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В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 14.12.2022
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Туризм
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В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 14.12.2022
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Более 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в среду утром на фоне снегопада, следует из... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T08:31
2022-12-14T11:38
общество
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в среду утром на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 8.12 мск среды, во "Внуково" девять рейсов задержано, четыре отменено; в "Домодедово" 24 рейса задержано и четыре отменено; в "Шереметьево" девять рейсов задержано, один отменен.Снег и до минус 5 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
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общество, москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Общество, Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
08:31 14.12.2022 (обновлено: 11:38 14.12.2022)
 
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов

Более 50 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах из-за непогоды

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкРабочие расчищают территорию аэропорта Домодедово
Рабочие расчищают территорию аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рабочие расчищают территорию аэропорта Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в среду утром на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 8.12 мск среды, во "Внуково" девять рейсов задержано, четыре отменено; в "Домодедово" 24 рейса задержано и четыре отменено; в "Шереметьево" девять рейсов задержано, один отменен.
Снег и до минус 5 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
 
ТуризмОбществоМоскваДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
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