотворительные фонды, социальные волонтеры и все желающие жители Липецкой области. Новогодние подарки организаторы передадут детям. Акция продлится до 28 декабря.
"Власть и бизнес стремятся вместе помогать людям. В Липецкой области много примеров, когда в районах с финансовой поддержкой предпринимателей строятся спортивные объекты, закладываются аллеи и парки, оказывается необходимая помощь нуждающимся в ней липчанам. И нельзя уставать говорить об этом, и нужно быть примером самим", – считает Игорь Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкЕлка желаний
 
 
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