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В Госдуме показали фильм о Жириновском - РИА Новости, 13.12.2022
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В Госдуме показали фильм о Жириновском
В Госдуме показали фильм о Жириновском - РИА Новости, 13.12.2022
В Госдуме показали фильм о Жириновском
Фильм, посвященный основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, включили на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:46
2022-12-13T13:46
политика
владимир жириновский
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Фильм, посвященный основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, включили на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент РИА Новости.Отмечается, что также просмотр фильма был приурочен к 33-летию партии.Кадры показали из жизни и работы первого лидера ЛДПР, его интервью перед кончиной, а также записи с партийных мероприятий и ключевых партийных событий.Ранее в Колонном зале Дома союзов прошел Слет ЛДПР, приуроченный к 33-летию партии. На нем лидер партии Леонид Слуцкий лично вручил Виктору Буту партийный билет.Основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни.
https://radiosputnik.ria.ru/20221212/zhirinovskiy-1838101347.html
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политика, владимир жириновский, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия
Политика, Владимир Жириновский, Ярослав Нилов, ЛДПР, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Россия
13:46 13.12.2022
 
В Госдуме показали фильм о Жириновском

В Госдуме на пленарном заседании показали фильм об основателе ЛДПР Жириновском

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы России
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Фильм, посвященный основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, включили на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что также просмотр фильма был приурочен к 33-летию партии.
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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В Краснодаре может появиться улица Владимира Жириновского
Кадры показали из жизни и работы первого лидера ЛДПР, его интервью перед кончиной, а также записи с партийных мероприятий и ключевых партийных событий.
"Мы приняли решение направить выделенное нашей фракции время на то, чтобы посмотреть фильм",- отметил замруководителя фракции в Думе Ярослав Нилов в ходе заседания.
Ранее в Колонном зале Дома союзов прошел Слет ЛДПР, приуроченный к 33-летию партии. На нем лидер партии Леонид Слуцкий лично вручил Виктору Буту партийный билет.
Основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни.
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"Аэрофлот" может назвать самолет именем Жириновского, сообщили в ЛДПР
 
ПолитикаВладимир ЖириновскийЯрослав НиловЛДПРГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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