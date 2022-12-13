https://ria.ru/20221213/zhirinovskiy-1838319112.html

В Госдуме показали фильм о Жириновском

В Госдуме показали фильм о Жириновском - РИА Новости, 13.12.2022

В Госдуме показали фильм о Жириновском

Фильм, посвященный основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, включили на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:46

2022-12-13T13:46

2022-12-13T13:46

политика

владимир жириновский

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Фильм, посвященный основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, включили на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент РИА Новости.Отмечается, что также просмотр фильма был приурочен к 33-летию партии.Кадры показали из жизни и работы первого лидера ЛДПР, его интервью перед кончиной, а также записи с партийных мероприятий и ключевых партийных событий.Ранее в Колонном зале Дома союзов прошел Слет ЛДПР, приуроченный к 33-летию партии. На нем лидер партии Леонид Слуцкий лично вручил Виктору Буту партийный билет.Основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни.

https://radiosputnik.ria.ru/20221212/zhirinovskiy-1838101347.html

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Владимир Лаврентьев

политика, владимир жириновский, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия