https://ria.ru/20221213/zanyatost-1838364276.html

Медведев призвал защитить трудовые права жителей новых регионов

Медведев призвал защитить трудовые права жителей новых регионов - РИА Новости, 13.12.2022

Медведев призвал защитить трудовые права жителей новых регионов

Обновленное законодательство о трудовой занятости в РФ должно в полном объеме защитить трудовые права жителей новых субъектов страны, также следует подумать над РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:47

2022-12-13T15:47

2022-12-13T15:54

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Обновленное законодательство о трудовой занятости в РФ должно в полном объеме защитить трудовые права жителей новых субъектов страны, также следует подумать над гарантиями трудоустройства мобилизованных граждан, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на обсуждении проекта нового федерального закона о занятости."При работе над законодательством в сфере занятости необходимы нормы, которые позволят в полном объеме защитить трудовые права жителей освобождённых территорий. Также следует подумать и над гарантиями трудоустройства мобилизованных граждан и по целому ряду других проблем, которые сейчас существуют", - сказал Медведев.Во время совещания Медведев также отметил, что подходы в сфере занятости в РФ стремительно меняются, некоторые профессии просто исчезают. Поэтому в новой редакции закона о трудовой занятости должны быть отражены различные понятия, в том числе, связанные с платформенной занятостью, трудовой мобильностью, помощью в открытии собственного дела, с оплатой общественных работ и рядом других новелл в трудовом праве."Единая Россия совместно с министерством труда и социальной защиты такой законопроект подготовила. Давайте его сейчас обсудим. Я рассчитываю на то, что он сможет полноценно заменить устаревший закон о занятости", - сказал Медведев.Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило концепцию новой редакции закона о занятости населения. Как отмечал глава министерства Антон Котяков, закон, которому уже более 30 лет, нуждается в пересмотре. В частности, в обновленной версии закона могут появиться главы о самозанятых и платформенной занятости.Президент РФ Владимир Путин 7 октября подписал закон, включающий поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных на военную службу граждан. Согласно принятым поправкам, трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации не расторгается, а приостанавливается. Расторгнуть трудовой договор работодатель вправе, если мобилизованный сотрудник не вышел на работу в течении трех месяцев после демобилизации. Действие трудового договора возобновляется в день выхода мобилизованного работника на работу - о выходе на работу сотрудник должен уведомить за три рабочих дня. Мобилизованный работник в течение шести месяцев после возобновления договора имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время, независимо от его стажа.При этом трудовой стаж мобилизованного работника, а также стаж по специальности продолжит засчитывается после приостановки с ним трудового договора.

https://ria.ru/20221003/rossiya-1821056356.html

https://ria.ru/20221029/vosstanovlenie-1827762942.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, дмитрий медведев, единая россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область