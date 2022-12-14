https://ria.ru/20221214/aeroflot-1838663906.html

"Аэрофлот" с 30 декабря открывает рейсы из Москвы в аэропорт "Хибины"

"Аэрофлот" с 30 декабря открывает рейсы из Москвы в аэропорт "Хибины" - РИА Новости, 14.12.2022

"Аэрофлот" с 30 декабря открывает рейсы из Москвы в аэропорт "Хибины"

Аэрофлот открывает регулярные рейсы в аэропорт "Хибины", расположенный в 32 км от Кировска, центр управления спортом в Заполярье,сообщается в релизе... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:10

2022-12-14T17:10

2022-12-14T17:10

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746035840_0:102:3071:1829_1920x0_80_0_0_f956819611ddee1137446aaf58c5fac5.jpg

МОСКВА, 14 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофот". Аэрофлот открывает регулярные рейсы в аэропорт "Хибины", расположенный в 32 км от Кировска, центр управления спортом в Заполярье,сообщается в релизе перевозчика.Полеты в Кировске будут выполняться трижды в неделю из терминала аэропорта B Шереметьево на самолете Airbus A320.Кировск расположен у подножия крупнейшего горного массива на Кольском полуострове Хибины, где находится одноимённый горнолыжный курорт. Он включает в себя два комплекса: Большой Вудъявр и Кукисвумчорр (расположение рядом с городом Апатиты). Сезон катания начинается в Хибинах в середине ноября и длится до июня. Обилие пологих склонов и крутые рельефные, скальные участки привлекают, как новичков, так и продвинутых экстремалов, любителей фрирайда.Также посетить Хибины стоит ради того, чтобы увидеть северное сияние. В ожидании события Аэрофлот по традиции возобновить акцию для активных видов спорта. До 30 апреля 2023 года пассажиры могут бесплатно перевезти один комплект легкого снаряжения весом до 23 кг. Комплект включает в себя одну пару ботинок и/или одну пару ботинок или одну пару ботинок для сноуборда.Аэрофлот - восточная российская авиакомпания. В состав бюджета входят также авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" - безусловный лидер российской гражданской авиации, общая доля на российском рынке в 2021 году - 39,1%. В 2021 году Аэрофлот перевёз 21,4 млн человек, а с учётом произошло Группы "Аэрофлот" - 45,8 млн.Аэрофлот - одна из старейших переживших мир. Компания работает 99 лет и является одним из наиболее известных российских брендов.Аэрофлот вносит масштабный вклад в поддержку российской авиации, выступая стартовым и закупочным заказом отечественных магистральных пассажирских самолетов. К 2030 году Группа исследует приобретение 339 воздушных судов отечественного производства.Аэрофлот и компания Группы устойчивого развития, решающая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности регионов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное обслуживание сотрудников.Аэрофлот постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе занимается перевозками между регионами страны, минуя Москву, развивает социально-ориентированные программы, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в городах Дальнего Востока и Калининграда.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы