https://ria.ru/20221214/aktsiya-1838651107.html
Благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в Липецкой области
Благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в Липецкой области - РИА Новости, 14.12.2022
Благотворительная акция "Елка желаний" стартовала в Липецкой области
Традиционная акция "Елка желаний" стартовала в Липецкой области в рамках благотворительного движения предпринимателей региона, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:36
2022-12-14T16:36
2022-12-14T16:36
липецкая область
игорь артамонов
липецк
елка желаний
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ЛИПЕЦК, 14 – РИА Новости. Традиционная акция "Елка желаний" стартовала в Липецкой области в рамках благотворительного движения предпринимателей региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что елки с желаниями детей в виде новогодних шариков установлены в центрах предпринимательства в Липецке и Ельце. Желания у детей скромные: кто-то хочет новую игрушку, кто-то конструктор для развития мелкой моторики.Артамонов обратил особое внимание на то, что помимо индивидуальных предпринимателей участие в акции могут принять и социально ответственные компании, некоммерческие организации, благотворительные фонды, социальные волонтеры и все желающие жители Липецкой области. Новогодние подарки организаторы передадут детям. Акция продлится до 28 декабря."Власть и бизнес стремятся вместе помогать людям. В Липецкой области много примеров, когда в районах с финансовой поддержкой предпринимателей строятся спортивные объекты, закладываются аллеи и парки, оказывается необходимая помощь нуждающимся в ней липчанам. И нельзя уставать говорить об этом, и нужно быть примером самим", – считает Игорь Артамонов.
https://ria.ru/20221209/detsad-1837516330.html
липецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк, елка желаний
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Елка желаний
ЛИПЕЦК, 14 – РИА Новости. Традиционная акция "Елка желаний" стартовала в Липецкой области в рамках благотворительного движения предпринимателей региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что елки с желаниями детей в виде новогодних шариков установлены в центрах предпринимательства в Липецке
и Ельце
. Желания у детей скромные: кто-то хочет новую игрушку, кто-то конструктор для развития мелкой моторики.
Артамонов обратил особое внимание на то, что помимо индивидуальных предпринимателей участие в акции могут принять и социально ответственные компании, некоммерческие организации, благотворительные фонды, социальные волонтеры и все желающие жители Липецкой области. Новогодние подарки организаторы передадут детям. Акция продлится до 28 декабря.
"Власть и бизнес стремятся вместе помогать людям. В Липецкой области много примеров, когда в районах с финансовой поддержкой предпринимателей строятся спортивные объекты, закладываются аллеи и парки, оказывается необходимая помощь нуждающимся в ней липчанам. И нельзя уставать говорить об этом, и нужно быть примером самим", – считает Игорь Артамонов.