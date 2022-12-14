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В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 14.12.2022
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Более 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в среду утром на фоне снегопада, следует из... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T08:31
2022-12-14T08:31
2022-12-14T11:38
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в среду утром на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 8.12 мск среды, во "Внуково" девять рейсов задержано, четыре отменено; в "Домодедово" 24 рейса задержано и четыре отменено; в "Шереметьево" девять рейсов задержано, один отменен.Снег и до минус 5 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Общество, Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
08:31 14.12.2022 (обновлено: 11:38 14.12.2022)
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Более 50 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах из-за непогоды