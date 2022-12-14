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Аэрофлот удостоен премии "Время инноваций 2022"

Аэрофлот удостоен премии "Время инноваций 2022" - РИА Новости, 14.12.2022

Аэрофлот удостоен премии "Время инноваций 2022"

Аэрофлот стал обладателем престижной межотраслевой премии "Время инноваций" в номинации "Транспорт и машиностроение. Противодействие санкциям и... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:38

2022-12-14T15:38

2022-12-14T15:38

пресс-релизы

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МОСКВА, 14 дек – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот стал обладателем престижной межотраслевой премии "Время инноваций" в номинации "Транспорт и машиностроение. Противодействие санкциям и импортозамещение". Награждение лауреатов 2022 года состоялось 8 декабря в рамках VII ежегодного Форума "Время инноваций".В этом году Аэрофлот представил на суд экспертов новейший и остроактуальный IT-проект "Противодействие санкциям и цифровой суверенитет". Переход на отечественную автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок призван обеспечить технологической суверенитет и бесперебойность операционной и коммерческой деятельности авиакомпании в изменяющихся внешних условиях.Ежегодная Всероссийская премия "Время инноваций" вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Аэрофлот становится обладателем премии за прорывные достижения в различных областях авиационной деятельности 11-й раз подряд.В прошлом году эксперты отметили собственную разработку Аэрофлота, не имеющую аналогов в мире, — "Систему контроля операционных ограничений", которая представляет абсолютно новый подход к автоматизации контроля операционных ограничений при расстановке воздушных судов для выполнения рейсов. В 2020 году "Монитор руководителя" Аэрофлота победил сразу в двух номинациях: как "Организационно-управленческая инновация года" в категории "IT и цифровые технологии" и Digital Leaders — проект года в категории "IT-инфраструктура". В 2019 году "Организационно-управленческой инновацией года" стала "Витрина данных ПАО "Аэрофлот" для целей налогового мониторинга" (в категории "IT и цифровые технологии"). В 2018 самые высокие оценки получили: "Проект года" — "Аэрофлот. Собака Сулимова" (в категории "Биотехнологии и генная инженерия") и "Программа года" — "Цифровой Аэрофлот" (в категории "Транспорт и машиностроение").Новое достижение подчеркивает стабильные позиции авиакомпании как отраслевого лидера в сфере цифровых технологий и инновационного развития, а также подтверждает статус сильнейшего игрока рынка, способного адекватно и своевременно противостоять вызовам нового времени.Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации, общая доля на российском рынке в 2021 году — 39,1%. В 2021 году Аэрофлот перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 млн.Аэрофлот — одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает 99 лет и является одним из наиболее узнаваемых российских брендов.Аэрофлот вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолётов. К 2030 году Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.Аэрофлот и компании Группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное развитие сотрудников.Аэрофлот постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полёты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

пресс-релизы