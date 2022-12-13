В Госдуме показали фильм о Жириновском
В Госдуме на пленарном заседании показали фильм об основателе ЛДПР Жириновском
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы России
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы России. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Фильм, посвященный основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, включили на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что также просмотр фильма был приурочен к 33-летию партии.
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Кадры показали из жизни и работы первого лидера ЛДПР, его интервью перед кончиной, а также записи с партийных мероприятий и ключевых партийных событий.
"Мы приняли решение направить выделенное нашей фракции время на то, чтобы посмотреть фильм",- отметил замруководителя фракции в Думе Ярослав Нилов в ходе заседания.
Ранее в Колонном зале Дома союзов прошел Слет ЛДПР, приуроченный к 33-летию партии. На нем лидер партии Леонид Слуцкий лично вручил Виктору Буту партийный билет.
Основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни.