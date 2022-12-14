https://ria.ru/20221214/aeroflot-1838664510.html

"Аэрофлот" будет летать из Москвы в аэропорт "Хибины"

"Аэрофлот" будет летать из Москвы в аэропорт "Хибины" - РИА Новости, 14.12.2022

"Аэрофлот" будет летать из Москвы в аэропорт "Хибины"

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 30 декабря открывает регулярные рейсы из Москвы в аэропорт "Хибины", расположенный вблизи Кировска, сообщается в РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:12

2022-12-14T17:12

2022-12-14T17:22

аэрофлот

москва

кировск

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156096/39/1560963909_0:338:3040:2048_1920x0_80_0_0_1f93fe8911e504280df4dbb14345478a.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 30 декабря открывает регулярные рейсы из Москвы в аэропорт "Хибины", расположенный вблизи Кировска, сообщается в релизе перевозчика."Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в аэропорт "Хибины", расположенный в 32 км от Кировска, центра горнолыжного спорта в Заполярье. Полёты в Кировск будут выполняться трижды в неделю из терминала B аэропорта "Шереметьево" на самолётах Airbus A320", - говорится в релизе.Как уточняет компания, рейсы запланированы с 30 декабря."Кировск расположен у подножия крупнейшего горного массива на Кольском полуострове Хибины, где находится одноимённый горнолыжный курорт. Он включает в себя два комплекса: Большой Вудъявр и Кукисвумчорр (расположен рядом с городом Апатиты). Сезон катания начинается в Хибинах в середине ноября и длится до июня. Обилие пологих склонов и крутые рельефные, скальные участки привлекают, как новичков, так и продвинутых экстремалов, любителей фрирайда", - отмечает "Аэрофлот".Также, добавляет компания, посетить Хибины стоит ради того, чтобы увидеть северное сияние.

https://ria.ru/20221214/aeroflot-1838622533.html

москва

кировск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аэрофлот, москва, кировск, новости - туризм