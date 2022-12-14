https://ria.ru/20221214/aeroporty-1838498591.html

В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 14.12.2022

В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов

Более 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в среду утром на фоне снегопада, следует из... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T08:31

2022-12-14T08:31

2022-12-14T11:38

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в среду утром на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 8.12 мск среды, во "Внуково" девять рейсов задержано, четыре отменено; в "Домодедово" 24 рейса задержано и четыре отменено; в "Шереметьево" девять рейсов задержано, один отменен.Снег и до минус 5 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила ранее РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм