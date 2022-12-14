17:12 14.12.2022 (обновлено: 17:22 14.12.2022)
"Аэрофлот" будет летать из Москвы в аэропорт "Хибины"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево"
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 30 декабря открывает регулярные рейсы из Москвы в аэропорт "Хибины", расположенный вблизи Кировска, сообщается в релизе перевозчика.
"Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в аэропорт "Хибины", расположенный в 32 км от Кировска, центра горнолыжного спорта в Заполярье. Полёты в Кировск будут выполняться трижды в неделю из терминала B аэропорта "Шереметьево" на самолётах Airbus A320", - говорится в релизе.
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Как уточняет компания, рейсы запланированы с 30 декабря.
"Кировск расположен у подножия крупнейшего горного массива на Кольском полуострове Хибины, где находится одноимённый горнолыжный курорт. Он включает в себя два комплекса: Большой Вудъявр и Кукисвумчорр (расположен рядом с городом Апатиты). Сезон катания начинается в Хибинах в середине ноября и длится до июня. Обилие пологих склонов и крутые рельефные, скальные участки привлекают, как новичков, так и продвинутых экстремалов, любителей фрирайда", - отмечает "Аэрофлот".
Также, добавляет компания, посетить Хибины стоит ради того, чтобы увидеть северное сияние.